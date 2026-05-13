Bảng xếp hạng World Cup 2026 (Bảng K) mới nhất
Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến hiện tại, vị trí xếp hạng của các đội tuyển của bảng K như sau.
XH Đội T HS Đ 1 Bồ Đào Nha 0 0-0 0 2 CHDC Congo 0 0-0 0 3 Uzbekistan 0 0-0 0 4 Colombia 0 0-0 0
Theo thể thức World Cup 2026, các đội bóng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng ở vòng bảng. Các đội đầu bảng, nhì bảng và 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng 1/16.
Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm ở vòng bảng, chỉ số phụ được sử dụng để xếp hạng là thành tích đối đầu (tính riêng số điểm, hiệu số bàn thắng-bàn thua, số bàn thắng trong các trận đối đầu trực tiếp của những đội bằng điểm). Nếu có 2 đội bằng nhau ở các chỉ số nêu trên, ban tổ chức xét đến hiệu số bàn thắng-bàn thua, tổng số bàn thắng ở cả 3 lượt trận.
Khi tất cả các chỉ số phụ đều không có tác dụng, thứ hạng các đội được sắp xếp theo vị trí trên bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).
Danh sách bảng đấu
Bảng A: Mexico, Nam Phi, Hàn Quốc, CH Czech.
Bảng B: Canada, Bosnia & Herzegovina, Qatar, Thuỵ Sỹ.
Bảng C: Brazil, Morocco, Haiti, Scotland.
Bảng D: Mỹ, Paraguay, Australia, Thổ Nhĩ Kỳ.
Bảng E: Đức, Curacao, Bờ Biển Ngà, Ecuador.
Bảng F: Hà Lan, Nhật Bản, Thuỵ Điển, Tunisia.
Bảng G: Bỉ, Ai Cập, Iran, New Zealand.
Bảng H: Tây Ban Nha, Cape Verde, Ả Rập Xê Út, Uruguay.
Bảng I: Pháp, Senegal, Iraq, Na Uy.
Bảng J: Argentina, Algeria, Áo, Jordan.
Bảng K: Bồ Đào Nha, CHDC Congo, Uzbekistan, Colombia.
Bảng L: Anh, Croatia, Ghana, Panama.
Bảng K: Bồ Đào Nha, CHDC Congo, Uzbekistan, Colombia
Bảng K World Cup 2026 được tổ chức trên 5 sân vận động tại các thành phố Houston, Miami và Atlanta (Mỹ); Mexico City và Guadalajara (Mexico). Bồ Đào Nha, CHDC Congo, Uzbekistan và Colombia cạnh tranh các suất đi tiếp.
Lịch thi đấu bảng K World Cup 2026
Ngày 18/6
0h: Bồ Đào Nha vs CHDC Congo.
9h: Uzbekistan vs Colombia.
Ngày 24/6
0h: Bồ Đào Nha vs Uzbekistan.
9h: Colombia vs CHDC Congo.
Ngày 28/6
6h30: Colombia vs Bồ Đào Nha.
6h30: CHDC Congo vs Uzbekistan.
Bồ Đào Nha
Bồ Đào Nha tiếp chỉ thua 1 trận ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu (0-2 trước Cộng hòa Ireland). Cristiano Ronaldo và đồng đội giành được 13 điểm, đứng đầu bảng F (xếp trên CH Ireland, Hungary và Armenia).
Đội tuyển Bồ Đào Nha đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng FIFA. Đây là lần thứ 9 Bồ Đào Nha tham dự World Cup. Thành tích tốt nhất họ có được là xếp hangtj 3 năm 1966.
Colombia
Colombia tham dự kỳ World Cup thứ 7 trong lịch sử. Thành tích tốt nhất của đội bóng này trước đây là vào đến tứ kết năm 2014 tại Brazil.
Đội tuyển Colombia đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng FIFA. Tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, Colombia xếp thứ ba sau Ecuador và Argentina.
Uzbekistan
Đội tuyển Uzbekistan tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên giành quyền tham dự World Cup. Đội bóng này gây ấn tượng tại vòng loại khu vực châu Á với thành tích nhì bảng E vòng thứ hai và nhì bảng A vòng thứ ba, đứng sau Iran.
Uzbekistan xếp thứ 50 trên bảng xếp hạng FIFA.
CHDC Congo
CHDC Congo đứng nhì bảng A tại vòng loại thứ nhất World Cup 2026 khu vực châu Phi, đánh bại Cameroon và Nigeria ở vòng thứ hai. Cuối cùng, CHDC Congo hạ gục Jamaica trong trận chung kết nhánh 2 play-off liên lục địa để giành quyền dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Trên bảng xếp hạng FIFA, CHDC Congo hiện xếp thứ 46. Đây là lần thứ hai họ góp mặt tại World Cup (lần trước vào năm 1974 với tên gọi Cộng hoà Zaire).
