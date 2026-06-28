Link xem trực tiếp Nam Phi vs Canada 2h ngày 29/8, vòng 1/16 World Cup 2026

(VTC News) -

Trận Nam Phi vs Canada diễn ra lúc 2h ngày 28/6 (giờ Việt Nam), thuộc vòng 32 đội (vòng 1/16) World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV10 và VTV6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Nam Phi vs Canada nhanh nhất.

Đây là một trong những trận đấu được chờ đợi nhất vòng knock-out, khi cả hai đội đều tạo dấu ấn mạnh mẽ với những màn trình diễn bất ngờ từ đầu giải. VTC News cập nhật đầy đủ thông tin về kênh xem, lịch phát sóng và diễn biến trận đấu.

Thông tin nhanh trận Nam Phi vs Canada Thời gian: 2h ngày 29/6. Sân: SoFi, Los Angeles, Mỹ. Giải đấu: Vòng 32 đội (vòng 1/16) World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV10, VTV6.

Xem trực tiếp Nam Phi vs Canada trên kênh nào?

Trận Nam Phi vs Canada được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV10 và VTV6 lúc 2h ngày 29/6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu trên truyền hình hoặc các nền tảng chính thức của đơn vị sở hữu bản quyền.

Đội tuyển Nam Phi giữ vị trí thứ hai bảng B, chỉ đứng sau đội chủ nhà Mexico. (Ảnh: Reuters)

Link xem trực tiếp Nam Phi vs Canada hôm nay

Link xem trực tiếp Nam Phi vs Canada sẽ được cập nhật theo nền tảng phát sóng chính thức. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV10 và VTV6. Khán giả có thể xem trực tiếp Nam Phi vs Canada trên VTV thông qua truyền hình truyền thống hoặc trực tuyến qua ứng dụng VTVgo, website https://vtvgo.vn/home.

Link xem trực tiếp Nam Phi vs Canada trên VTV3 (copy và dán vào trình duyệt web): https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html.

Thông tin trận Nam Phi vs Canada

Thuật toán dự đoán của Opta nhận định cơ hội thắng của Canada là 55%, cao hơn mức 20% của Nam Phi. Xét khả năng giành quyền đi tiếp, Canada được đánh giá có 67,8% cơ hội, còn Nam Phi là 32,2%. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ World Cup 2002 có hai đội lần đầu góp mặt ở vòng knock-out đối đầu trực tiếp.

Trước đó, không nhiều người tin rằng "Bafana Bafana" sẽ giành ngôi nhì bảng A, vượt qua Hàn Quốc và CH Séc để chỉ xếp sau Mexico. Thực tế, Nam Phi là đội có số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương ít nhất bảng đấu (35) và tạo ra ít cơ hội ngon ăn nhất (chỉ 2).

Tuy nhiên, HLV Hugo Broos có lẽ không ngại vai trò "đội cửa dưới". Đứng thứ 61 trên bảng xếp hạng Liên đoàn thế giới (FIFA), Nam Phi sẽ trở thành một trong ba đội có thứ hạng thấp nhất từng góp mặt ở vòng knock-out World Cup, chỉ xếp trên Nigeria (hạng 74 năm 1998) và Nga (hạng 70 năm 2018), đồng thời ngang với Nhật Bản (hạng 61 năm 2018).

Ở phía bên kia chiến tuyến, Canada bước vào trận đấu loại trực tiếp sau thất bại 1-2 trước Thụy Sĩ ở lượt trận cuối vòng bảng. Bàn thắng của Promise David chỉ mang ý nghĩa danh dự khi đội đồng chủ nhà để mất ngôi đầu bảng B vào tay đối thủ. Dù vậy, Canada vẫn giành quyền đi tiếp với 4 điểm. Đây là thành tích thấp nhất của một đội chủ nhà vượt qua vòng bảng World Cup kể từ tuyển Mỹ năm 1994 (cũng với 4 điểm).

Canada từng tịt ngòi ở 4 trận World Cup đầu tiên trong lịch sử, nhưng đã ghi bàn ở cả 5 trận gần nhất. Dẫu vậy, 60% số bàn thắng của họ tại giải năm nay (6/10 bàn) đến trong chiến thắng 6-0 trước Qatar.

Đây mới chỉ là lần thứ hai Nam Phi và Canada gặp nhau. Ở lần đối đầu duy nhất trước đó, Nam Phi giành chiến thắng 2-0 trong trận giao hữu diễn ra tại Durban năm 2007.