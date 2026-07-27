Ông trùm thực phẩm giả khai cắt giảm nguyên liệu trước khi gửi Cục ATTP cấp phép

(VTC News) -

Sáng 27/7, TAND TP Hà Nội xét xử 14 bị cáo trong vụ án Sản xuất buôn bán hàng giả, Đưa, Nhận hối lộ, Cố ý làm lộ bí mật công tác, xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm liên danh Mediphar và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Năng Mạnh, cựu Chủ tịch Công ty MediUSA, Giám đốc Công ty MegaPhaco, Phó giám đốc Công ty MediPhar, bị truy tố về 3 tội danh Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ.

Cựu Giám đốc Công ty MediPhar Đỗ Mạnh Hoàng và cựu Giám đốc Công ty Việt Đức Khúc Minh Vũ bị truy tố tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Nguyễn Thế Việt, cựu Phó Cục trưởng Giám sát quản lý về Hải quan (Tổng cục Hải quan cũ); Nguyễn Hữu Tuân, cựu Phó phòng Giám quản 5, Cục Giám sát quản lý về Hải quan và Phan Công Chiến, cựu Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) bị truy tố tội Nhận hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Năng Mạnh tại toà.

Khai tại toà, Nguyễn Năng Mạnh thừa nhận chỉ đạo bộ phận kỹ thuật điều chỉnh công thức, giảm các thành phần đắt tiền nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận.

Việc cắt giảm nguyên liệu được thực hiện ngay từ khâu lập kế hoạch sản xuất. Các công thức chế biến được bị cáo sử dụng lại của các đơn vị thuê công ty của Mạnh gia công hoặc các sản phẩm đã có sẵn trên thị trường.

Bị cáo khai tự “biến tấu” các công thức chứ không có sản phẩm nào do công ty của Mạnh sáng tạo ra.

Sau đó, bộ phận nghiên cứu chuyển xuống nhà máy để kiểm tra nguyên liệu, thử nghiệm và đánh giá các chỉ tiêu rồi lập hồ sơ đăng ký tại Cục An toàn thực phẩm.

“Việc giảm nguyên liệu nhằm để cạnh tranh”, bị cáo trình bày.

HĐXX không chấp nhận lời khai này của bị cáo. Chủ toạ cho rằng, khi người tiêu dùng mua sản phẩm bởi họ mong muốn có tác dụng như được ghi trên bao bì sản phẩm. Tuy nhiên, các bị cáo là người có kiến thức về dược nhưng chỉ vì lợi nhuận cố ý cắt giảm thành phần của sản phẩm.

“Ở đây tất cả chỉ nhằm mục đích lợi nhuận”, HĐXX khẳng định.

Bị cáo sau đó thừa nhận một phần mục đích của việc cắt giảm nguyên liệu là giảm giá thành sản phẩm để có lợi nhuận cao hơn.

“Bị cáo khai lấy công thức đã có trên thực tế, vậy tức là vừa đủ rồi chứ”, chủ toạ hỏi?

Trả lời HĐXX, Mạnh khai có sản phẩm của doanh nghiệp này không thể đủ hàm lượng. Những công thức này theo lời bị cáo, vẫn được Cục An toàn thực phẩm cấp phép.

Các bị cáo tại toà.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2016 đến năm 2025, Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng, Khúc Minh Vũ, với vai trò là cổ đông, thành lập các công ty và trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty Mediphar, Công ty MediUSA và các công ty thuộc hệ thống.

Các bị cáo này đã lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để tổ chức, sản xuất, phân phối, tiêu thụ sản phẩm là thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả; tiêu hủy chứng cứ, tài liệu để che giấu hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; đồng thời có hành vi đưa hối lộ cho người có chức vụ, quyền hạn, tiết lộ thông tin để tiêu hủy chứng cứ, tài liệu.

Thông qua Công ty MediPhar, Công ty MediUSA và các công ty thuộc hệ thống, Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng, Khúc Minh Vũ đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe với quy mô đặc biệt lớn tại 2 nhà máy của Công ty Mediphar, Công ty MediUSA.

Thực hiện chuỗi hành vi sai phạm có hệ thống từ khâu xin cấp phép để được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn GMP cho nhà máy hoạt động sản xuất; đưa tiền cho các đoàn thẩm định, kiểm tra để được tạo điều kiện thuận lợi;

Sai phạm trong việc nộp hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm, từ đó sản xuất số lượng sản phẩm đặc biệt lớn để phân phối, tiêu thụ trên hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Tổng doanh thu thực tế của Công ty Mediphar, MediUSA thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 1.762 tỷ đồng.

Trong đó, 88 sản phẩm khoảng 100 tấn là hàng giả, có doanh thu hơn 539,8 tỷ đồng. Các bị cáo Mạnh, Hoàng, Vũ thu lợi bất chính số tiền là hơn 264,7 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, từ năm 2021 đến năm 2024, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính về thuế đối với Nhà nước, Mạnh, Hoàng, Vũ đã phân công nhiệm vụ, chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập và theo dõi, hạch toán thuế trên 2 hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm Fast,...

Tổng doanh thu thực tế của 4 công ty: MediPhar, MediUSA, Hùng Phương và MegaLife là hơn 2.155 tỷ đồng; doanh thu kê khai thuế là hơn 363 tỷ đồng; doanh thu bỏ ngoài sổ sách là hơn 1.792 tỷ đồng.

Qua đó, việc này gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước tổng số tiền hơn 304,8 tỷ đồng, trong đó thiệt hại về thuế cho Nhà nước sau khi trừ giá trị hàng giả là hơn 143,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, Mạnh còn lợi dụng, thông qua các mối quan hệ để móc nối, liên hệ và đưa hối lộ cho các cá nhân là lãnh đạo, cán bộ thuộc Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.