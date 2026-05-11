Xuất bản ngày 11/05/2026 06:29 AM
Ảnh hậu trường hiếm có ít người biết của 'Tây du ký'

Dù phát sóng hơn 4 thập kỷ, nhưng các bức ảnh hậu trường của "Tây du ký" vẫn được khán giả nhận xét "hấp dẫn không kém phim".

"Tây du ký" ra mắt năm 1986 khi kỹ xảo còn chưa phát triển. Vốn đầu tư 6 triệu NDT tuy là khoản tiền rất lớn nhưng cũng không đủ trang trải cho toàn bộ phim. Vì thế nhiều hình ảnh hậu trường của phim đến giờ vẫn được xem là rất quý hiếm.

Vương Sùng Thu là quay phim duy nhất của "Tây du ký 1986" và cũng là ông xã của đạo diễn Dương Khiết. Trong ảnh, Vương Sùng Thu và các diễn viên đóng yêu tinh nhện trên đường tới nơi ghi hình. Nhà quay phim từng cho biết hạnh phúc vì trải qua hàng chục năm, tác phẩm vẫn giàu sức sống, có chỗ đứng trong lòng khán giả.

Cả đoàn chỉ có một chiếc máy quay, Vương Sùng Thu và cộng sự phải khắc phục thiếu thốn đạo cụ, kỹ xảo để thực hiện những cảnh mang yếu tố thần tiên, thần thoại.

Bức ảnh thấy rõ sự vất vả của đoàn phim khi quay dưới thời tiết khắc nghiệt. Trong ảnh là chiếc xe đoàn phim bị lún trong bùn đất, mọi thành viên đều xuống đẩy xe khỏi bùn.

Ít ai biết những cảnh toàn từ trên cao, thấy rõ những cung điện hoành tráng trong phim hoàn toàn được quay từ những mô hình.

Những phân cảnh bay lượn trên cao khiến đoàn phim phải sử dụng xe cẩu để kéo.

Đối với một bộ phim cần "bay trên trời" nhiều như "Tây du ký", dây cáp treo được mài nhỏ đến mức tối đa nên mức nguy hiểm càng cao. Vì vậy, mỗi lần Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới đặt chân xuống đất an toàn, cả đoàn làm phim lại vỗ tay chúc mừng.

Vì điều kiện thiếu thốn nên các diễn viên đều tự hoá trang khi cần thiết. Diễn viên Mã Đức Hoa tự hóa trang nhân vật Trư Bát Giới. Ông gắn tai giả, mặt nạ, bụng giả, sau đó đội mũ.

Trong phim có phân cảnh Tôn Ngộ Không (Lục Tiểu Linh Đồng) bị giam trong hang đá. Do thời tiết nóng bức nên nhân viên liên tục mang nước cho Lục Tiểu Linh Đồng, thậm chí có những hôm tài tử uống bia thay nước.

"Tôn Ngộ Không" vui vẻ đi giao lưu với fan nhí. Thời điểm này, mỗi bước chân của đoàn làm phim đều được sự theo dõi sát sao cùng chào đón nồng nhiệt của khán giả địa phương.

Trên phim trường không có sự phân biệt giữa vai chính và vai phụ. Các diễn viên chính được đối xử như mọi người khác khi không có trợ lý, không xe riêng hay quyền lợi đặc biệt. Trong ảnh là cảnh "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy vui vẻ đứng trò chuyện cùng đạo diễn Dương Khiết khi chưa đến cảnh quay.

