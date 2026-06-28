Trực tiếp bóng đá Colombia vs Bồ Đào Nha 6h30 ngày 28/6, kết quả tỷ số mới nhất

Theo lịch thi đấu World Cup 2026 , trận đấu giữa Colombia và Bồ Đào Nha bắt đầu lúc 6h30 ngày 28/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Colombia vs Bồ Đào Nha mới nhất tại đây.

Thông tin trận Colombia vs Bồ Đào Nha (6h30 ngày 28/6)

Trận Colombia vs Bồ Đào Nha thuộc lượt cuối bảng K World Cup 2026, diễn ra trên sân Hard Rock Stadium ở Miami Gardens, Mỹ. Trọng tài chính của trận đấu là Alireza Faghani.

Trước lượt trận này, Colombia dẫn đầu bảng K với 6 điểm và đã chắc suất vào vòng 1/16. Bồ Đào Nha đứng thứ hai với 4 điểm, cũng chắc chắn đi tiếp kể cả khi rơi xuống vị trí thứ 3. CHDC Congo có 1 điểm, còn Uzbekistan chưa có điểm sau 2 lượt trận.

Colombia đấu với Bồ Đào Nha ở lượt trận thứ 3 bảng K World Cup 2026.

Colombia chỉ cần hòa để đứng đầu bảng K. Bồ Đào Nha phải thắng nếu muốn vượt lên chiếm ngôi đầu. Đội nhất bảng K gặp một đội xếp thứ ba có thành tích tốt ở vòng 1/16, còn đội nhì bảng gặp đội nhì bảng L.

Theo dữ liệu dự đoán kết quả của Opta, Bồ Đào Nha có tỷ lệ thắng 48,9%, Colombia là 26%, còn khả năng hòa là 25,1%. Opta cũng ghi nhận đây là trận đấu chính thức đầu tiên giữa Colombia và Bồ Đào Nha.

Một số chỉ báo dữ liệu trước trận cho thấy hai đội có thể chơi thận trọng hơn so với 2 lượt đầu. Colombia chỉ cần 1 điểm để giữ ngôi đầu, trong khi Bồ Đào Nha đã có 4 điểm và gần như nắm vé đi tiếp. Dù vậy, Bồ Đào Nha đang có hiệu số 6-1, còn Colombia ghi bàn trong cả 2 trận đầu tiên.