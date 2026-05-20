Hiện trạng loạt dự án chống ngập ở nội đô Hà Nội trước hạn về đích 30/5

Video: Hiện trạng loạt dự án chống ngập khẩn cấp ở nội đô Hà Nội

Thời gian qua, TP Hà Nội triển khai loạt dự án chống ngập khẩn cấp, đồng loạt khởi công từ ngày 25/3. Để đạt được mục tiêu hoàn thành trước mùa mưa, các nhà thầu tập trung huy động nhân lực, máy móc, thiết bị để đồng loạt tổ chức thi công dự án với 22 hạng mục bao gồm: Cải tạo các trạm bơm tại 6 hồ (gồm hồ Thiền Quang, Bảy Mẫu, Ba Mẫu, Linh Quang, Văn Chương, Trung Tự) và thi công trên 16 điểm thuộc các tuyến phố trong khu vực nội đô (dọc các tuyến phố Lý Thái Tổ, Phan Chu Trinh, Lê Lai, Quang Trung, Quán Sứ và đường Nguyễn Trãi).

Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội, các dự án được phép thi công ban đêm từ 22h đến 5h nhằm hạn chế ảnh hưởng tới giao thông và sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp nhiều trở ngại do hệ thống hạ tầng ngầm như điện, cấp nước, viễn thông phân bố dày đặc, mặt bằng thi công chật hẹp và thiếu vị trí tập kết vật tư.

Sau mỗi ca thi công, các đơn vị phải hoàn trả mặt bằng, thu dọn vật liệu, phế thải và vệ sinh tuyến đường trước 7h sáng để đảm bảo giao thông thông suốt. Do vướng hệ thống hạ tầng ngầm dày đặc, một số vị trí chưa thể hoàn thiện việc lắp đặt cống trong một ca thi công ban đêm, buộc đơn vị thi công phải tạm hoàn trả hố móng và tiếp tục triển khai ở ca kế tiếp.

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội cho biết đang tăng cường kiểm tra hiện trường, yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu tháo dỡ toàn bộ rào chắn trước ngày 30/5. Trước đó, ngày 16/5, các đơn vị thi công đã tháo dỡ 3 điểm rào chắn trên các tuyến phố Tràng Thi, Phan Chu Trinh và Lý Thái Tổ, góp phần giảm áp lực giao thông khu vực trung tâm.

Đáng chú ý, dự án bể ngầm chống ngập chợ Hàng Da đã hoàn thành trong đêm 18/5, sau nhiều tháng triển khai thi công.

Công trình có dung tích 2.500 m³, được xây dựng bằng kết cấu bê tông cốt thép, tích hợp trạm bơm điều tiết với công suất 0,09 m³/s cho mỗi bơm cùng hệ thống cống đấu nối và cửa phai điều tiết nhằm nâng cao khả năng thoát nước cho khu vực.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News trong chiều 19/5, khu vực thi công bể ngầm chống ngập chợ Hàng Da đã được hoàn trả mặt bằng, mặt đường cũng được thảm lớp nhựa mới.

Việc hoàn thành sớm công trình được kỳ vọng sẽ giảm tình trạng úng ngập kéo dài nhiều năm tại khu vực trước chợ Hàng Da và nút giao Đường Thành – Bát Đàn – Phùng Hưng – Nhà Hỏa, đồng thời góp phần cải thiện giao thông khu vực phố cổ.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 18,2 tỷ đồng, là một trong hai bể ngầm chống ngập khẩn cấp được TP Hà Nội phê duyệt triển khai.

Theo kế hoạch, ngày 25/5, các đơn vị tiếp tục tháo dỡ thêm 10 điểm rào chắn trên các tuyến phố Lý Thường Kiệt, Quán Sứ, Quang Trung, Lê Lai, Nguyễn Trãi, Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Tông Đản cùng khu vực Quảng trường Nhà hát Lớn và Công viên Thống Nhất.

Với 4 hố ga lớn còn lại, do phải thi công thủ công nên dự kiến sẽ hoàn thành và tháo dỡ rào chắn trước ngày 30/5.

Ghi nhận tại phố Quang Trung, các hạng mục thi công cống hộp đang được đẩy nhanh tiến độ, phạm vi rào chắn cũng dần được thu hẹp.

Khu vực ngã tư Quang Trung – Trần Hưng Đạo đã hoàn tất việc lắp đặt hệ thống cống hộp ngầm.

Trong khi đó, tại khu vực Quảng trường Nhà hát Lớn, các hạng mục thi công cũng đang được khẩn trương hoàn thiện để sớm hoàn trả mặt bằng phục vụ giao thông.

Dự án cống ngầm chống ngập tại Công viên Thống Nhất hiện bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, dự kiến tháo dỡ rào chắn và hoàn thành thi công vào ngày 25/5.