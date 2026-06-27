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Xuất bản ngày 27/06/2026 06:00 AM
Xuất bản ngày 27/06/2026 06:00 AM

Xác định cặp đấu vòng 1/16 World Cup 2026, danh sách 32 đội đi tiếp mới nhất

Khánh Ly
Khánh Ly
(VTC News) -

Cập nhật đầy đủ danh sách 32 đội tuyển vượt qua vòng bảng World Cup 2026 và thứ tự cặp đấu loại trực tiếp của vòng 1/16.

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, vòng bảng khép lại sau loạt trận sáng mai (28/6 giờ Việt Nam). Tính đến 6h ngày 27/6, giải đấu xác định được 19 đội giành quyền đi tiếp và 5 cặp đấu của vòng 1/16. Các bảng H, J, K, L chưa ngã ngũ (trong số này chỉ Argentina và Colombia chắc suất vào vòng loại trực tiếp). Danh sách 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất cũng chưa được xác định đầy đủ.

Danh sách 32 đội vượt qua vòng bảng

Cục diện vòng knock-out World Cup 2026 dần được định hình. Tính đến 6h ngày 27/6, danh sách đội bóng vượt qua vòng bảng World Cup 2026 gồm Mexico, Nam Phi (bảng A), Thụy Sĩ, Canada, Bosnia & Herzegovina (bảng B), Brazil, Morocco (bảng C), Mỹ, Australia (bảng D), Đức, Bờ Biển Ngà, Ecuador (bảng E), Hà Lan, Nhật Bản, Thụy Điển (bảng F), Pháp, Na Uy (bảng I), Argentina (bảng J), Colombia (bảng K).

Chủ nhà Mexico là đội đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Chủ nhà Mexico là đội đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Trong đó, Bosnia & Herzegovina, Ecuador và Thụy Điển chắc chắn nằm trong nhóm 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất mà không cần chờ kết quả các bảng còn lại.

Nam Phi, Bosnia & Herzegovina vượt qua vòng bảng World Cup lần đầu tiên. Mexico và Pháp có thành tích toàn thắng ở vòng bảng. Đội chủ nhà Mexico thậm chí không thủng lưới lần nào.

Những đội bị loại là Cộng hòa Séc, Qatar, Haiti, Thổ Nhĩ Kỳ, Curacao, Tunisia, Iraq, jordan và Panama. Đây đều là các đội đứng cuối bảng.

Xác định các cặp đấu tại vòng 1/16 World Cup

Trong số 19 đội lọt vào vòng 1/16 World Cup 2026, có 10 đội xác định được đối thủ - chia thành 5 cặp đấu. Đó là Nam Phi, Canada, Brazil, Nhật Bản, Hà Lan, Morocco, Mỹ, Bosnia & Herzegovina.

Danh sách các cặp đấu vòng 1/16 World Cup 2026 đã xác định

Nam Phi vs Canada.

Brazil vs Nhật Bản.

Hà Lan vs Morocco.

Mỹ vs Bosnia & Herzegovina.

Bờ Biển Ngà vs Na Uy.

Lịch thi đấu vòng 1/16 World Cup

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ lịch thi đấu World Cup 2026 vòng 1/16 theo thông tin chính thức trên trang chủ FIFA.

NgàyGiờTrận đấuKênh trực tiếp
29/62hNam Phi vs CanadaĐang cập nhật
30/60hBrazil vs Nhật BảnĐang cập nhật
30/63h30Đức vs Thứ 3 bảng A/B/C/D/FĐang cập nhật
30/68hHà Lan vs MoroccoĐang cập nhật
1/70hBờ Biển Ngà vs Na UyĐang cập nhật
1/72hPháp vs Thứ 3 bảng C/D/F/G/HĐang cập nhật
1/78hMexico vs Thứ 3 bảng C/E/F/H/IĐang cập nhật
1/723hNhất bảng L vs Thứ 3 bảng E/H/I/J/KĐang cập nhật
2/73hNhất bảng G vs Thứ 3 bảng A/E/H/I/JĐang cập nhật
2/77hNhất bảng D vs Thứ 3 bảng B/E/F/I/JĐang cập nhật
3/72hNhất bảng H vs Nhì bảng JĐang cập nhật
3/76hNhì bảng K vs Nhì bảng LĐang cập nhật
3/710hThụy Sỹ vs Thứ 3 bảng E/F/G/I/JĐang cập nhật
4/71hAustralia vs Nhì bảng GĐang cập nhật
4/75hArgentina vs Nhì bảng HĐang cập nhật
4/79h30Nhất bảng K vs Thứ 3 bảng D/E/I/J/LĐang cập nhật
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