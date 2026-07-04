Vì sao trọng tài chưa thổi còi, Messi vẫn đá phạt suýt ghi bàn?

(VTC News) -

Phút 73 trong trận đấu giữa đội tuyển Argentina và Cape Verde, Messi đá phạt nhanh khi Vozinha đang xếp rào chắn. Thủ môn Cape Verde vẫn kịp di chuyển để thực hiện pha cản phá ấn tượng, cứu đại diện châu Phi khỏi bàn thua. Pha bóng này khiến Vozinha không hài lòng và có sự phàn nàn với trọng tài.

Có lẽ anh cho rằng đội trưởng của Argentina chơi không đẹp. Tuy nhiên, cú đá tinh quái của Messi thực tế lại đúng luật.

Ở tình huống này, Lionel Messi không chờ tiếng còi của trọng tài mà lập tức đá phạt nhanh. Trọng tài cũng hiểu rằng tiền đạo sinh năm 1987 không phạm luật, pha đá phạt không cần thực hiện lại. Không may cho Messi là thủ môn đối phương quá xuất sắc.

Messi thực hiện cú đá phạt nhanh không chờ hiệu lệnh của trọng tài. (Ảnh: Reuters)

Theo luật của Ủy ban Bóng đá Quốc tế (IFAB), cầu thủ hoàn toàn được phép thực hiện quả đá phạt trực tiếp nhanh mà không cần đợi tiếng còi của trọng tài. Hành động này tận dụng lúc đối thủ chưa kịp lập hàng rào hoặc ổn định lại đội hình nhằm tạo lợi thế tấn công chớp nhoáng.

Với quả đá phạt trực tiếp của Lionel Messi, hàng rào của Cape Verde chưa ổn định bởi đang sắp xếp theo chỉ đạo của Vozinha. Tuy nhiên, khoảng cách giữa điểm đá phạt và hàng rào đã đủ 9,15 mét theo quy định của FIFA. Bóng hoàn toàn ở trạng thái tĩnh tại vị trí đá phạt. Ngoài ra, trọng tài không yêu cầu Messi chờ còi hiệu lệnh.

Thoả mãn các điều kiện trên, Lionel Messi có thể thoải mái đá phạt nhanh. Đáng tiếc, Vozinha - thủ thành ở tuổi 40 cho thấy kinh nghiệm cùng sự tập trung. Anh lập tức di chuyển khi thấy Messi vung chân và đã cản phá thành công.

Argentina đã mất một quả phạt đền nhưng Messi không phải nuối tiếc. Anh đã có bàn mở tỉ số ở phút 29 bằng nhịp khống chế và dứt điểm rất khó tin. Phút 111, Messi đá phạt góc kiến tạo để Romero bật cao đánh đầu ấn định chiến thắng 3-2 cho Argentina.

Đáng tiếc, Messi không được tính có đường kiến tạo cho Romero. Trung vệ của Argentina đánh đầu nhưng bàn thắng bị xem là pha phản lưới nhà của trung vệ Borges bên phía Cape Verde.