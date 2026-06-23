Link xem trực tiếp Panama vs Croatia 6h ngày 24/6

(VTC News) -

Trận Panama vs Croatia diễn ra lúc 6h ngày 24/6 (giờ Việt Nam), thuộc bảng L World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Panama vs Croatia nhanh nhất.

Cuộc đối đầu này được dự đoán sẽ diễn ra quyết liệt khi cả Panama lẫn Croatia đều cần điểm để nuôi hy vọng đi tiếp. Panama vẫn còn tiếc nuối sau khi để Ghana ghi bàn ở phút bù giờ và chấp nhận thất bại 0-1, trong khi Croatia cũng chịu nhiều sức ép sau trận thua 2-4 trước tuyển Anh. VTC News cập nhật đầy đủ thông tin về kênh xem, lịch phát sóng và diễn biến trận đấu.

Thông tin nhanh trận Panama vs Croatia Thời gian: 6h ngày 24/6. Sân: Toronto Stadium, Canada. Giải đấu: Bảng L World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6.

Xem trực tiếp Panama vs Croatia trên kênh nào?

Trận Panama vs Croatia được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6 lúc 6h ngày 24/6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu trên truyền hình hoặc các nền tảng chính thức của đơn vị sở hữu bản quyền.

Đội tuyển Croatia chụp ảnh tập thể trước trận đấu với Anh. (Ảnh: Reuters)

Link xem trực tiếp Panama vs Croatia hôm nay

Link xem trực tiếp Panama vs Croatia sẽ được cập nhật theo nền tảng phát sóng chính thức. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV3 và VTV6. Khán giả có thể xem trực tiếp Panama vs Croatia trên VTV thông qua truyền hình truyền thống hoặc trực tuyến qua ứng dụng VTVgo, website https://vtvgo.vn/home.

Link xem trực tiếp Panama vs Croatia trên VTV3 (copy và dán vào trình duyệt web): https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html.

Panama vs Croatia đá lúc mấy giờ?

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận Panama vs Croatia diễn ra lúc 6h ngày 24/6 (giờ Việt Nam). Đây là lượt trận thứ hai thuộc bảng L. Khung giờ thi đấu không quá thuận lợi với khán giả Việt Nam so với nhiều trận đấu khác tại World Cup 2026 diễn ra ở Bắc Mỹ.

Thông tin trận Panama vs Croatia

Trận Panama gặp Croatia ở lượt trận thứ hai bảng L được xem như cuộc chiến quyết định đối với cả hai đội. Sau khi cùng nhận thất bại ở ngày ra quân, bất kỳ cú sảy chân nào tiếp theo cũng có thể khiến cơ hội đi tiếp trở nên mong manh. Theo mô phỏng của siêu máy tính Opta, Croatia được đánh giá cao hơn với 62% khả năng giành chiến thắng trước Panama.

Mặc dù không được đánh giá cao bằng đối thủ, Panama đã có màn trình diễn đáng khích lệ trước Ghana. Đại diện khu vực CONCACAF nỗ lực trong thời gian thi đấu và chỉ bị khuất phục bởi bàn thua ở những phút bù giờ, qua đó cho thấy sự lì lợm cùng khả năng phản công đáng chú ý.

Trong khi đó, Croatia bước vào lượt trận thứ hai với sức ép lớn sau thất bại 2-4 trước Anh. Dẫu vậy, đội bóng áo của HLV Zlatko Dalic vẫn sở hữu nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm như Luka Modric, Mateo Kovacic, Andrej Kramaric hay Ante Budimir. Nếu khắc phục được những sai sót nơi hàng thủ, đại diện châu Âu hoàn toàn có cơ sở để hướng tới chiến thắng đầu tiên.

Lịch phát sóng World Cup 2026 hôm nay

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 24/6 có 4 trận đấu. Trận đấu đầu tiên chứng kiến Bồ Đào Nha đối đầu với Uzbekistan trên sân Houston. Cùng bảng K, Colombia gặp CHDC Congo tại Estadio Guadalajara (Mexico). Trong khi đó, ở bảng L, trận đấu Anh vs Ghana và Panama vs Croatia sẽ diễn ra lần lượt ở sân Gillette (Mỹ) và sân Toronto (Canada).

Các trận đấu của World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của VTV.