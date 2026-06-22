Bờ Biển Ngà thua ngược, HLV chê cầu thủ Đức vừa nói xấu, vừa chơi xấu

(VTC News) -

Sau trận thua đội tuyển Đức 1-2 ở lượt trận thứ hai bảng E World Cup 2026, huấn luyện viên Emerse Fae của Bờ Biển Ngà không hài lòng với thái độ ứng xử của đối thủ. Theo nhà cầm quân này, hậu vệ Nathaniel Brown (Đức) có hành động không đẹp chỉ vì đội bóng châu Phi đang dẫn trước.

"Tôi nhắc cậu ta nên giữ thái độ khiêm tốn và không cần nói xấu Bờ Biển Ngà chỉ vì thua hoặc hòa 1-1. Chúng tôi muốn thấy sự fair-play hơn từ tuyển Đức. Họ nên trả bóng cho Bờ Biển Ngà khi Singo gặp chấn thương. Đây là quốc gia tuyệt vời và là tấm gương cho chúng tôi, nên tôi rất thất vọng về việc họ thiếu fair-play", huấn luyện viên trưởng cuiar đội tuyển Bờ Biển Ngà - ông Emerse Fae nói.

Nhà cầm quân này có phần bức xúc khi Sango - hậu vệ của đại diện châu Phi phải nằm sân vì chấn thương. Anh rời sân ít phút sau đó với vết đau nghiêm trọng và bày tỏ sự thất vọng trên băng ghế kĩ thuật. Ở tình huống này, Nathaniel Brown đã quyết định tổ chức phản công khi đối phương bị đau.

Bờ Biển Ngà chỉ trích Đức không fair-play.

Ở trận này, đội tuyển Bờ Biển Ngà gây ra nhiều khó khăn cho Đức - cựu vương World Cup. Đội bóng châu Phi vươn lên dẫn trước với pha lập công của Franck Kessie trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Denis Undav ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 68.

Trong quãng thời gian bù giờ, Bờ Biển Ngà tổ chức phản công rất nhanh khi Nicolas Pepe vượt qua nhiều hậu vệ tuyển Đức và chuyền bóng rất thuận lợi cho Adringa. Đáng tiếc, tiền đạo này xử lý hỏng. Không lâu sao đó, Đức có bàn thắng ấn định kết quả 2-1 và người lập công vẫn là Undav.

"Chúng tôi cảm thấy hơi thất vọng sau thất bại này trước một đội bóng mạnh như đội tuyển Đức, nhưng cũng tự hào về tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Thất bại này phải là bài học kinh nghiệm cho phần còn lại của giải đấu. Chiến thắng của đội tuyển Đức đến từ kinh nghiệm dày dặn hơn trong việc kiểm soát các thời điểm của trận đấu.

Họ rất bình tĩnh khi ghi bàn thắng thứ hai. Đó là một trận đấu chất lượng. Một chiến thắng cho dù dành cho ai đều là kết quả xứng đáng. Chúng tôi đã chuẩn bị cho giải đấu để tiến xa nhất có thể. Bờ Biển Ngà có một đội hình trẻ, với nhiều cầu thủ lần đầu tiên tham dự World Cup. Chúng tôi phải tiếp tục trưởng thành và khắc phục những sai sót nhỏ", ông Fae nhấn mạnh.