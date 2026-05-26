HLV Yutaka Ikeuchi: Indonesia là thử thách lớn nhất tại giải U19 Đông Nam Á

Trước ngày lên đường tham dự Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026, HLV trưởng Yutaka Ikeuchi thừa nhận chủ nhà Indonesia sẽ là đối thủ đáng gờm nhất của U19 Việt Nam ở vòng bảng. Nhà cầm quân người Nhật Bản đánh giá bóng đá trẻ Indonesia đang sở hữu lực lượng rất mạnh với nhiều cầu thủ từng dự U17 World Cup.

“Chắc chắn Indonesia là đối thủ rất mạnh. Nhưng mục tiêu của chúng tôi vẫn là cố gắng tiến sâu nhất có thể và đạt thứ hạng cao nhất tại giải”, HLV Yutaka Ikeuchi khẳng định.

Đội tuyển U19 Việt Nam đã có gần một tháng tập trung tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho giải đấu khu vực, đồng thời hướng tới mục tiêu dài hạn là Vòng loại U20 châu Á 2027. Dù chưa có được lực lượng mạnh nhất do một số cầu thủ vắng mặt vì lý do khách quan, HLV Yutaka Ikeuchi vẫn hài lòng với chất lượng đội hình hiện tại.

Thành tích vừa qua của các đội tuyển là áp lực nhưng cũng là động lực lớn để U19 Việt Nam phấn đấu. (Nguồn: VFF)

“Đúng là một số nhân tố mà tôi mong muốn chưa thể góp mặt vì những lý do khách quan. Dẫu vậy, U19 Việt Nam vẫn còn có nhiều cầu thủ có chất lượng khác”, HLV Yutaka Ikeuchi chia sẻ.

Trong giai đoạn chuẩn bị vừa qua, ban huấn luyện tập trung hoàn thiện khả năng vận hành chiến thuật cũng như giúp các cầu thủ thích nghi với triết lý bóng đá mà đội tuyển theo đuổi. Theo HLV người Nhật Bản, các cầu thủ đã có nhiều tiến bộ trong việc tiếp cận yêu cầu chiến thuật và phong cách chơi bóng.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là chuyến tập huấn 10 ngày tại Nhật Bản. Tại đây, đội được thi đấu cọ xát với nhiều đối thủ có chuyên môn cao, đặc biệt là đội B của CLB Shimizu S-Pulse - đội bóng có nhiều cầu thủ thuộc đội một tham gia thi đấu. Theo HLV Yutaka Ikeuchi, những trận đấu này giúp các cầu thủ trẻ tích lũy thêm kinh nghiệm, cải thiện bản lĩnh thi đấu và khả năng thích nghi trước các đối thủ mạnh về thể lực lẫn kỹ thuật.

Lịch thi đấu của đội tuyển U19 Việt Nam tại Giải U19 Đông Nam Á 2026. (Nguồn: VFF)

Nhà cầm quân người Nhật Bản cho biết thành công gần đây của các đội tuyển quốc gia và đội trẻ Việt Nam vừa là áp lực, vừa là động lực để U19 Việt Nam cố gắng hơn tại giải lần này.

“Với tôi, nghề huấn luyện phải song hành với áp lực. Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, tôi luôn mong muốn bản thân có thể đóng góp vào việc rèn luyện và mang lại thành tích cho lứa U19 Việt Nam này”, HLV Yutaka Ikeuchi bày tỏ.

HLV Yutaka Ikeuchi cũng tiết lộ triết lý bóng đá mà ông đang xây dựng cho U19 Việt Nam là lối chơi công thủ toàn diện, trong đó cả đội cùng tham gia tấn công lẫn phòng ngự một cách đồng bộ.

“Tôi muốn làm sao để cả đội hình cùng tham gia tấn công và phòng ngự một cách nhịp nhàng”, nhà cầm quân người Nhật Bản nói.

Theo kế hoạch, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia vào ngày 28/5 để tham dự Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. Theo kết quả bốc thăm, U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Myanmar và Timor Leste. Giải đấu diễn ra từ ngày 1/6 đến 14/6/2026 và được xem là bước chuẩn bị quan trọng hướng tới Vòng loại U20 châu Á 2027.