Trực tiếp bóng đá Colombia vs CHDC Congo 9h ngày 24/6, bảng K World Cup 2026

Trận đấu giữa Colombia và CHDC Congo bắt đầu lúc 9h ngày 24/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Colombia vs CHDC Congo mới nhất tại đây.

Thông tin đội hình đá chính, dự bị của Colombia và CHDC Congo được công bố trên trang chủ FIFA trước giờ thi đấu 90 phút (khoảng 7h30 ngày 24/6 theo giờ Việt Nam).

Thông tin trận Colombia đấu với CHDC Congo (9h ngày 24/6)

Colombia gặp CHDC Congo ở lượt trận thứ hai bảng K World Cup 2026 trên sân vận động Akron ở Zapopan (Mexico). TTrọng tài chính là ông Maurizio Mariani, người Italy. Cổ động viên Việt Nam có thể xem trực tiếp trận Colombia vs CHDC Congo trên VTV3, VTV6.

Colombia thắng Uzbekistan 3-1 ở trận ra quân. Daniel Munoz, Luis Diaz và Jaminton Campaz ghi bàn cho đại diện Nam Mỹ. CHDC Congo hòa Bồ Đào Nha 1-1, với bàn gỡ của Yoane Wissa ở phút 45+5.

Colombia đấu với CHDC Congo ở lượt trận thứ hai bảng L World Cup 2026.

Colombia thắng 6 trong 7 trận vòng bảng World Cup gần nhất, ghi 17 bàn và thủng lưới 5 bàn. Đội tuyển này cũng ghi bàn trong 10 trận World Cup liên tiếp, chuỗi dài nhất đang còn hiệu lực tại giải cùng với Argentina.

Đây là lần đầu tiên Colombia và CHDC Congo gặp nhau ở cấp đội tuyển nam.

Siêu máy tính của Opta nhận định khả năng thắng của Colombia là 57%. Xác suất CHDC Congo thắng và khả năng hòa cùng ở mức 21,0%.