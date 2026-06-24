Link xem trực tiếp Scotland vs Brazil 5h ngày 25/6

(VTC News) -

Trận Scotland vs Brazil diễn ra lúc 5h ngày 25/6 (giờ Việt Nam), thuộc lượt trận cuối bảng C World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến chính thức như VTVgo, FPT Play, TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Scotland vs Brazil nhanh nhất.

Xem trực tiếp Scotland vs Brazil trên kênh nào?

Trận Scotland vs Brazil diễn ra lúc 5h ngày 25/6 trên sân Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Mỹ. Đây là trận đấu thuộc lượt cuối bảng C World Cup 2026, được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6.

Thông tin nhanh trận Scotland vs Brazil Thời gian: 5h ngày 25/6. Sân: Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Mỹ. Giải đấu: Bảng C World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6.

Brazil bước vào lượt cuối với lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp, sau khi có 4 điểm từ 2 trận đầu. Scotland đứng sau với 3 điểm và vẫn còn cơ hội cạnh tranh suất vào vòng loại trực tiếp. VTC News cập nhật đầy đủ thông tin về kênh xem, lịch phát sóng và diễn biến trận đấu.

Trận Scotland đấu với Brazil được chiếu trực tiếp trên VTV3 và VTV6.

Trận Scotland đấu với Brazil diễn ra lúc 5h ngày 25/6 và được chiếu trực tiếp trên VTV3, VTV6. (Ảnh: Reuters)

Link xem trực tiếp Scotland vs Brazil hôm nay

Link xem trực tiếp Scotland vs Brazil được cập nhật theo nền tảng phát sóng chính thức. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Khán giả có thể xem trực tiếp Scotland vs Brazil trên VTV thông qua truyền hình truyền thống hoặc trực tuyến qua ứng dụng VTVgo, FPT Play, TV360.

Link xem trực tiếp Scotland vs Brazil trên VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Thông tin trận Scotland vs Brazil

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận Scotland vs Brazil diễn ra lúc 5h ngày 25/6 (giờ Việt Nam). Đây là lượt trận cuối bảng C, diễn ra cùng giờ với trận Morocco vs Haiti.

Scotland khởi đầu World Cup 2026 bằng trận thắng Haiti 1-0, trước khi thua Morocco với cùng tỷ số ở lượt trận thứ hai. Đội bóng của huấn luyện viên Steve Clarke có 3 điểm và vẫn còn cơ hội đi tiếp, nhưng thử thách ở lượt cuối là rất lớn khi đối thủ là Brazil.

Brazil hòa Morocco 1-1 ở trận ra quân, sau đó thắng Haiti 3-0 nhờ cú đúp của Matheus Cunha và bàn thắng của Vinicius Junior. Với 4 điểm sau 2 lượt trận, đội bóng Nam Mỹ có lợi thế trong cuộc đua ngôi đầu bảng C, nhưng vẫn cần kết quả tốt trước Scotland để tự định đoạt vị trí của mình.

Về lực lượng, Brazil không có Raphinha vì chấn thương, trong khi khả năng ra sân của Neymar còn bỏ ngỏ. Scotland cũng cần theo dõi tình trạng của một số cầu thủ như Kieran Tierney, Scott McKenna, Aaron Hickey và Lewis Ferguson. Scott McTominay, John McGinn và Andrew Robertson vẫn là những nhân tố đáng chú ý của đại diện châu Âu.

Lịch phát sóng World Cup 2026 hôm nay

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 25/6 có 6 trận đấu. Ở bảng B, Thụy Sĩ gặp Canada cùng giờ với trận Bosnia & Herzegovina vs Qatar. Bảng C có 2 trận Scotland vs Brazil và Morocco vs Haiti, trong khi bảng A khép lại bằng các trận CH Séc vs Mexico và Nam Phi vs Hàn Quốc.

Các trận đấu của World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của VTV.