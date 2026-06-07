Bảng xếp hạng V.League 2025-2026 chung cuộc mới nhất: Xác định đội xuống hạng

Bảng xếp hạng V.League mới nhất
Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến bảng xếp hạng V.League 2025-2026 mới nhất. Tính đến vòng 26, vị trí các câu lạc bộ như sau.
XH Đội Trận Bàn thắng-
bàn thua
Điểm 1 CAHN 26 58 - 22 64 2 Thể Công Viettel 26 39 - 21 54 3 Ninh Bình 26 53 - 31 51 4 Hà Nội 26 48 - 30 46 5 CA TP.HCM 26 28 - 36 36 6 Nam Định 26 33 - 32 35 7 Hải Phòng 26 37 - 36 32 8 Hà Tĩnh 26 15 - 29 29 9 SLNA 26 27 - 40 27 10 HAGL 26 24 - 37 26 11 Thanh Hóa 26 26 - 38 25 12 Đà Nẵng 26 33 - 39 24 13 PVF-CAND 26 26 - 44 24 14 Becamex TP.HCM 26 31- 43 24
Theo thể thức V.League 2025-2026, giải đấu có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.
Nhận định vòng 26: Becamex TP.HCM, Đà Nẵng hay PVF CAND xuống hạng?
Sức hấp dẫn của vòng 26 V.League 2025-2026 nằm ở 3 vị trí cuối bảng. Đà Nẵng, Becamex TP.HCM và PVF CAND là 3 đội cạnh tranh trụ hạng. Chỉ có một trong 3 câu lạc bộ này chắc chắn giữ được suất thi đấu ở V.League mùa sau, một đội xuống hạng và đội còn lại phải đá trận play-off với Bắc Ninh - á quân giải Hạng Nhất.
Đà Nẵng, Becamex TP.HCM và PVF CAND cùng có 21 điểm khi bước vào vòng đấu cuối cùng. PVF CAND đang đứng cuối bảng (do giải đấu áp dụng hiệu số bàn thắng - bàn thua để phân hạng tạm thời sau mỗi vòng đấu, tính đến hết vòng 25 khi chưa thể áp dụng các chỉ số đối đầu) nhưng nếu cả 3 đội bóng tiếp tục bằng điểm khi kết thúc mùa giải, Becamex TP.HCM mới là đội phải chia tay V.League.
Lý do là trên bảng xếp hạng chung cuộc, tiêu chí được xét đến để phân hạng các đội bằng điểm là thành tích đối đầu. Becamex TP.HCM bất lợi nhất. Do đó, họ buộc phải thắng Hoàng Anh Gia Lai đồng thời chờ 2 đội còn lại sảy chân. Trong khi đó, cả Đà Nẵng và PVF CAND đều nắm trong tay quyền tự quyết.
Lịch thi đấu V.League vòng 26
Tất cả các trận đấu của vòng cuối V.League 2025-2026 diễn ra cùng giờ (18h ngày 7/6). Chi tiết các cặp đấu cụ thể như sau:
Đà Nẵng vs Thanh Hóa (Kênh trực tiếp: FPT Play, HTV4, MyTV, TV360, SCTV).
Ninh Bình vs Hà Tĩnh (FPT Play, MyTV, TV360+7).
Thể Công Viettel vs Công an Hà Nội (FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV).
Hải Phòng vs Nam Định (FPT Play, MyTV, TV360+14).
Sông Lam Nghệ An vs PVF CAND (FPT Play, MyTV, TV360+15).
Becamex TP.HCM vs HAGL (FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV).
Hà Nội FC vs Công an TP.HCM (FPT Play, MyTV, TV360+13).
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