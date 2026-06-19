Công an TP.HCM khởi tố 11 vụ lừa bán kỳ nghỉ, bắt gần 200 người

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Video: Công an TP.HCM khởi tố 11 vụ lừa bán hợp đồng kỳ nghỉ, bắt gần 200 người. (Nguồn: Công an TP.HCM)

Ngày 19/6, Công an TP.HCM thông tin kết quả đấu tranh, triệt xóa các đường dây núp bóng doanh nghiệp để thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng thủ đoạn mua bán các hợp đồng kỳ nghỉ trên địa bàn.

Công an TP.HCM khởi tố 11 vụ án, gần 200 bị can trong các đường dây núp bóng doanh nghiệp bán kỳ nghỉ để lừa đảo. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Từ ngày 10/6, Công an TP.HCM đồng loạt kiểm tra nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đây là các đường dây hoạt động có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp để thực hiện hành vi lừa đảo với phương thức, thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp, đánh vào tâm lý muốn đầu tư sinh lời hoặc sở hữu các gói nghỉ dưỡng cao cấp.

Các doanh nghiệp có liên quan gồm Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Du lịch, kỳ nghỉ Gia Đình Hạnh Phúc; Công ty Cổ phần Hội viên Hạng Nhất; Công ty TNHH YTS; Công ty TNHH Yes International; Công ty TNHH Dịch vụ du lịch và lữ hành Paradise Travel; Công ty TNHH Invest Trip; Công ty Mariana Bay Group; Công ty Meli Club; Công ty League of Resorts (LORS); Công ty Ravi; Công ty JJ Travel…

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng quảng bá các gói du lịch, thẻ nghỉ dưỡng với nhiều ưu đãi hấp dẫn, cam kết lợi nhuận cao, hỗ trợ chuyển nhượng hoặc mua lại hợp đồng với giá tốt để thu hút khách hàng.

Để tạo lòng tin, các doanh nghiệp đầu tư văn phòng quy mô lớn, xây dựng bộ máy nhân sự chuyên nghiệp, đồng thời thu thập trái phép dữ liệu cá nhân của những người từng tham gia các chương trình du lịch, sở hữu kỳ nghỉ hoặc khai thác thông tin trên mạng xã hội nhằm tiếp cận người có điều kiện kinh tế, đặc biệt là người trung niên và người cao tuổi.

Sau khi mời khách đến dự các chương trình tri ân, nhận quà hoặc du lịch miễn phí, các doanh nghiệp tổ chức những buổi giới thiệu sản phẩm kéo dài nhiều giờ.

Tại đây, nhân viên đưa ra nhiều thông tin về khả năng sinh lời, cam kết hoàn vốn, hưởng lãi suất hoặc chuyển nhượng hợp đồng với lợi nhuận cao để thuyết phục khách ký các hợp đồng được chuẩn bị sẵn.

Trường hợp khách hàng không đủ khả năng tài chính, các đối tượng hướng dẫn vay vốn ngân hàng để tiếp tục nộp tiền. Khi khách có nhu cầu thanh lý hoặc chuyển nhượng hợp đồng, các đối tượng tiếp tục yêu cầu đóng nhiều khoản phí như phí thủ tục, phí chuyển nhượng, phí nâng cấp gói dịch vụ, phí thế chân…

Qua đó, nhiều người tiếp tục nộp tiền với hy vọng được hoàn vốn hoặc nhận lợi nhuận như cam kết, nhưng thực tế lại bị dẫn dắt ký thêm các hợp đồng mới và mất khả năng thu hồi số tiền đã đầu tư.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo và nhân viên các công ty liên quan về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 5.563 hợp đồng và bước đầu xác định số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 612 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng đã làm việc với hàng trăm bị hại, trong đó có trường hợp bị chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng.

Hiện Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân liên quan, truy xét dòng tiền và xác minh thêm số lượng bị hại để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TP.HCM đề nghị những người là nạn nhân của các doanh nghiệp nêu trên liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (47 Thành Thái, phường Diên Hồng), Phòng Cảnh sát hình sự (459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh) hoặc Phòng Cảnh sát kinh tế (14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu) để phối hợp, hỗ trợ điều tra.

Đồng thời, cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư, sở hữu kỳ nghỉ, mua bán thẻ du lịch hoặc các hình thức cam kết lợi nhuận bất thường; kịp thời trình báo cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.