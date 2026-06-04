Lịch thi đấu giải U19 Đông Nam Á 2026 mới nhất: U19 Việt Nam thi đấu ngày nào?

(VTC News) -

Giải U19 Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 1/6 đến 14/6 tại Indonesia với 11 đội tuyển tham dự. U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà U19 Indonesia, U19 Timor-Leste và U19 Myanmar. Bảng đấu của U19 Việt Nam được đánh giá có khá nhiều thử thách khi đoàn quân của HLV Yutaka Ikeuchi phải đối đầu với Indonesia, đội tuyển sở hữu lợi thế sân nhà.

Lịch thi đấu của U19 Việt Nam

Ngày 1/6 - 16h: U19 Việt Nam 3-0 U19 Timor Leste.

Ngày 4/6 - 16h: U19 Việt Nam vs U19 Myanmar.

Ngày 7/6 - 20h: U19 Việt Nam vs U19 Indonesia.

Đội tuyển U19 Việt Nam cần giành vị trí tối thiểu là nhì bảng A để cạnh tranh vé vào đấu loại trực tiếp. (Ảnh: VFF)

Thông tin U19 Việt Nam

Để chuẩn bị cho giải đấu, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi đã hội quân từ cuối tháng 4, đồng thời sang Nhật Bản tập huấn để nâng cao chuyên môn và rà soát lực lượng. Thông qua những trận đấu với các đối thủ chất lượng, các cầu thủ U19 Việt Nam có cơ hội cọ xát trong môi trường thi đấu giàu tính cạnh tranh, từ đó nâng cao khả năng thích nghi, tư duy chiến thuật và bản lĩnh trên sân.

Dù không có sự góp mặt của những tiền đạo được đánh giá cao như Nguyễn Lê Phát hay Trần Gia Bảo, U19 Việt Nam vẫn sở hữu nhiều gương mặt giàu tiềm năng. Đây sẽ là cơ hội để các chân sút còn lại khẳng định năng lực và ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế.

Theo thể thức giải U19 Đông Nam Á 2026, ba đội nhất bảng cùng đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào bán kết. U19 Việt Nam cần giành vị trí tối thiểu là nhì bảng A để cạnh tranh vé vào đấu loại trực tiếp. Chiến thắng với tỷ số 3-0 trước U19 Timor Leste ngày 1/6 đã tạo đà tâm lý và điểm số tốt Việt Nam.

Nếu U19 Việt Nam giành danh hiệu vô địch giải U19 Đông Nam Á năm nay, bóng đá Việt Nam sẽ nắm giữ mọi danh hiệu cấp độ đội tuyển trong khu vực Đông Nam Á. Đại diện Việt Nam hiện đang nắm giữ hàng loạt danh hiệu lớn của khu vực, gồm chức vô địch AFF Cup cấp đội tuyển quốc gia, U23 Đông Nam Á, SEA Games và U17 Đông Nam Á.