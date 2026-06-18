Trực tiếp bóng đá Ghana vs Panama, bảng L World Cup 2026 hôm nay

Cập nhật TRỰC TIẾP Ghana vs Panama Ghana 0 0 Panama Trận đấu giữa Ghana và Panama bắt đầu lúc 6h ngày 18/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỉ số Ghana vs Panama mới nhất tại đây.

Thông tin trận Ghana đấu với Panama (6h ngày 18/6) Trận Ghana đấu với Panama diễn ra trên sân vận động BMO Field, Toronto, Canada. Theo lịch phát sóng World Cup 2026 chính thức của VTV, trận Ghana vs Panama được truyền hình trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Ông Glenn Nyberg người Thụy Điển là trọng tài chính của trận đấu. Đây là lần đầu tiên Ghana và Panama gặp nhau trong lịch sử. Ghana từng thắng 2 trong 3 trận World Cup trước các đại diện CONCACAF, đều là các trận gặp Mỹ. Panama từng gặp một đội châu Phi tại World Cup, đó là trận thua Tunisia 1-2 ở World Cup 2018. Theo thuật toán mô phỏng dựa trên dữ liệu của Opta, Ghana có 45,1% khả năng thắng trận. Panama có 28,1% khả năng thắng, còn xác suất hòa là 26,8%. Bảng L World Cup 2026 gồm Anh, Croatia, Ghana và Panama. Theo thể thức giải đấu, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng loại trực tiếp. Đội tuyển Ghana đấu với Panama ở bảng L World Cup 2026.

Lực lượng, phong độ Panama trước trận gặp Ghana Panama lần đầu tiên đội tuyển này góp mặt ở vòng chung kết World Cup vào năm 2018 và đây là lần thứ hai họ tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Cách đây 8 năm ở Nga, Panama thua cả 3 trận vòng bảng trước Bỉ, Anh và Tunisia, ghi 2 bàn và thủng lưới 11 bàn. Panama vượt qua vòng loại World Cup 2026 khu vực CONCACAF với thành tích bất bại. Đội bóng của huấn luyện viên Thomas Christiansen thắng 7 trận và hòa 3 trận trong 2 vòng loại. Đội tuyển Panama lần thứ hai tham dự World Cup. (Ảnh: Reuters) Trong chu kỳ trước World Cup 2026, Panama từng vào chung kết Gold Cup 2023, vòng loại trực tiếp Copa America và chung kết CONCACAF Nations League 2025. Thomas Christiansen dẫn dắt đội tuyển Panama từ năm 2020 và chuẩn bị có kỳ World Cup đầu tiên trên cương vị huấn luyện viên trưởng. Phong độ gần đây của Panama gồm 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại trong 6 trận gần nhất. Theo SportsMole, Panama thua Brazil 2-6 trong trận giao hữu tại Maracana ngày 31/5. Adalberto Carrasquilla vắng mặt trong toàn bộ các trận khởi động của Panama vì chấn thương. Dù vậy, tiền vệ này đã trở lại tập luyện hôm Chủ nhật và có thể góp mặt từ ghế dự bị. Lực lượng của Panama không có tổn thất nào khác.