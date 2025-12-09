Có cán bộ, công chức tiếp tay cho phạm tội núp bóng doanh nghiệp để trục lợi

(VTC News) -

Thực trạng trên được Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng nêu khi thẩm tra thẩm tra báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2025.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng.

Đánh giá công tác phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật và tội phạm, ông Hoàng Thanh Tùng cho biết, năm 2025, đã phát hiện nhiều phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm kinh tế, lừa đảo, buôn lậu.

Số tài sản tham nhũng thu hồi ở giai đoạn điều tra tăng cao (tăng 53,51%). Tội phạm liên quan đến lãng phí trong đầu tư, xây dựng gây thiệt hại nghiêm trọng đến ngân sách nhà nước được phát hiện, xử lý nhiều hơn.

Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp chỉ rõ, kết quả phát hiện vi phạm pháp luật và tội phạm trên một số lĩnh vực vẫn còn có một số mặt cần lưu ý.

Theo đó tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp với quy mô lớn, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Vi phạm pháp luật và tội phạm về lĩnh vực an toàn thực phẩm diễn ra phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng với sức khỏe của Nhân dân.

"Một số cơ quan chưa thực hiện đầy đủ chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành thuộc lĩnh vực phụ trách, thậm chí còn để xảy ra một số trường hợp cán bộ, công chức vi phạm pháp luật nghiêm trọng, tiếp tay cho đối tượng phạm tội núp bóng doanh nghiệp để trục lợi...", ông Hoàng Thanh Tùng nói.

Cơ quan thẩm tra ghi nhận lực lượng Công an đã xử lý nhanh chóng các điểm nóng, triệt phá các nhóm tội phạm có tổ chức và xử lý nghiêm minh nhiều vụ án tham nhũng, lãng phí phức tạp.

Đặc biệt, việc bố trí điều tra viên và công an chính quy về cấp xã đã giúp quản lý chặt chẽ đối tượng nguy cơ cao và giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở.

Theo ông Hoàng Thanh Tùng, dù về cơ bản các loại tội phạm và vi phạm pháp luật đều giảm so với cùng kỳ (giảm 19,18%); tuy nhiên một số loại tội phạm vẫn tăng như: lừa đảo, chiếm đoạt tài sản (tăng 11,76%), gây rối trật tự công cộng (tăng 21,83%), sản xuất, buôn bán hàng giả (tăng 47,17%).

"Xảy ra một số vụ giết người với hành vi dã man, mất nhân tính, giết nhiều người do mâu thuẫn tình cảm, gây tâm lý phẫn nộ, lo lắng, bất an trong Nhân dân", báo cáo thẩm tra nêu rõ.

Ngoài ra, báo cáo thẩm tra cũng thẳng thắn chỉ ra những bất cập trong công tác quản lý Nhà nước. Cụ thể: hiệu quả phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng và lĩnh vực viễn thông còn hạn chế, tồn tại nhiều sơ hở; tình trạng người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy vẫn ở mức cao và tăng hơn 28%, trở thành nguồn cơn phát sinh nhiều loại tội phạm khác...