Đội tuyển Na Uy cùng cổ động viên thực hiện màn ăn mừng “chèo thuyền Viking". (Video: @frostlush/X)
Đội nhà thua bạc nhược ở World Cup, LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ đòi bỏ tù CĐV chỉ trích
Sau khi bị loại khỏi World Cup 2026, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi ban hành luật xử lý những người đưa ra bình luận vượt quá giới hạn đạo đức.
Phù thủy Ghana từng ám Ronaldo lại 'nguyền' Harry Kane
Một thầy phủ thùy Ghana vừa tuyên bố sẽ yểm bùa Harry Kane tại World Cup 2026.
HLV Argentina: 'Khen Messi mãi cũng mệt'
Huấn luyện viên Lionel Scaloni của Argentina cho biết ông không biết phải dùng từ ngữ nào để khen ngợi Lionel Messi khi anh trận nào cũng xuất sắc.
Odegaard đánh trống, Haaland dẫn đầu đội Na Uy chèo thuyền kiểu Viking
Haaland lập cú đúp giúp Na Uy thắng Senegal 3-2, giành vé vào vòng 1/16 World Cup 2026 trước khi cả đội cùng cổ động viên tái hiện màn ăn mừng chèo thuyền Viking.
Dân thả diều sáo gần sân bay Cát Bi, 3 chuyến bay bị ảnh hưởng
Ba chuyến bay bị ảnh hưởng do phát hiện diều sáo gắn đèn phát sáng gần Sân bay Cát Bi (Hải Phòng), trong đó 2 chuyến phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay dự bị.
Bảng xếp hạng bảng J World Cup 2026 mới nhất: Argentina đi tiếp, Jordan bị loại
Cập nhật bảng xếp hạng World Cup 2026 bảng J mới nhất: Đầy đủ lịch thi đấu, kết quả và vị trí các đội Argentina, Algeria, Áo, Jordan.
Thử nghiệm vaccine mRNA giúp thu nhỏ 70% khối u ung thư nguy hiểm nhất ở trẻ
Nghiên cứu mới của Đại học Y và Khoa học Sức khỏe RCSI (Ireland) cho thấy vaccine mRNA có thể làm chậm sự phát triển của u nguyên bào thần kinh.
Tiểu cảnh check-in nổi tiếng ở Quảng Ninh bất ngờ cháy rụi
Tiểu cảnh trang trí "Đường hầm ánh sáng" ở khu vực quảng trường 30/10, tỉnh Quảng Ninh bốc cháy dữ dội.
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