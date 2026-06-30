Trực tiếp bóng đá Bờ Biển Ngà vs Na Uy 0h ngày 1/7, kết quả tỷ số mới nhất

Theo lịch thi đấu World Cup 2026 , trận đấu giữa Bờ Biển Ngà và Na Uy bắt đầu lúc 0h ngày 1/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Bờ Biển Ngà vs Na Uy mới nhất tại đây.

Thông tin trận đấu Bờ Biển Ngà vs Na Uy (0h ngày 1/7)

Bờ Biển Ngà gặp Na Uy ở vòng 1/16 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại sân vận động AT&T ở Arlington (Texas, Mỹ). Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng của Bờ Biển Ngà và Na Uy lần lượt là 21,6% - 56,1%. Khả năng trận đấu kéo sang hiệp phụ ở mức 22,3%.

Đây là màn so tài giữa 2 đội nhì bảng. Bờ Biển Ngà xếp sau Đức ở bảng E, trong khi Na Uy đứng sau Pháp tại bảng I. Đội thắng cặp Bờ Biển Ngà vs Na Uy gặp Brazil ở vòng 1/8.

Bờ Biển Ngà đấu với Na Uy ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Bờ Biển Ngà lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup. Đội bóng châu Phi thắng Ecuador 1-0, thua Đức 1-2 và thắng Curacao 2-0 để kết thúc bảng E với 6 điểm.

Na Uy cũng có 6 điểm ở vòng bảng. Đội bóng Bắc Âu thắng Iraq 4-1, thắng Senegal 3-2 và thua Pháp 1-4 ở lượt cuối bảng I. Bờ Biển Ngà ghi bàn ở cả 3 trận vòng bảng, còn Na Uy ghi 8 bàn nhưng cũng thủng lưới 7 lần sau 3 trận.

Đây là lần đầu tiên Bờ Biển Ngà và Na Uy gặp nhau. Na Uy từng 2 lần đá knock-out World Cup và đều thua Italy, lần lượt ở các năm 1938 và 1998.