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Nam Phi 1 0 Hàn Quốc Maseko 63'

Trận đấu diễn ra sáng nay 25/6 trên sân BBVA ở Guadalupe (Mexico) đánh dấu cột mốc đặc biệt của bóng đá Nam Phi. Đội tuyển này lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng bảng World Cup. Chiến thắng với tỷ số 1-0 trước Hàn Quốc giúp đại diện của bóng đá châu Phi từ cuối bảng vươn lên nhì bảng A, giành quyền lọt vào vòng 1/16.

Nam Phi đấu với Hàn Quốc ở lượt trận thứ 3 bảng A World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Đội hình Nam Phi vs Hàn Quốc

Nam Phi đá chính: Ronwen Williams (1), Thalente Mbatha (5), Aubrey Modiba (6), Oswin Appollis (7), Relebohile Mofokeng (10), Thapelo Maseko (12), Sphephelo Sithole (13), Mbekezeli Mbokazi (14), Evidence Makgopa (17), Khuliso Mudau (20), Ime Okon (21).

Hàn Quốc đá chính: Kim Seunggyu (1), Lee Hanbeom (2), Lee Gihyuk (3), Kim Minjae (4), Hwang Inbeom (6), Paik Seungho (8), Hwang Heechan (11), Lee Taeseok (13), Oh Hyeongyu (18), Lee Kangin (19), Seol Youngwoo (22).

Bảng xếp hạng World Cup 2026 - Bảng A

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến hết trận Nam Phi vs Hàn Quốc, vị trí xếp hạng các đội tuyển của bảng A như sau.