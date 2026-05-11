4 giải pháp cách âm chống ồn nên tham khảo trước khi xây nhà

Cách âm là quá trình áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm ngăn cản hoặc làm suy giảm sự lan truyền của âm thanh từ khu vực này sang khu vực khác. Trong nhà ở, giải pháp này thường được sử dụng để hạn chế tiếng ồn từ môi trường bên ngoài, đồng thời giảm sự truyền âm giữa các phòng, các tầng hoặc các căn hộ nằm sát nhau.

Hiện nay, kỹ thuật xây dựng hiện đại áp dụng nhiều giải pháp cách âm giúp phát huy hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn so với việc cải tạo sau này.

Thiết kế không gian hợp lý

Một trong những giải pháp chống ồn tiết kiệm chi phí nhưng hiệu quả là tổ chức mặt bằng khoa học ngay từ giai đoạn thiết kế. Những không gian cần sự yên tĩnh như phòng ngủ, phòng làm việc hoặc góc đọc sách nên được bố trí cách xa mặt tiền, gara, khu giặt phơi và các khu vực sinh hoạt thường xuyên phát sinh tiếng động.

Đối với những ngôi nhà nằm gần trục đường đông đúc, có thể tận dụng các khu vực phụ trợ như nhà vệ sinh, kho chứa đồ, cầu thang, tủ âm tường hoặc hành lang để tạo thành lớp đệm ngăn âm. Cách sắp xếp này giúp giảm đáng kể lượng tiếng ồn truyền vào không gian chính mà không đòi hỏi đầu tư quá nhiều vào các vật liệu cách âm chuyên dụng.

Tránh tạo khoảng trống lớn

Hạn chế khoảng trống lớn gây dội âm. (Ảnh: Song Phát Design & Construction)

Những khu vực có trần cao, hành lang kéo dài hoặc mặt bằng rộng với nhiều bề mặt cứng như kính, đá hay bê tông thường khiến âm thanh phản xạ mạnh, tạo cảm giác vang, làm tiếng ồn lan truyền xa hơn trong nhà. Theo đó, có thể sử dụng trần phụ, rèm vải dày, thảm trải sàn, đồ nội thất bọc nệm hoặc các tấm tiêu âm để giảm hiện tượng phản xạ âm thanh.

Với những công trình như biệt thự, penthouse hoặc nhà ở có khoảng thông tầng lớn, việc tính toán yếu tố âm học ngay từ giai đoạn thiết kế nội thất là rất cần thiết.

Tăng lớp cho tường, sàn và trần

Tường, sàn và trần nhà là những bộ phận kết cấu đóng vai trò quan trọng trong việc truyền âm giữa các không gian. Để hạn chế tiếng ồn, tường có thể được xây bằng gạch đặc, gạch block hoặc sử dụng hệ vách thạch cao nhiều lớp kết hợp với bông khoáng, bông thủy tinh hay các vật liệu cách âm chuyên dụng.

Với trần, giải pháp phổ biến là lắp trần thạch cao có bổ sung lớp hấp thụ âm và hệ treo chống rung nhằm giảm tiếng động từ tầng trên hoặc từ mái.

Đối với sàn nhà, có bố trí lớp lót đàn hồi, tấm đệm dưới sàn gỗ hoặc cấu tạo sàn nổi nhằm giúp giảm hiệu quả tiếng bước chân và các va chạm cơ học.

Sử dụng tấm tiêu âm đúng vị trí

Tấm tiêu âm là giải pháp phổ biến giúp cải thiện khả năng kiểm soát tiếng ồn trong không gian sống. Với đặc tính hấp thụ sóng âm hiệu quả, tấm tiêu âm góp phần giảm hiện tượng âm thanh phản xạ và hạn chế cảm giác vang dội trong phòng. Trên thị trường, tấm tiêu âm có nhiều chủng loại, mẫu mã và mức giá khác nhau tùy theo chất liệu, độ dày và khả năng xử lý âm học.

Tấm tiêu âm giúp giảm tiếng vang trong phòng. (Ảnh: Nội thất zenhomes)

Để đạt hiệu quả tối ưu, các tấm tiêu âm nên được bố trí tại những vị trí mà âm thanh dễ phản xạ mạnh, đặc biệt là trên các bề mặt đối diện nguồn phát tiếng ồn.

Tuy nhiên, tấm tiêu âm giúp phòng bớt vang song không thay thế hoàn toàn cho cách âm. Trường hợp tiếng ồn đến từ bên ngoài, cần xử lý tường, cửa, kính, trần, sàn và khe hở.