Ngư dân Quảng Ngãi 'thắng lớn' nhờ mực xà chạm giá kỷ lục

Theo các cơ sở thu mua hải sản trên địa bàn Quảng Ngãi, nhu cầu tiêu thụ mực xà thời gian gần đây tăng mạnh, đặc biệt từ thị trường xuất khẩu. Nếu trước đây sản phẩm chủ yếu bán qua đường tiểu ngạch sang Trung Quốc thì hiện nay đã mở rộng sang nhiều thị trường khác như Thái Lan và một số nước châu Á. Chính nhu cầu tăng cao giúp giá mực liên tục “neo đỉnh” suốt nhiều tháng qua.