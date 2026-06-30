Link xem trực tiếp Bờ Biển Ngà vs Na Uy 0h ngày 1/7, vòng 1/16 World Cup 2026

(VTC News) -

Trận Bờ Biển Ngà vs Na Uy diễn ra lúc 0h ngày 1/7 (giờ Việt Nam), thuộc vòng 32 đội (vòng 1/16) World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV10 và VTV6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Bờ Biển Ngà vs Na Uy nhanh nhất.

Thông tin nhanh trận Bờ Biển Ngà vs Na Uy Thời gian: 0h ngày 1/7. Sân: AT&T, Arlington, Texas, Mỹ. Giải đấu: Vòng 32 đội (vòng 1/16) World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6, VTV10.

Xem trực tiếp Bờ Biển Ngà vs Na Uy trên kênh nào?

Trận Bờ Biển Ngà vs Na Uy được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV10 và VTV6 lúc 0h ngày 1/7. Khán giả có thể theo dõi trận đấu trên truyền hình hoặc các nền tảng chính thức của đơn vị sở hữu bản quyền.

Na Uy ghi 8 bàn sau vòng bảng, là một trong những đội có hiệu quả tấn công tốt nhất. (Ảnh: AP)

Link xem trực tiếp Bờ Biển Ngà vs Na Uy hôm nay

Link xem trực tiếp Bờ Biển Ngà vs Na Uy sẽ được cập nhật theo nền tảng phát sóng chính thức. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV10 và VTV6. Khán giả có thể xem trực tiếp Bờ Biển Ngà vs Na Uy trên VTV thông qua truyền hình truyền thống hoặc trực tuyến qua ứng dụng VTVgo, website https://vtvgo.vn/home.

Link xem trực tiếp Bờ Biển Ngà vs Na Uy trên VTV3 (copy và dán vào trình duyệt web): https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html.

Thông tin trận Bờ Biển Ngà vs Na Uy

Bờ Biển Ngà bỏ ngỏ khả năng sử dụng Wilfried Singo. Trung vệ của Galatasaray gặp vấn đề gân kheo ở trận gặp Đức và vắng mặt trước Curacao. Evan Ndicka cũng chưa đạt thể trạng tốt nhất. Vì vậy, Ousmane Diomande, Kossounou và Agbadou là các phương án quan trọng cho hàng thủ.

Elye Wahi đã trở lại danh sách thi đấu nhưng khó lấy suất đá chính ngay. Fae nhiều khả năng vẫn tin vào Pépé, Amad Diallo và Yan Diomande, nhóm cầu thủ đang tạo tốc độ và chất lượng xử lý tốt nhất.

Na Uy có dấu hỏi ở Julian Ryerson. Nếu hậu vệ này chưa sẵn sàng, Fredrik Aursnes có thể được kéo xuống đá phải. Haaland, Odegaard, Sorloth, Nusa, Berge nhiều khả năng trở lại đội hình chính sau khi được giữ sức trước Pháp.

Các mô hình dự đoán kết quả của siêu máy tính nhận định Na Uy có cơ hội thắng cao hơn Bờ Biển Ngà. Tuy nhiên, chênh lệch giữa 2 đội không lớn. Đây sẽ là trận đấu khó lường, phụ thuộc vào khả năng tỏa sáng của các ngôi sao tấn công đôi bên.