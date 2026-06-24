(VTC News) -

Cộng hòa Séc bước vào lượt cuối bảng A trong tình thế phải thắng. Đội bóng châu Âu mới có 1 điểm sau 2 trận, đứng thứ ba và không còn quyền tự quyết trong cuộc cạnh tranh suất trực tiếp vào vòng trong.

Trận Cộng hòa Séc vs Mexico diễn ra lúc 8h ngày 25/6 trên sân Estadio Azteca, Mexico City. Theo thuật toán mô phỏng của Opta, khả năng Mexico là 47,9%. Xác suất Cộng hòa Séc thắng là 28,7%, còn tỷ lệ hòa ở mức 23,4%.

Thông tin nhanh trận Cộng hòa Séc vs Mexico Thời gian: 8h ngày 25/6. Sân: Estadio Azteca, Mexico City, Mexico. Giải đấu: Bảng A World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6.

Nhận định bóng đá Cộng hòa Séc vs Mexico

Cộng hòa Séc chưa thắng tại World Cup 2026. Họ thua Hàn Quốc 1-2 ở trận ra quân, sau đó hòa Nam Phi 1-1. Điểm chung của 2 trận đấu là đội bóng của HLV Miroslav Koubek đều có thời điểm dẫn trước, nhưng không bảo vệ được lợi thế.

Mexico sớm qua vòng bảng. Đội chủ nhà thắng Nam Phi 2-0 ở trận khai mạc, sau đó vượt qua Hàn Quốc 1-0. Họ có 6 điểm, ghi 3 bàn, chưa thủng lưới và bảo đảm vị trí thuận lợi trước vòng 1/16. Khi áp lực giảm xuống, HLV Javier Aguirre có thể xoay tua để giữ sức cho các trụ cột.

Cộng hoà Séc đấu với Mexico ở lượt trận cuối bảng A World Cup 2026.

Điều này tạo ra cơ hội nhỏ cho Cộng hòa Séc. Nếu Mexico không dùng đội hình mạnh nhất, đội bóng châu Âu có thêm không gian để gây áp lực bằng bóng bổng, tình huống cố định và khả năng xâm nhập vòng cấm của Patrik Schick. Tuy nhiên, cơ hội chỉ thật sự mở ra nếu Cộng hòa Séc cải thiện được chất lượng phục vụ cho trung phong này.

Phong độ Cộng hòa Séc

Cộng hòa Séc có 1 điểm sau 2 trận, ghi 2 bàn và thủng lưới 3 lần. Họ khởi đầu tốt ở cả 2 trận bằng những bàn thắng mang tính chất tình huống riêng lẻ. Cộng hoà Séc không kiểm soát được trận đấu và sai lầm lộ ra là điều tất yếu. Khi đối thủ đẩy cao ở hiệp 2, đội bóng của HLV Koubek lùi sâu, thiếu các pha thoát pressing đủ tốt và phải trả giá.

Cộng hoà Séc trình diễn lối chơi nghèo nàn chất lượng. (Ảnh: Reuters)

Vấn đề chuyên môn lớn nhất là đầu ra tấn công. Schick là điểm tựa lớn nhất của Cộng hòa Séc nhưng chưa thể hiện đúng kỳ vọng. Sau 2 lượt trận, tiền đạo của Bayer Leverkusen mới dứt điểm 2 lần và chưa ghi bàn. Trước Mexico, Cộng hòa Séc cần đưa bóng đến Schick thường xuyên hơn, thay vì để anh bị cô lập giữa cặp trung vệ đối phương.

Phong độ Mexico

Mexico toàn thắng 2 trận đầu tiên ở bảng A World Cup 2026. Đội chủ nhà đánh bại Nam Phi 2-0 nhờ Julian Quinones và Raul Jimenez, rồi thắng Hàn Quốc 1-0 bằng bàn thắng của Luis Romo. Hai trận, 3 bàn, 0 bàn thua là khởi đầu rất chắc chắn với thầy trò HLV Javier Aguirre.

Điểm đáng chú ý là Mexico không cần tấn công quá dồn dập để kiểm soát bảng đấu. Họ biết cách tạo khác biệt ở thời điểm cần thiết, sau đó giữ cấu trúc phòng ngự tốt. Mexico cũng đang có chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp ở World Cup, thành tích tốt nhất của họ trong lịch sử giải đấu.

Mexico chắc suất đi tiếp sau 2 trận thắng. (Ảnh: Reuters)

Julian Quinones là cầu thủ nổi bật nhất trên hàng công. Sau 2 trận, anh góp dấu giày vào nhiều pha bóng nguy hiểm nhất của Mexico: 6 cú sút, 4 cơ hội tạo ra, 6 pha rê bóng thành công, 5 lần mang về quả phạt và 60 pha gây áp lực cường độ cao. Bên cạnh đó, Edson Alvarez đem lại khả năng đưa bóng xuyên tuyến rất tốt khi có 23 đường chuyền phá tuyến chỉ sau 104 phút thi đấu.

Thông tin lực lượng Cộng hòa Séc vs Mexico

Cộng hòa Séc không có David Jurasek trong phần còn lại của giải đấu vì chấn thương đùi. Đây là tổn thất đáng kể ở hành lang trái, nhất là khi đội bóng châu Âu cần tăng sức tấn công trước Mexico. HLV Miroslav Koubek nhiều khả năng vẫn giữ khung đội hình 3-5-2 quen thuộc.

Mexico đón Cesar Montes trở lại sau án treo giò. Tuy nhiên, do đã hoàn thành mục tiêu đi tiếp, HLV Javier Aguirre có thể xoay tua một số vị trí. Edson Alvarez, Raul Jimenez hoặc Julian Quinones có thể được giảm tải, dù Mexico vẫn cần giữ nhịp thi đấu và tránh mất đà trước vòng loại trực tiếp.

Đội hình dự kiến Cộng hòa Séc vs Mexico

Cộng hòa Séc: Kovar; Holes, Hranac, Krejci; Coufal, Darida, Cerv, Sadilek, Sojka; Schick, Hlozek.

Mexico: Rangel; Sanchez, Reyes, Vasquez, Gallardo; Gutierrez, Lira, Romo; Alvarado, Gimenez, Quinones.

Dự đoán tỷ số Cộng hòa Séc vs Mexico

Dự đoán Cộng hòa Séc - Mexico: Đội nào thắng?

Cộng hòa Séc không có lựa chọn an toàn. Họ cần thắng, đồng nghĩa phải đẩy cao đội hình ở một số giai đoạn và đưa bóng nhiều hơn vào vòng cấm. Schick là điểm đến quan trọng, nhưng để tiền đạo này phát huy, Cộng hòa Séc cần chất lượng tạt bóng tốt hơn từ Coufal và sự hỗ trợ gần hơn của Hlozek.

Mexico có thể không dùng đội hình mạnh nhất, nhưng họ vẫn có đủ công cụ để kiểm soát rủi ro. Đội chủ nhà phòng ngự tốt trong 2 trận đầu, chưa thủng lưới và rất mạnh ở trạng thái sau khi đoạt lại bóng. Nếu Cộng hòa Séc dâng cao nhưng mất bóng ở trung lộ, Mexico có thể phản công qua Quinones, Alvarado hoặc Gimenez.

Trận đấu nhiều khả năng sẽ chặt chẽ trong hiệp 1. Cộng hòa Séc buộc phải mạo hiểm hơn sau giờ nghỉ, còn Mexico có thể chơi kiên nhẫn để chờ khoảng trống. Cộng hòa Séc có cơ sở ghi bàn nhờ bóng cố định hoặc một pha xử lý của Schick, nhưng Mexico nhỉnh hơn về sự ổn định và khả năng kết thúc trận đấu.

Dự đoán kết quả: Cộng hòa Séc 1-2 Mexico.