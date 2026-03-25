Lần theo xe giao hàng, công an truy ra tài xế gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy

(VTC News) -

Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh này vừa xác định được phương tiện và tài xế liên quan vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong, xảy ra tối 23/3 tại xã Bát Xát.

Theo đó, khoảng 20h cùng ngày, tại Km6+950 tỉnh lộ 156, đoạn qua thôn Bản Qua, xã Bát Xát, xảy ra va chạm giữa ông H.V.T. (48 tuổi, trú tại thôn Bản Qua, xã Bát Xát) và ô tô. Vụ tai nạn khiến ông H.V.T tử vong. Sau khi xảy ra tai nạn, phương tiện liên quan đã rời khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 phối hợp Công an xã Bát Xát có mặt, tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và triển khai các biện pháp xác minh.

Chiếc xe rời khỏi hiện trường sau khi gây ra vụ tai nạn. (Ảnh: CACC)

Từ phản ánh của người dân về một xe tải thùng nhỏ có biểu hiện va vào dải hộ lan bê tông rồi tiếp tục di chuyển, lực lượng chức năng tập trung rà soát hệ thống camera an ninh trên tuyến.

Qua đối chiếu thời gian, đặc điểm phương tiện và hướng di chuyển, lực lượng chức năng xác định xe nghi vấn là phương tiện giao hàng thuộc hệ thống Điện Máy Xanh. Tổ công tác đã làm việc với đơn vị quản lý, rà soát và phát hiện một xe chưa về kho trong khoảng thời gian xảy ra vụ việc.

Đến khoảng 23h cùng ngày, lực lượng chức năng xác định xe tải mang biển kiểm soát 51D-480.81 là phương tiện liên quan, do M.Đ.T. (29 tuổi, trú tại phường Lào Cai) cầm lái.

Kiểm tra phương tiện tại nơi đang đỗ cho thấy các dấu vết phù hợp với dấu vết thu thập được tại hiện trường.

Lực lượng chức năng xác định xe nghi vấn là phương tiện giao hàng thuộc hệ thống Điện Máy Xanh. (Ảnh: CACC)

Hiện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã bàn giao tài xế cùng phương tiện cho Công an xã Bát Xát tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Qua kiểm tra ban đầu, tài xế không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

Cơ quan chức năng cho biết, hành vi rời khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn không chỉ gây khó khăn cho công tác cứu nạn, điều tra mà còn là tình tiết tăng nặng theo quy định của pháp luật.

Hành vi gây tai nạn rồi bỏ trốn là tình tiết định khung tăng nặng theo Khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự, người vi phạm có thể đối mặt mức phạt tù từ 3 năm đến 10 năm

Lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân khi xảy ra va chạm cần dừng xe, giữ nguyên hiện trường và phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết.