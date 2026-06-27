Link xem trực tiếp CHDC Congo vs Uzbekistan 6h30 ngày 28/6, bảng K World Cup

(VTC News) -

Trận CHDC Congo vs Uzbekistan diễn ra lúc 6h30 ngày 28/6 (giờ Việt Nam), thuộc bảng K World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV10 và VTV6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số CHDC Congo vs Uzbekistan nhanh nhất.

Đây là trận đấu mang tính chất sống còn với cả hai đội trong cuộc đua giành vé đi tiếp. CHDC Congo và Uzbekistan không còn nhiều lựa chọn ngoài việc hướng đến chiến thắng để níu kéo hy vọng vượt qua vòng bảng. VTC News cập nhật đầy đủ thông tin về kênh xem, lịch phát sóng và diễn biến trận đấu.

Thông tin nhanh trận CHDC Congo vs Uzbekistan Thời gian: 6h30 ngày 28/6. Sân: Mercedes-Benz, Atlanta, Mỹ. Giải đấu: Bảng K World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV10, VTV6.

Xem trực tiếp CHDC Congo vs Uzbekistan trên kênh nào?

Trận CHDC Congo vs Uzbekistan được phát sóng trực tiếp trên VTV10 và VTV6 lúc 6h30 ngày 28/6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu trên truyền hình hoặc các nền tảng chính thức của đơn vị sở hữu bản quyền.

CHDC Congo được đánh giá cao hơn trong trận đấu với Uzbekistan. (Ảnh: Reuters)

Link xem trực tiếp CHDC Congo vs Uzbekistan hôm nay

Link xem trực tiếp CHDC Congo vs Uzbekistan sẽ được cập nhật theo nền tảng phát sóng chính thức. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV10 và VTV6. Khán giả có thể xem trực tiếp CHDC Congo vs Uzbekistan trên VTV thông qua truyền hình truyền thống hoặc trực tuyến qua ứng dụng VTVgo, website https://vtvgo.vn/home.

Link xem trực tiếp CHDC Congo vs Uzbekistan trên VTV6 (copy và dán vào trình duyệt web): https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html.

Thông tin trận CHDC Congo vs Uzbekistan

Thuật toán dự đoán của Opta nhận định cơ hội thắng của CHDC Congo là 46,8%, cao hơn mức 26,8% của Uzbekistan. Tuy nhiên, cơ hội có điểm của đại diện châu Á không phải thấp.

Đây là trận buộc phải thắng với CHDC Congo và gần như là cơ hội cuối cùng đối với Uzbekistan. Đại diện châu Phi đang có 1 điểm và cần đánh bại Uzbekistan để nâng tổng điểm lên 4, qua đó tiếp tục cạnh tranh vị trí nhì bảng hoặc một suất dành cho đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Kết quả trận Colombia gặp Bồ Đào Nha sẽ quyết định phần còn lại.

Trong khi đó, Uzbekistan vẫn chưa có điểm nào và sở hữu hiệu số -7 sau hai thất bại nặng nề. Ngay cả khi giành chiến thắng, họ cũng chỉ có 3 điểm cùng hiệu số rất thấp và vẫn phải chờ hàng loạt kết quả thuận lợi ở các bảng khác.

CHDC Congo được đánh giá cao hơn trong trận đấu này. Họ sở hữu đội hình chất lượng với Yoane Wissa và Cedric Bakambu trên hàng công, cùng nhiều cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu tại Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Uzbekistan đã bị áp đảo xuyên suốt vòng bảng, để thủng lưới tám bàn sau hai trận. Việc phải chơi trong thế bám đuổi cũng không phải điểm mạnh của đội bóng Trung Á.

Lịch thi đấu World Cup hôm nay 27/6 và sáng 28/6

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 27/6 và sáng 28/6 có 6 trận đấu. Panama sẽ gặp Anh trên sân MetLife. Cùng bảng L, Croatia chạm trán Ghana tại sân Lincoln Financial Field. Bảng K chứng kiến trận đấu giữa Colombia vs Bồ Đào Nha và CHDC Congo vs Uzbekistan lần lượt ở sân Hard Rock và sân Mercedes-Benz. Ở bảng J, Algeria sẽ đối đầu với Áo tại sân Arrowhead trước khi Jordan gặp Argentina tại sân AT&T. Cả 6 trận đấu đều diễn ra trên đất Mỹ.

Các trận đấu của World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của VTV.