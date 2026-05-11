Giá vàng hôm nay 11/5: Quay đầu giảm, mất mốc 4.700 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng giảm nhưng vẫn đứng trên ngưỡng cao khi thị trường phản ánh sự lạc quan về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Mỹ và Iran, giúp xoa dịu những lo ngại rằng lạm phát cao sẽ dẫn đến lãi suất cao kéo dài.

Neil Welsh, Trưởng bộ phận Kim loại tại Britannia Global Markets, cho biết điều này có thể là dấu hiệu cho thấy tâm lý xung quanh cuộc chiến với Iran đang bắt đầu thay đổi.

“Điều đáng chú ý là những xung đột gần đây ở Trung Đông hầu như không ảnh hưởng đến tâm lý rủi ro, cho thấy các nhà đầu tư đang xem những sự kiện này là những vấn đề được kiểm soát chứ không phải là vấn đề mang tính hệ thống.

Sự thay đổi trong hành vi này đang giúp giá vàng ổn định ngay cả khi giá dầu và thị trường chứng khoán biến động độc lập với các mô hình khủng hoảng truyền thống”, ông nói.

Giá vàng hôm nay suy giảm. (Ảnh: Minh Đức).

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 11/5, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 164,5 triệu đồng/lượng (mua) - 167,5 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 164,5 triệu đồng/lượng (mua) - 167,5 triệu đồng/lượng (bán), không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.692 USD/ounce, giảm 20 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Khảo sát thị trường vàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý thị trường đã chuyển sang tích cực hơn. Khoảng 2/3 chuyên gia Phố Wall và nhà đầu tư cá nhân kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới, sau khi kim loại quý thể hiện khả năng phục hồi vững chắc.

Kết quả Khảo sát với 11 chuyên gia cho thấy, 64% dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, chỉ 9% dự báo giảm và 27% cho rằng thị trường sẽ đi ngang. Trong khi đó, khảo sát trực tuyến với 153 nhà đầu tư cá nhân ghi nhận 69% kỳ vọng giá tăng, 13% dự báo đi ngang và chỉ 1% cho rằng giá sẽ giảm.

CEO Marc Chandler của Bannockburn Global Forex cho rằng, vàng đã giữ vững vùng hỗ trợ quanh 4.500 USD/ounce trong đầu tuần và thu hút lực mua tốt vào giữa tuần khi giá dầu giảm, lợi suất hạ nhiệt và đồng USD suy yếu.

Ông lưu ý rằng giá vàng đã phục hồi khoảng 61,8% mức giảm kể từ đỉnh gần 4.890 USD/ounce thiết lập ngày 17/4. Bên cạnh đó, dữ liệu dự trữ cho thấy People’s Bank of China đã mua vào đáng kể trong nhịp điều chỉnh tháng trước và mục tiêu gần nhất của giá vàng có thể là 4.850 USD/ounce.