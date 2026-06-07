  • logo
Xuất bản ngày 07/06/2026 06:08 PM
Cập nhật lúc 08:11 PM ngày 07/06/2026

Bảng xếp hạng V.League 2025-2026 chung cuộc mới nhất: Xác định đội xuống hạng

Minh Anh
(VTC News) -

Cập nhật đầy đủ thông tin bảng xếp hạng V.League chung cuộc, chi tiết kết quả thi đấu và vị trí của các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam mới nhất.

  • Bảng xếp hạng V.League mới nhất

    Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến bảng xếp hạng V.League 2025-2026 mới nhất. Tính đến vòng 26, vị trí các câu lạc bộ như sau.

    XHĐộiTrậnBàn thắng-
    bàn thua    		Điểm
    1CAHN2658 - 2264
    2Thể Công Viettel2639 - 2154
    3Ninh Bình2653 - 3151
    4Hà Nội2648 - 3046
    5CA TP.HCM2628 - 3636
    6Nam Định2633 - 3235
    7Hải Phòng2637 - 3632
    8Hà Tĩnh2615 - 2929
    9SLNA2627 - 4027
    10HAGL2624 - 3726
    11Thanh Hóa2626 - 3825
    12Đà Nẵng2633 - 3924
    13PVF-CAND2626 - 4424
    14Becamex TP.HCM2631- 4324

    Theo thể thức V.League 2025-2026, giải đấu có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.

  • Nhận định vòng 26: Becamex TP.HCM, Đà Nẵng hay PVF CAND xuống hạng?

    Sức hấp dẫn của vòng 26 V.League 2025-2026 nằm ở 3 vị trí cuối bảng. Đà Nẵng, Becamex TP.HCM và PVF CAND là 3 đội cạnh tranh trụ hạng. Chỉ có một trong 3 câu lạc bộ này chắc chắn giữ được suất thi đấu ở V.League mùa sau, một đội xuống hạng và đội còn lại phải đá trận play-off với Bắc Ninh - á quân giải Hạng Nhất.

    Becamex TP.HCM bất lợi nhất trong cuộc chiến trụ hạng. (Ảnh: VPF)

    Becamex TP.HCM bất lợi nhất trong cuộc chiến trụ hạng. (Ảnh: VPF)

    Đà Nẵng, Becamex TP.HCM và PVF CAND cùng có 21 điểm khi bước vào vòng đấu cuối cùng. PVF CAND đang đứng cuối bảng (do giải đấu áp dụng hiệu số bàn thắng - bàn thua để phân hạng tạm thời sau mỗi vòng đấu, tính đến hết vòng 25 khi chưa thể áp dụng các chỉ số đối đầu) nhưng nếu cả 3 đội bóng tiếp tục bằng điểm khi kết thúc mùa giải, Becamex TP.HCM mới là đội phải chia tay V.League.

    Lý do là trên bảng xếp hạng chung cuộc, tiêu chí được xét đến để phân hạng các đội bằng điểm là thành tích đối đầu. Becamex TP.HCM bất lợi nhất. Do đó, họ buộc phải thắng Hoàng Anh Gia Lai đồng thời chờ 2 đội còn lại sảy chân. Trong khi đó, cả Đà Nẵng và PVF CAND đều nắm trong tay quyền tự quyết.

  • Lịch thi đấu V.League vòng 26

    Tất cả các trận đấu của vòng cuối V.League 2025-2026 diễn ra cùng giờ (18h ngày 7/6). Chi tiết các cặp đấu cụ thể như sau:

    Đà Nẵng vs Thanh Hóa (Kênh trực tiếp: FPT Play, HTV4, MyTV, TV360, SCTV).

    Ninh Bình vs Hà Tĩnh (FPT Play, MyTV, TV360+7).

    Thể Công Viettel vs Công an Hà Nội (FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV).

    Hải Phòng vs Nam Định (FPT Play, MyTV, TV360+14).

    Sông Lam Nghệ An vs PVF CAND (FPT Play, MyTV, TV360+15).

    Becamex TP.HCM vs HAGL (FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV).

    Hà Nội FC vs Công an TP.HCM (FPT Play, MyTV, TV360+13).

    Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn.

Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Tin mới