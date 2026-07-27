Từ mê đồ ăn Hàn đến nữ thủ khoa được giữ lại trường làm giảng viên thỉnh giảng
Yêu ẩm thực Hàn Quốc, Nguyễn Thùy Dương trở thành thủ khoa đầu ra ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc của Đại học Hà Nội và được mời ở lại giảng dạy sau tốt nghiệp.
Chủ nhân HCV Olympic Toán quốc tế: Tự học không quá 2 tiếng liên tục, ngủ đủ giấc
Không học đến kiệt sức, không chạy theo số giờ ôn luyện, Nguyễn Lê Nhật Nam chinh phục Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế 2026 bằng sự tỉnh táo và bền bỉ.
Nữ sinh Ngoại thương tốt nghiệp sớm loại xuất sắc, có bài báo quốc tế Q1 ở tuổi 22
Tốt nghiệp xuất sắc Đại học Ngoại thương, Phạm Thị Thu Huệ gây ấn tượng với GPA 3.85/4.0, bài báo quốc tế Q1 và nhiều giải nghiên cứu khoa học.
Từ chối kỹ thuật để học Ngoại thương, nữ sinh xứ Thanh tốt nghiệp xuất sắc
Từng trúng tuyển ngành kỹ thuật tại Bách khoa Hà Nội, Văn Thị Thuần rẽ hướng sang Đại học Ngoại thương, tốt nghiệp xuất sắc sớm và xây dựng hướng đi với AI, dữ liệu.
Từ 4 kỳ Vesak đến những nhịp cầu dài lâu
Vesak 2025 khép lại, nhưng những kết nối về văn hóa, học thuật và tình người vẫn tiếp tục mở rộng sức mạnh mềm Phật giáo Việt Nam.
Doanh nghiệp dịch vụ tạo lợi thế từ tiêu chuẩn vận hành
Khi khách hàng ngày càng kỳ vọng vào chất lượng dịch vụ ổn định và trải nghiệm nhất quán, chuẩn hóa vận hành trở thành xu hướng quản trị của nhiều doanh nghiệp.
Chuẩn bị xét xử vụ án 'xách tay' hàng trăm viên kim cương từ Ấn Độ vào Việt Nam
Dự kiến 31/7, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án buôn lậu kim cương từ Ấn Độ vào Việt Nam và đưa hối lộ, với nhiều bị cáo người Việt và người nước ngoài.
Chiếc quan tài của người còn sống - Hai món nợ chưa trả xong sau chiến tranh
Trong căn nhà nhỏ của người vợ liệt sĩ ở Hà Tĩnh, có một chiếc quan tài được gìn giữ suốt nhiều năm, là lời nhắc về hai món nợ đời bà vẫn chưa thể trả xong.
Tìm kiếm và quy tập được 26 hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức, Đồng Nai
Sau gần 15 ngày tìm kiếm tại xã Minh Đức, Đội K72 đã quy tập được 26 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật, góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh.
Mưa lớn trút xuống Hà Nội, nhiều tuyến phố dềnh nước, người dân chật vật đi lại
Cơn mưa lớn trút xuống Hà Nội vào trưa 27/7 khiến nhiều tuyến phố dềnh nước cục bộ, giao thông ùn chậm, người dân và xe cộ đi lại khó khăn.
Loại vải từ nấm có thể tự làm sạch và phục hồi khi hư hỏng
Các nhà khoa học Trung Quốc phát triển loại vải từ nấm có thể tự làm sạch, phục hồi khi hư hỏng và phân hủy sinh học sau thời gian ngắn.
Ford Việt Nam tiếp sức cộng đồng xe bán tải lan tỏa giá trị tích cực
Ford Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng Ngày hội Bán tải Việt Nam 2026, kết nối qua hoạt động giao lưu, off-road, chia sẻ kiến thức và thiện nguyện.
Vụ cháy quán ăn ở TP.HCM: 5 nạn nhân tử vong sau nhiều ngày điều trị
Liên quan đến vụ cháy quán ăn tại phường Bình Thạnh, TP.HCM vào ngày 11/7, các nạn nhân đã không qua khỏi do tình trạng bỏng cực kỳ nặng.
Khóc suốt chương trình ‘Sao sáng dẫn đường’ tri ân liệt sỹ
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Cục CSGT đề xuất bố trí 'làn vượt xe' riêng trên cao tốc
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'Tây du ký' và 'Đại Đường Tây Vực ký' khác nhau thế nào?
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Siêu xe an toàn AMG GT Track Series trình làng tại giải đua Công thức 1
Mercedes-AMG vừa ra mắt phiên bản xe an toàn mới cho giải đua Công thức 1, dựa trên mẫu AMG GT Track Series mạnh hơn 730 mã lực.
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