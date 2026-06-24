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Xuất bản ngày 24/06/2026 09:44 AM
Xuất bản ngày 24/06/2026 09:44 AM

Cập nhật tỷ số Colombia vs CHDC Congo, bảng K World Cup 2026 mới nhất

Minh Anh
Minh Anh
(VTC News) -

Cập nhật tỷ số Colombia vs CHDC Congo mới nhất: Chi tiết diễn biến, kết quả Colombia vs CHDC Congo thuộc bảng K World Cup 2026.

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Trận đấu giữa Colombia và CHDC Congo ở lượt trận thứ hai bảng K World Cup 2026 diễn ra trên sân vận động Akron ở Zapopan (Mexico). Báo Điện tử VTC News cập nhậtđầy đủ diễn biến, tỷ số Colombia vs CHDC Congo mới nhất tại đây.

Colombia đấu với CHDC Congo ở lượt thứ 2 bảng K World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Colombia đấu với CHDC Congo ở lượt thứ 2 bảng K World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Đội hình Colombia vs CHDC Congo

Colombia đá chính: Camilo Vargas (12), Daniel Munoz (2), Jhon Lucumi (3), Luis Diaz (7), James Rodriguez (10), Jhon Arias (11), Gustavo Puerta (14), Jefferson Lerma (16), Johan Mojica (17), Davinson Sanchez (23), Luis Suarez (25).

CHDC Congo đá chính: Lionel Mpasi (1), Aaron Wan-Bissaka (2), Steve Kapuadi (3), Axel Tuanzebe (4), Ngalayel Mukau (6), Samuel Moutoussamy (8), Cedric Bakambu (17), Yoane Wissa (20), Chancel Mbemba (22), Edo Kayembe (25), Arthur Masuaku (26).

Bảng xếp hạng World Cup 2026 - Bảng K

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến hết trận Colombia vs CHDC Congo, vị trí xếp hạng của các đội tuyển của bảng K như sau.

XHĐộiTHSĐ
1Bồ Đào Nha26-14
2Colombia13-13
3CHDC Congo11-11
4Uzbekistan21-80
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