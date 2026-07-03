Sao Argentina bị tịch thu đồ cấm ở sân bay, Messi phản ứng hài hước

(VTC News) -

Messi cười lớn khi thấy chiếc bật lửa điện của Romero. (Video: @ELTIEMPO/X)

Đội tuyển Argentina đã gặp một tình huống khá hy hữu trước khi lên đường đến Miami để chuẩn bị cho trận gặp Cape Verde ở vòng 1/16 World Cup 2026. Lực lượng an ninh tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng hành lý trước khi các cầu thủ và ban huấn luyện lên máy bay. Khi cả đội lần lượt đi qua khu vực soi chiếu, một tràng cười bất ngờ vang lên sau khi nhân viên an ninh lấy ra chiếc bật lửa điện cán dài trong hành lý của Romero, loại thường được dùng để châm than hoặc bật lò nướng.

Argentina vốn nổi tiếng trên toàn thế giới với các loại thịt bò chất lượng cao. Nhờ vậy, văn hóa nướng thịt (asado) là một phần không thể thiếu trong đời sống của người dân nước này, tương tự như Uruguay hay khu vực miền Nam Brazil. Tuy nhiên, Romero mang chiếc bật lửa không chỉ để phục vụ việc nướng thịt. Anh sử dụng nó để đốt nhang (hương) trong phòng nghỉ. Đây là một thói quen mà anh vẫn luôn duy trì.

Argentina sẽ đối đầu với Cape Verde ở vòng 32 đội vào ngày 4/7. (Ảnh: Reuters)

Trong đoạn video do một hành khách VIP cũng có mặt tại sân bay ghi lại, Cristian Romero đưa vali để kiểm tra và chiếc bật lửa điện nhanh chóng bị phát hiện. Khi nhân viên an ninh giơ món đồ lên, các tuyển thủ Argentina không thể nhịn cười.

Tiền vệ Rodrigo De Paul là người đầu tiên nhận ra chiếc bật lửa và lập tức gọi Lionel Messi nhìn sang. Siêu sao người Argentina quay đầu lại, chứng kiến tình huống rồi bật cười ngay khi chính anh cũng đang được kiểm tra an ninh. Ngay cả nữ nhân viên kiểm tra hành lý cũng tỏ vẻ khó hiểu, ra hiệu như muốn hỏi vì sao Romero lại mang theo món đồ đó.

Đội tuyển Argentina sau đó đã tới Miami an toàn và bắt đầu chuẩn bị cho trận gặp Cape Verde vào ngày 4/7. Nếu giành chiến thắng, họ sẽ vào vòng 1/8, nơi đối thủ sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Ai Cập và Australia.