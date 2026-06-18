Ronaldo nhạt nhòa trước CHDC Congo, đối thủ nói 'hơi già, không còn như trước'

(VTC News) -

Cristiano Ronaldo bước vào kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp với kỳ vọng tiếp tục dẫn dắt Bồ Đào Nha chinh phục ngôi vô địch World Cup 2026. Tuy nhiên, rạng sáng 18/6, siêu sao 41 tuổi đã có màn trình diễn nhạt nhòa khi cùng đội tuyển Bồ Đào Nha bị CHDC Congo cầm hòa 1-1 ở trận ra quân. Sau trận đấu, tiền vệ Ngal'ayel Mukau của CHDC Congo gây chú ý khi có những nhận xét thẳng thắn về đội trưởng Bồ Đào Nha.

Khi được hỏi liệu đội bóng châu Phi có kế hoạch đặc biệt để ngăn cản Ronaldo hay không, tiền vệ Ngal'ayel Mukau đáp: "Không hẳn. Chúng tôi biết anh ấy không còn như trước. Anh ấy hơi già rồi. Tất nhiên anh ấy vẫn là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất từng thi đấu. Chúng tôi tôn trọng anh ấy. Rõ ràng là khi đến tuổi này, bạn không thể làm được những điều như trước đây".

Ronaldo có màn trình diễn nhạt nhoà trong trận ra quân của Bồ Đào Nha tại Wolrd Cup 2026. (Ảnh: AP)

Trong khi Lionel Messi lập hattrick cho Argentina và Kylian Mbappe lập công cho tuyển Pháp, Ronaldo vẫn đang chờ khoảnh khắc bùng nổ đầu tiên của mình tại giải đấu. Đáng chú ý, đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Dù thi đấu trọn vẹn 90 phút, Ronaldo gần như không để lại dấu ấn đáng kể. Trong hiệp một, Ronaldo gần như không tạo ra tình huống nguy hiểm nào khi bị hàng thủ CHDC Congo phong tỏa hoàn toàn.

Sau giờ nghỉ, tình hình cũng không khá hơn. Bồ Đào Nha gây sức ép liên tục nhưng Ronaldo không thể tận dụng các cơ hội. Cả 3 cú sút của Ronaldo đều không tạo ra mối đe dọa nào đối với khung thành của đội bóng châu Phi. Không chỉ Ronaldo, những ngôi sao được kỳ vọng như Bruno Fernandes hay Rafael Leao cũng thi đấu kém hiệu quả.

Video: Bồ Đào Nha hoà 1-1 CHDC Congo

Ronaldo không trả lời phỏng vấn báo chí sau trận đấu, nhưng anh đã đăng tải thông điệp trên mạng xã hội X.

“Đó không phải là sự khởi đầu mà chúng tôi mong muốn, nhưng mọi thứ vẫn còn ở phía trước. Hãy ngẩng cao đầu và tập trung cho trận đấu tiếp theo”, Ronaldo viết.

Trận hòa 1-1 khiến Bồ Đào Nha bỏ lỡ cơ hội giành lợi thế sớm trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out. Với cá nhân Ronaldo, đây là màn ra quân đáng quên khi anh chưa thể tạo ra dấu ấn tương xứng với kỳ vọng của người hâm mộ.