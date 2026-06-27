Link xem trực tiếp Colombia vs Bồ Đào Nha 6h30 ngày 28/6, bảng K World Cup 2026

(VTC News) -

Trận Colombia vs Bồ Đào Nha diễn ra lúc 6h30 ngày 28/6 (giờ Việt Nam), thuộc bảng K World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Colombia vs Bồ Đào Nha nhanh nhất.

Colombia dẫn đầu bảng K với 6 điểm, chỉ cần hòa để giữ ngôi đầu. Bồ Đào Nha có 4 điểm, gần như nắm vé đi tiếp nhưng phải thắng nếu muốn đổi vị trí với đối thủ Nam Mỹ. VTC News cập nhật đầy đủ thông tin về kênh xem, lịch phát sóng và diễn biến trận đấu.

Thông tin nhanh trận Colombia vs Bồ Đào Nha Thời gian: 6h30 ngày 28/6. Sân: Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Mỹ. Giải đấu: Bảng K World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6.

Xem trực tiếp Colombia vs Bồ Đào Nha trên kênh nào?

Trận Colombia vs Bồ Đào Nha được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6 lúc 6h30 ngày 28/6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu trên truyền hình hoặc các nền tảng chính thức của đơn vị sở hữu bản quyền.

Nếu muốn gặp đối thủ thuận lợi hơn ở vòng 1/16, Bồ Đào Nha cần thắng. (Ảnh: Reuters)

Link xem trực tiếp Colombia vs Bồ Đào Nha hôm nay

Link xem trực tiếp Colombia vs Bồ Đào Nha sẽ được cập nhật theo nền tảng phát sóng chính thức. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV3 và VTV6. Khán giả có thể xem trực tiếp Colombia vs Bồ Đào Nha trên VTV thông qua truyền hình truyền thống hoặc trực tuyến qua ứng dụng VTVgo, website https://vtvgo.vn/home.

Link xem trực tiếp Colombia vs Bồ Đào Nha trên VTV3 (copy và dán vào trình duyệt web): https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html.

Thông tin trận Colombia vs Bồ Đào Nha

Thuật toán mô phỏng của Sports Mole đánh giá tỷ lệ thắng của Bồ Đào Nha là 48,4%, Colombia là 28,45%, còn tỷ lệ hòa ở mức 23,2%. Bồ Đào Nha ở thế "cửa trên" nhưng cơ hội có điểm của Colombia là trên 50%.

Colombia là đội duy nhất toàn thắng ở bảng K sau 2 lượt. Họ thắng Uzbekistan 3-1, vượt qua CHDC Congo 1-0 và bước vào trận cuối với quyền tự quyết ngôi đầu. Một điểm là đủ, nên đội bóng của HLV Nestor Lorenzo không cần đẩy trận đấu vào nhịp quá mở ngay từ đầu.

Bồ Đào Nha có trạng thái khác. Trận hòa CHDC Congo khiến họ bị Colombia bỏ lại, nhưng chiến thắng 5-0 trước Uzbekistan kéo lại sự tự tin cho đội bóng của Roberto Martinez. Nếu muốn gặp đối thủ thuận lợi hơn ở vòng 1/16, Bồ Đào Nha cần thắng.

Điểm đáng chờ nằm ở cách Colombia bảo vệ khoảng trống quanh James Rodriguez. Nếu tiền vệ này có thời gian xử lý giữa các tuyến, Luis Diaz và Daniel Munoz sẽ có nhiều bóng ở hai biên. Bồ Đào Nha mạnh hơn về chiều sâu đội hình, nhưng phải kiểm soát tốt phản công sau mỗi pha mất bóng.

Lịch thi đấu World Cup hôm nay 27/6 và sáng 28/6

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 27/6 và sáng 28/6 có 6 trận đấu. Panama sẽ gặp Anh trên sân MetLife. Cùng bảng L, Croatia chạm trán Ghana tại sân Lincoln Financial Field. Bảng K chứng kiến trận đấu giữa Colombia vs Bồ Đào Nha và CHDC Congo vs Uzbekistan lần lượt ở sân Hard Rock và sân Mercedes-Benz. Ở bảng J, Algeria sẽ đối đầu với Áo tại sân Arrowhead trước khi Jordan gặp Argentina tại sân AT&T. Cả 6 trận đấu đều diễn ra trên đất Mỹ.

Các trận đấu của World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của VTV.