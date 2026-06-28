Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa CHDC Congo và Uzbekistan bắt đầu lúc 6h30 ngày 28/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số CHDC Congo vs Uzbekistan mới nhất tại đây.

Thông tin trận CHDC Congo vs Uzbekistan (6h30 ngày 28/6)

Trận CHDC Congo vs Uzbekistan thuộc lượt cuối bảng K World Cup 2026, diễn ra trên sân Mercedes-Benz Stadium ở Atlanta, Mỹ. Trọng tài chính của trận đấu là Felix Zwayer.

CHDC Congo cần thắng Uzbekistan để cạnh tranh nhóm đội xếp thứ ba có thành tích tốt. Đội bóng châu Phi vẫn có khả năng rất nhỏ vươn lên nhì bảng, nhưng kịch bản thực tế hơn là giành 3 điểm để chờ kết quả các bảng khác. Uzbekistan chỉ còn cơ hội đi tiếp rất thấp do thua cả 2 trận đầu và có hiệu số 1-8.

CHDC Congo đấu với Uzbekistan ở lượt trận cuối bảng K World Cup 2026.

Theo dữ liệu dự đoán kết quả của Opta, CHDC Congo có tỷ lệ thắng 48,9%, Uzbekistan là 26,8%, còn khả năng hòa là 24,3%. Opta cũng đánh giá cơ hội vào vòng loại trực tiếp của CHDC Congo là 41,4%, trong khi tỷ lệ của Uzbekistan là 0,2%.

Một số chỉ báo dữ liệu trước trận cho thấy CHDC Congo có xu hướng kiểm soát tỷ số ở mức thấp. Hai trận đầu của đội tuyển này chỉ có tổng cộng 3 bàn thắng, trong đó họ ghi 1 bàn và thủng lưới 2 lần. Uzbekistan đã nhận 8 bàn thua sau 2 trận và mới có 11 lần chạm bóng trong vùng cấm đối phương.

Đây là lần đầu tiên CHDC Congo và Uzbekistan gặp nhau ở cấp đội tuyển quốc gia. CHDC Congo mới có 1 điểm sau 2 trận, còn Uzbekistan đang tìm điểm số đầu tiên trong lần đầu dự World Cup.