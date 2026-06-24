Trực tiếp bóng đá Panama vs Croatia 6h ngày 24/6, bảng L World Cup 2026

Cập nhật TRỰC TIẾP Panama vs Croatia
Trận đấu giữa Panama và Croatia bắt đầu lúc 6h ngày 24/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Panama vs Croatia mới nhất tại đây.
Panama 0 0 Croatia
Đội hình Panama vs Croatia
Thông tin đội hình đá chính, dự bị của Panama và Croatia được công bố trên trang chủ FIFA trước giờ thi đấu 90 phút (khoảng 4h30 ngày 24/6 theo giờ Việt Nam).
Đội hình dự kiến
Panama: Mosquera; Ramos, Cordoba, Andrade; Murillo, Harvey, Barcenas, Blackman; Martinez, Waterman, Rodriguez.
Croatia: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Modric, Kovacic, Pasalic; Perisic, Musa, Kramaric.
Thông tin trận Panama đấu với Croatia (6h ngày 24/6)
Panama và Croatia gặp nhau ở lượt trận thứ hai bảng L World Cup 2026 trên sân BMO Field, thành phố Toronto, Canada. Trọng tài chính là ông Pierre Atcho, người Gabon. Khán giả Việt Nam có thể xem trực tiếp trận Panama vs Croatia trên VTV3, VTV6.
Trước trận Panama vs Croatia, cả hai đội chưa có điểm ở bảng L. Panama thua Ghana 0-1 bởi bàn thắng ở phút bù giờ. Croatia thua Anh 2-4 dù ghi 2 bàn trong hiệp một. Đây là lần đầu tiên Panama và Croatia gặp nhau.
Croatia thua 7 trong 10 trận gần nhất gặp các đội châu Mỹ tại World Cup, thắng 2 và hòa 1. Trong chuỗi này, Croatia chỉ giữ sạch lưới một lần, ở trận thắng Argentina 3-0 tại World Cup 2018.
Panama đã thua cả 4 trận từng đấu tại World Cup, ghi 2 bàn và chưa giữ sạch lưới. Croatia có thể thua 2 trận liên tiếp tại World Cup lần thứ hai trong lịch sử, sau chuỗi thua Ecuador năm 2002 và Brazil năm 2006.
Theo dữ liệu dự đoán kết quả của Opta, Croatia có 63,0% khả năng thắng. Xác suất xảy ra kết quả hòa là 22,2%, còn Panama có 14,9% khả năng thắng.
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