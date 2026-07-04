Hanoi Centre khai trương, người dân Hà Nội thêm lựa chọn vui chơi cuối tuần

(VTC News) -

Khi ngày khai trương trở thành một “đại tiệc” trải nghiệm

Giữa lòng Hà Nội, ánh sáng, âm nhạc và pháo hoa rực rỡ đã lan tỏa bầu không khí lễ hội từ 175 Nguyễn Thái Học. Theo cách đó, lễ khai trương của Hanoi Centre không chỉ được nhìn như một cột mốc vận hành, mà còn mang dáng dấp của một sự kiện văn hóa, giải trí đặc sắc.

Ngày 2/7 vừa qua, chương trình kết hợp sân khấu, nghệ thuật thị giác và các hoạt động tương tác, với điểm nhấn là những giai điệu mang đậm bản sắc Hà Nội cùng màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn đã tạo nên một không gian nơi cảm xúc, công nghệ và nhịp sống đô thị cùng giao thoa.

Tiết mục “Giao thời kinh kỳ” tại lễ khai trương. (Ảnh: DNCC)

Trên nền một địa điểm trung tâm thành phố mang nhiều lớp ký ức đô thị, Hanoi Centre được định hướng như một điểm giao giữa quá khứ và hiện tại, truyền tải qua thông điệp “The Centre of Times: Tâm điểm Thời đại”.

Những dấu tích của một quá khứ hào hùng từng hiện diện tại khu đất – từ nơi những đồng tiền Đông Dương được nung đúc thành hình, đến Trại giam Nhà Tiền và Nhà máy in Tiến Bộ – đang được gìn giữ và trở thành một phần của không gian và nhịp sống hôm nay.

Tinh thần trân quý và gìn giữ bản sắc Hà Nội còn được chính các cửa hàng trong hệ sinh thái gần 200 thương hiệu trong nước và quốc tế tại đây lựa chọn khi đưa các chất liệu gợi nhắc lịch sử và văn hóa bản địa vào thiết kế không gian bán lẻ hiện đại.

Tại MUJI, gạch đất nung, gỗ tái chế hay chi tiết gốm được sử dụng như một cách gợi mở hình ảnh quen thuộc của Hà Nội, trong khi adidas Brand Center hay Converse khai thác ngôn ngữ thiết kế đậm bản sắc Hà Thành để tôn vinh và kết nối với văn hóa đường phố đô thị.

Galaxy CineX xây dựng không gian rạp chiếu phim hiện đại bậc nhất Đông Nam Á như một bảo tàng thu nhỏ về di sản ngành công nghiệp in xưa, lấy cảm hứng từ chính Nhà máy in Tiến Bộ.

Không gian gian hàng được thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa Thủ đô tại các thương hiệu quốc tế thuộc Hanoi Centre. (Ảnh: DNCC)

Vì thế, lễ khai trương không chỉ đánh dấu sự xuất hiện của một trung tâm thương mại mới mà còn mở ra một cách tiếp cận khác về điểm đến đô thị, nơi di sản, bản sắc và trải nghiệm mới cùng hòa hợp trong một không gian chung.

Một ngày để ghé, nhiều lý do để quay lại

Được biết trong tháng khai trương, Hanoi Centre sẽ tổ chức đa dạng chương trình diễn ra đan xen tại các khu vực trong trung tâm.

Trong đó có điểm hẹn sự kiện Tâm điểm thời trang quy tụ những thương hiệu thời trang trong nước và quốc tế như Bershka, ZARA, Urban Revivo, DEZUS, D.Chic…, hay các hoạt động mang màu sắc lễ hội như hội chợ văn hoá và lễ hội âm nhạc nhằm mở rộng trải nghiệm ngoài không gian bán lẻ.

Song hành với đó là các chương trình ưu đãi và tương tác từ các thương hiệu có mặt tại Hanoi Centre, như quà tặng giới hạn dành cho các khách hàng đến sớm nhất từ 2-5/7, voucher mua sắm cùng phần quà độc quyền từ hơn 20 thương hiệu như Galaxy CineX, Ogawa, Pandora, ALDO...

Đồng thời, nhiều thương hiệu như MUJI, Supersports, Face Wash Fox, IJC hay Homechef sẽ giới thiệu các hoạt động tương tác đặc biệt dành cho khách mua sắm trong dịp khai trương.

Tại Hanoi Centre, mua sắm chỉ là một phần của hành trình. Trên nền giao thoa giữa những lớp ký ức đô thị và nhịp sống đương đại, sức hút của không gian này đến từ những trải nghiệm mới mẻ và trọn vẹn, để mỗi lần ghé thăm đều mở ra một cách cảm nhận khác về trung tâm Hà Nội.