Odegaard đánh trống, Haaland dẫn đầu đội Na Uy chèo thuyền kiểu Viking

Marcus Pedersen mở tỷ số cho Na Uy ở phút 43 sau khi được tung vào sân thay đồng đội gặp chấn thương. Haaland tiếp tục duy trì phong độ bùng nổ với các bàn thắng ở phút 48 và 58, giúp đội bóng Bắc Âu dẫn trước 3-1. Haaland hiện ghi 24 bàn trong 12 trận quốc tế gần nhất, lập công ở mọi trận đấu trong chuỗi này. Anh cũng đã có 59 bàn sau 52 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. (Ảnh: Reuters)