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Xuất bản ngày 23/06/2026 12:21 PM
Xuất bản ngày 23/06/2026 12:21 PM

Odegaard đánh trống, Haaland dẫn đầu đội Na Uy chèo thuyền kiểu Viking

Khánh Ly
Khánh Ly
(VTC News) -

Haaland lập cú đúp giúp Na Uy thắng Senegal 3-2, giành vé vào vòng 1/16 World Cup 2026 trước khi cả đội cùng cổ động viên tái hiện màn ăn mừng chèo thuyền Viking.

Đội tuyển Na Uy cùng cổ động viên thực hiện màn ăn mừng “chèo thuyền Viking". (Video: @frostlush/X)

Ngày 23/6, Na Uy đánh bại Senegal với tỷ số 3-2 ở lượt trận thứ hai bảng I World Cup 2026. Erling Haaland toả sáng với cú đúp, qua đó góp phần giúp đội bóng Bắc Âu chính thức giành vé vào vòng 32 đội (vòng 1/16) sau 28 năm chờ đợi. (Ảnh: AP)

Ngày 23/6, Na Uy đánh bại Senegal với tỷ số 3-2 ở lượt trận thứ hai bảng I World Cup 2026. Erling Haaland toả sáng với cú đúp, qua đó góp phần giúp đội bóng Bắc Âu chính thức giành vé vào vòng 32 đội (vòng 1/16) sau 28 năm chờ đợi. (Ảnh: AP)

Sau tiếng còi mãn cuộc, các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện Na Uy tập trung thành hàng dài khoảng 10 người ngay trong vòng cấm phía khán đài bắc của sân MetLife. Đối diện họ là hàng nghìn cổ động viên áo đỏ. (Ảnh: AP)

Sau tiếng còi mãn cuộc, các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện Na Uy tập trung thành hàng dài khoảng 10 người ngay trong vòng cấm phía khán đài bắc của sân MetLife. Đối diện họ là hàng nghìn cổ động viên áo đỏ. (Ảnh: AP)

Haaland ngồi phía trước, trong khi đội trưởng Martin Odegaard đánh trống bongo. Toàn đội cùng người hâm mộ thực hiện màn ăn mừng "chèo thuyền Viking" nổi tiếng, vừa hô vang “Ro!” vừa mô phỏng động tác chèo thuyền. (Ảnh: Reuters)

Haaland ngồi phía trước, trong khi đội trưởng Martin Odegaard đánh trống bongo. Toàn đội cùng người hâm mộ thực hiện màn ăn mừng "chèo thuyền Viking" nổi tiếng, vừa hô vang “Ro!” vừa mô phỏng động tác chèo thuyền. (Ảnh: Reuters)

“Rất vui. Sau World Cup chúng tôi sẽ không tiếp tục chèo thuyền nữa, nhưng đây là một nét thú vị trong suốt giải đấu", HLV Stale Solbakken nói. (Ảnh: Reuters)

“Rất vui. Sau World Cup chúng tôi sẽ không tiếp tục chèo thuyền nữa, nhưng đây là một nét thú vị trong suốt giải đấu", HLV Stale Solbakken nói. (Ảnh: Reuters)

Marcus Pedersen mở tỷ số cho Na Uy ở phút 43 sau khi được tung vào sân thay đồng đội gặp chấn thương. Haaland tiếp tục duy trì phong độ bùng nổ với các bàn thắng ở phút 48 và 58, giúp đội bóng Bắc Âu dẫn trước 3-1. Haaland hiện ghi 24 bàn trong 12 trận quốc tế gần nhất, lập công ở mọi trận đấu trong chuỗi này. Anh cũng đã có 59 bàn sau 52 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. (Ảnh: Reuters)

Marcus Pedersen mở tỷ số cho Na Uy ở phút 43 sau khi được tung vào sân thay đồng đội gặp chấn thương. Haaland tiếp tục duy trì phong độ bùng nổ với các bàn thắng ở phút 48 và 58, giúp đội bóng Bắc Âu dẫn trước 3-1. Haaland hiện ghi 24 bàn trong 12 trận quốc tế gần nhất, lập công ở mọi trận đấu trong chuỗi này. Anh cũng đã có 59 bàn sau 52 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. (Ảnh: Reuters)

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1998 Na Uy góp mặt tại World Cup. Với thành tích toàn thắng sau hai lượt trận, đội bóng Bắc Âu chắc chắn giành vé đi tiếp ở bảng I cùng tuyển Pháp. Ở lượt cuối vào ngày 26/6, Na Uy sẽ gặp Pháp để tranh ngôi đầu bảng. (Ảnh: AP)

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1998 Na Uy góp mặt tại World Cup. Với thành tích toàn thắng sau hai lượt trận, đội bóng Bắc Âu chắc chắn giành vé đi tiếp ở bảng I cùng tuyển Pháp. Ở lượt cuối vào ngày 26/6, Na Uy sẽ gặp Pháp để tranh ngôi đầu bảng. (Ảnh: AP)

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