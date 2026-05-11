Môn MMA độc lạ: Võ sĩ mặc áo giáp Trung cổ, dùng kiếm đánh nhau trong lồng

Video 1 trận đấu điển hình trong Armored MMA (AMMA)

Armored MMA (viết tắt là AMMA) là một trong những giải đấu võ thuật đối kháng hấp dẫn và nguyên bản nhất hiện nay, kết hợp kỹ thuật MMA hiện đại với các lối đánh từ thời trung cổ. Tương tự như các giải MMA như UFC, hai võ sĩ sẽ thi đấu đối kháng một chọi một trong một sàn đấu được bao quanh bởi lồng sắt.

Armored MMA là gì?

Tuy nhiên, điểm khác biệt của Armored MMA là việc sử dụng giáp trụ kiểu trung cổ và vũ khí bằng thép, bao gồm kiếm, rìu và khiên. Kết quả là một màn trình diễn kỹ năng đầy tính giải trí và cạnh tranh. Trong một trận đấu điển hình, bạn sẽ thấy sự kết hợp của các cú đá, đấm, nhát chém bằng kiếm và các đòn quật, tạo nên những pha hành động ngoạn mục và đa dạng.

Armored MMA được hiểu nôm na là võ sĩ có mặc giáp sắt và dùng vũ khí để chiến đấu trong lồng sắt

Bộ giáp mà các võ sĩ mặc gợi nhớ đến những hiệp sĩ trung cổ, bao gồm găng tay sắt, mũ bảo hiểm và giáp ngực. Dù mang lại sự bảo vệ cần thiết, nó cũng tăng thêm trọng lượng cho võ sĩ, khiến mỗi cuộc đấu trở nên tốn sức hơn. Vũ khí là đồ thật nhưng đã được mài mòn hoặc làm cùn, nhằm bảo vệ võ sĩ và đảm bảo an toàn cho trận đấu.

Một võ sĩ trong giải AMMA ra đòn khá giống với các tình huống thông thường ở MMA

Mặc dù khán giả có thể mong đợi những màn ra mắt hào nhoáng và giá trị dàn dựng cao, nhưng các cuộc đối đầu là hoàn toàn thực tế. Các võ sĩ được đào tạo bài bản thi đấu cạnh tranh thực sự, thay vì các cảnh hành động được dàn dựng sẵn hay có kịch bản. Nói cách khác, nó giống với UFC có thêm vũ khí và giáp trụ hơn là vật biểu diễn chuyên nghiệp hay trò chơi nhập vai (LARP).

Giống như MMA và quyền Anh, Armored MMA được điều hành bởi một bộ quy tắc để bảo vệ võ sĩ và xác định thắng thua. Trận đấu có thể được phân định bằng tính điểm, đo ván kỹ thuật (TKO) khi trọng tài dừng trận đấu, hoặc đo ván (KO). So với MMA thông thường, các cú KO hiếm gặp hơn nhưng lại rất mãn nhãn khi xảy ra.

Các vũ khí trong Armored MMA được làm mòn và võ sĩ không được dùng đòn đâm

Các võ sĩ không được phép sử dụng các đòn đâm do mức độ nguy hiểm cao, ngay cả với vũ khí cùn. Các đòn siết cổ bị cấm và nếu một võ sĩ bị ngã xuống đất, họ có 15 giây để đứng dậy và tiếp tục chiến đấu. Nếu không thể, trọng tài sẽ kết thúc trận đấu và tuyên bố đo ván kỹ thuật.

Các trận đấu được chia thành hai loại chính. Trong đó, thi đấu biểu diễntrong 3 hiệp, mỗi hiệp kéo dài 1 phút. Loại còn lại là thi đấu chuyên nghiệp trong 3 hiệp, mỗi hiệp kéo dài 2 phút.

Armored MMA được sáng lập bởi Mickey Gallus và Kelsey Leta. Thương hiệu này đã chứng kiến sự gia tăng chóng mặt về mức độ phổ biến. Show diễn đầu tiên dưới biểu ngữ AMMA chỉ mới diễn ra vào năm 2022. Vào mùa hè năm 2024, trang Instagram chính thức của AMMA có khoảng 1.000 người theo dõi; đến nay, con số đó đã lên tới khoảng 700.000.

Chuyến lưu diễn năm 2025 đánh dấu lần đầu tiên AMMA tổ chức tour diễn tại các nhà thi đấu lớn trên khắp Mỹ Những địa điểm như Hammond Civic Center hay Grossinger Motors Arena vốn là nơi từng tổ chức các sự kiện của WWE.

Armored MMA được sáng lập bởi Mickey Gallus và Kelsey Leta

Nguồn gốc của môn này có thể truy nguyên từ các sự kiện Buhurt (thi đấu đối kháng theo đội, nơi các võ sĩ mặc giáp như thời Trung Cổ) ở Nga và Ukraine vào những năm 1990-2000, nơi diễn ra các trận chiến trung cổ va chạm toàn diện (full contact).

Những người sáng lập AMMA nhận thấy hai vấn đề lớn của phong trào chiến đấu trung cổ trước đây: người tham gia thường phải đấu ngoài trời không có khán giả, và họ thường không được trả tiền để thi đấu. Mickey Gallus và Kelsey Leta đã nhìn thấy cơ hội biến kỷ luật này thành một thâm thúy thu hút khán giả, từ đó tạo ra thu nhập để chi trả cho các võ sĩ chuyên nghiệp.

Vì sao Armored MMA được ưa chuộng?

Tại Anh, Daniel Winter điều hành câu lạc bộ Armoured Martial Arts Nottingham, nơi cung cấp các buổi tập cho mọi cấp độ từ người mới bắt đầu. Đây cũng là "đại bản doanh" của White Company – một đội hình thi đấu chuyên nghiệp đã đạt được nhiều thành công trên đấu trường quốc tế.

Daniel Winter còn là đội trưởng của Đội tuyển Vương quốc Anh và đã chinh chiến hơn 100 giải đấu. "Hầu như cậu bé nào cũng từng ao ước có một bộ áo giáp", Daniel chia sẻ. Anh nói thêm: "Việc thực sự được mặc nó, và không chỉ có thế, mà còn được sử dụng và trải nghiệm cảm giác chiến đấu trong bộ giáp đó thật là tuyệt vời".

Daniel Winter điều hành câu lạc bộ Armoured Martial Arts Nottingham (Anh)

Anh bắt đầu với một bộ giáp đi mượn, tổ chức các buổi tập tại một trang trại ngoại ô Nottingham. Daniel kể rằng anh đã gặp gỡ các võ sĩ khác và họ bắt đầu tham gia các giải đấu quốc tế. "Chúng tôi đã chiến thắng, làm rất tốt và rồi chúng tôi quyết định: 'Bạn biết không, hãy xem chúng ta có thể tiến xa đến mức nào", Daniel Winter phát biểu,

White Company hiện là nhà vô địch thế giới và một số võ sĩ cũng đã giành được các danh hiệu cá nhân. Họ đã thi đấu khắp toàn cầu, gần đây nhất là tại Pháp, Mỹ và Ý. Có các trận đấu tay đôi nhưng cũng có những trận đấu đồng đội với tối đa 30 người mỗi bên.

"Nó giống như MMA kết hợp với bóng bầu dục nhưng trong bộ giáp. Chúng tôi chạy quanh, quật đối thủ xuống sàn và chiến đấu cho đến khi cả một đội bị hạ gục", Daniel cho biết. Trong các trận đấu đồng đội, võ sĩ sẽ bị loại ngay khi bị quật ngã xuống đất, trong khi ở các trận đấu tay đôi, cuộc chiến vẫn tiếp tục diễn ra dưới sàn.

Jenny Häbry là nhà vô địch thế giới ba lần, người đã đến với môn thể thao này sau khi chuyển từ Đức sang Anh. Cô hiện đang bất bại ở hạng mục đấu đơn và đã bắt đầu tham gia huấn luyện quốc tế.

Armored MMA thu hút cả nữ giới tham gia

"Gia đình tôi ở quê nhà Đức, nhưng đội tuyển này cũng là gia đình của tôi", Jenny nói. Cô nhấn mạnh: "Có họ ở đây và kết hợp với những tiếng 'keng keng' của bạo lực (va chạm giáp sắt) giống như một công thức hoàn hảo dành cho tôi."

Trong khi đó, Cai Robinson đã thi đấu cùng White Company được khoảng 3 năm. Cai Robinson cho biết anh đã chuyển từ Chichester đến Nottingham để có thể tập luyện tại phòng tập thường xuyên hơn. Anh không lạ lẫm với các môn thể thao va chạm mạnh, khi từng bị gãy mũi và cả hai cổ tay khi chơi khúc côn cầu trên băng.

"Chúng tôi được che chắn kỹ lưỡng, đây là áo giáp thật", Cai nói. Anh khẳng định: "Đúng là chúng tôi bị đánh rất mạnh, nhưng nó không tàn bạo như vẻ ngoài đâu".

Hình ảnh trong các buổi tập đối kháng ở CLB của Daniel Winter

Dù vậy, sự cố về giáp trụ vẫn là một vấn đề gây đau đầu cho AMMA. Theo Esquire, trong một trận đấu ở Hammond (Mỹ), một chiếc mũ giáp đã bị tuột ra đầy kinh hãi. Đội ngũ AMMA luôn cực kỳ cảnh giác, luôn có người túc trực để kiểm tra giáp và vũ khí xuyên suốt trận đấu. Điều này là cần thiết để đảm bảo an toàn, nhưng nó cũng khiến các hiệp đấu đôi khi bị gián đoạn.

Sự tàn khốc của môn thể thao này khiến tinh thần của AMMA gần với UFC hơn là WWE. Thế nhưng Gallus, người đồng sáng lậo AMMA, lại tỏ ra khó chịu với sự so sánh này. Gallus chia sẻ: "UFC đã trở nên thực sự độc hại. Nhìn chung, khái niệm về sự nam tính độc hại trong thể thao thật kinh khủng. Kiểu như, bạn cứ phải là kẻ thích lăng mạ đối thủ hay đại loại thế. Thực ra, bạn không cần phải làm vậy”.

AMMA được cho là thu hút những khán giả vốn đã chán ngấy với lối phô trương sức mạnh của UFC. Gallus nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tôn trọng: "Môn này dành cho những người cảm thấy lạc lõng với những điều đó".