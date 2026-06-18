Trực tiếp bóng đá Ghana vs Panama, bảng L World Cup 2026 hôm nay

Cập nhật TRỰC TIẾP Ghana vs Panama
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Trận đấu giữa Ghana và Panama bắt đầu lúc 6h ngày 18/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỉ số Ghana vs Panama mới nhất tại đây.
Thông tin trận Ghana đấu với Panama (6h ngày 18/6)
Trận Ghana đấu với Panama diễn ra trên sân vận động BMO Field, Toronto, Canada. Theo lịch phát sóng World Cup 2026 chính thức của VTV, trận Ghana vs Panama được truyền hình trực tiếp trên VTV3 và VTV6.
Ông Glenn Nyberg người Thụy Điển là trọng tài chính của trận đấu.
Đây là lần đầu tiên Ghana và Panama gặp nhau trong lịch sử. Ghana từng thắng 2 trong 3 trận World Cup trước các đại diện CONCACAF, đều là các trận gặp Mỹ. Panama từng gặp một đội châu Phi tại World Cup, đó là trận thua Tunisia 1-2 ở World Cup 2018.
Theo thuật toán mô phỏng dựa trên dữ liệu của Opta, Ghana có 45,1% khả năng thắng trận. Panama có 28,1% khả năng thắng, còn xác suất hòa là 26,8%.
Bảng L World Cup 2026 gồm Anh, Croatia, Ghana và Panama. Theo thể thức giải đấu, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng loại trực tiếp.
Lực lượng, phong độ Panama trước trận gặp Ghana
Panama lần đầu tiên đội tuyển này góp mặt ở vòng chung kết World Cup vào năm 2018 và đây là lần thứ hai họ tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Cách đây 8 năm ở Nga, Panama thua cả 3 trận vòng bảng trước Bỉ, Anh và Tunisia, ghi 2 bàn và thủng lưới 11 bàn.
Panama vượt qua vòng loại World Cup 2026 khu vực CONCACAF với thành tích bất bại. Đội bóng của huấn luyện viên Thomas Christiansen thắng 7 trận và hòa 3 trận trong 2 vòng loại.
Trong chu kỳ trước World Cup 2026, Panama từng vào chung kết Gold Cup 2023, vòng loại trực tiếp Copa America và chung kết CONCACAF Nations League 2025. Thomas Christiansen dẫn dắt đội tuyển Panama từ năm 2020 và chuẩn bị có kỳ World Cup đầu tiên trên cương vị huấn luyện viên trưởng.
Phong độ gần đây của Panama gồm 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại trong 6 trận gần nhất. Theo SportsMole, Panama thua Brazil 2-6 trong trận giao hữu tại Maracana ngày 31/5.
Adalberto Carrasquilla vắng mặt trong toàn bộ các trận khởi động của Panama vì chấn thương. Dù vậy, tiền vệ này đã trở lại tập luyện hôm Chủ nhật và có thể góp mặt từ ghế dự bị. Lực lượng của Panama không có tổn thất nào khác.
Lực lượng, phong độ Ghana trước trận gặp Panama
Đây là lần thứ 5 đội tuyển Ghana tham dự World Cup. Đội bóng Tây Phi từng góp mặt ở vòng chung kết các năm 2006, 2010, 2014, 2022 và 2026. Trong đó, thành tích tốt nhất của Ghana là vào tứ kết World Cup 2010.
Ghana đến World Cup 2026 sau khi đứng đầu bảng ở vòng loại khu vực châu Phi. Đội bóng này thắng 8 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận, xếp trên Madagascar và Mali.
Đây là kỳ World Cup đầu tiên của Ghana dưới thời huấn luyện viên Carlos Queiroz. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha được bổ nhiệm thay Otto Addo trong tháng 4/2026. Queiroz sẽ trở thành huấn luyện viên thứ ba trong lịch sử tham dự 5 kỳ World Cup khác nhau, sau Carlos Alberto Parreira và Bora Milutinovic.
Ghana bước vào trận ra quân với chuỗi 7 trận không thắng trên mọi đấu trường. Đội bóng này thua 6 trận và hòa 1 trận trong chuỗi kể trên. Các kết quả gần đây của Ghana gồm thua Áo 1-5, thua Đức 1-2, thua Mexico 0-2 và hòa Xứ Wales 1-1.
Ghana mới thắng 1 trong 7 trận gần nhất tại World Cup. Đội bóng này cũng thủng lưới ít nhất 2 bàn trong 6 trận World Cup gần nhất.
Jordan Ayew là cầu thủ đáng chú ý của Ghana tại vòng loại World Cup 2026. Đội trưởng của Ghana góp dấu giày vào 14 bàn thắng ở vòng loại, gồm 7 bàn và 7 kiến tạo. Antoine Semenyo cũng có tên trong danh sách dự giải sau mùa 2025/26 có 21 lần trực tiếp tham gia bàn thắng tại Premier League.
Ghana không có Thomas Partey ở trận gặp Panama. Tiền vệ này không được cấp thị thực nhập cảnh Canada và sẽ ở lại khu tập luyện của Ghana tại Boston, Mỹ.
Trực tiếp bóng đá Ghana vs Panama, bảng L World Cup 2026 hôm nay
Trực tiếp bóng đá Ghana vs Panama (6h ngày 18/6): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Ghana đấu với Panama thuộc bảng L World Cup 2026.
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