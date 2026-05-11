Ngày hội bóng đá nhí Nutifood chính thức khởi động chào hè

Sát hạch chuyên môn cùng thầy Giôm: Cơ hội gia nhập “Học viện xanh”

Ngay từ sáng sớm, khu vực sân vận động đã trở nên sôi động với dòng người đổ về liên tục. Nhiều gia đình có mặt từ rất sớm để hoàn tất thủ tục đăng ký, chuẩn bị cho các phần kiểm tra và trải nghiệm trong ngày. Không khí háo hức hiện rõ trên gương mặt các em nhỏ khi được bước vào một không gian bóng đá được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp.

Các thí sinh và phụ huynh nô nức đến đăng ký tham gia tuyển sinh.

“Con rất hồi hộp nhưng cũng rất vui. Con rất muốn được trở thành cầu thủ nổi tiếng như chú Ronaldo, được học chung thầy với anh Công Phượng, Lý Đức”, một thí sinh nhí chia sẻ trước khi bước vào phần thi.

Với nhiều em, việc được đào tạo tại một học viện bóng đá uy tín chính là khởi đầu cho giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, nơi sở thích chơi bóng không chỉ dừng lại ở niềm vui mà còn có thể trở thành một con đường nghiêm túc trong tương lai.

Bên cạnh sự háo hức của các em nhỏ, phía phụ huynh cũng có “100 sắc thái” cảm xúc khác nhau. Không ít người cho biết họ đưa con đến không chỉ để thử sức, mà còn để quan sát môi trường đào tạo thực tế.

“Tôi tìm hiểu và được biết Học viện Bóng đá Nutifood có thầy Giôm, người đã đào tạo ra rất nhiều ngôi sao sân cỏ của Việt Nam. Không chỉ vậy, tại học viện, các cháu còn được học văn hóa, ngoại ngữ và chăm sóc rất tốt về dinh dưỡng. Tôi đã đăng ký online cách đây hơn một tháng và hôm nay đưa cháu đến thi tuyển trực tiếp. Nếu có cơ hội, gia đình rất yên tâm khi gửi cháu theo học tại học viện để được đào tạo trở thành cầu thủ chuyên nghiệp”, anh Thành Công, phụ huynh của bé Thành Đạt đến từ Hải Phòng chia sẻ.

Theo Ban tổ chức, những phần kiểm tra chuyên môn được triển khai một cách bài bản, phù hợp với lứa tuổi dưới sự hướng dẫn của HLV Guillaume Graechen, qua đó giúp Ban huấn luyện có cái nhìn tổng thể về khả năng vận động, kỹ thuật và tiềm năng phát triển của từng bé.

Sau quá trình sàng lọc, những gương mặt nổi bật sẽ được lựa chọn để bước tiếp vào vòng loại tại Gia Lai - chặng kế tiếp trong hành trình tìm kiếm nhân tài cho Khóa 4 của Học viện Bóng đá Nutifood.

Các cầu thủ nhí thử tài trên sân cỏ.

“Chúng tôi muốn định vị Học viện Bóng đá Nutifood không chỉ là nơi đào tạo kỹ thuật, mà còn là người bạn đồng hành tin cậy của phụ huynh trong việc rèn luyện thể chất và nuôi dưỡng đam mê cho trẻ. Ngày hội này là dịp để cộng đồng cảm nhận rõ nét hoạt động của Học viện trong việc xây dựng một nền tảng dinh dưỡng khoa học gắn liền với bóng đá chuyên nghiệp.

Việc kết hợp các yếu tố này ngay từ những bước đầu giúp tạo nên một môi trường phát triển toàn diện cho các ngôi sao sân cỏ trong tương lai”, đại diện Học viện Bóng đá Nutifood, ông Lê Nguyên Hòa – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nutifood, cho biết.

Ngày hội trải nghiệm bóng đá đa giác quan cho trẻ em đam mê bóng đá

Không chỉ là một buổi tuyển chọn, ngày hội mang đúng tinh thần của một không gian trải nghiệm mà nhiều gia đình đã mong đợi. Các em nhỏ lần lượt tham gia các thử thách như: Zic-zac tốc độ, sút bóng…

“Con thấy rất vui, con muốn thử hết tất cả các trò chơi”, một “cầu thủ” nhí hào hứng nói khi vừa hoàn thành một cú sút.

Đặc biệt, khu vực “Đường hầm chuyển mình” thu hút đông đảo các em nhỏ tham gia. Tại đây, các em được khám phá mối liên hệ giữa thể chất, dinh dưỡng và hiệu suất thi đấu thông qua những trải nghiệm trực quan, sinh động.

Khu vực “Phòng lab dinh dưỡng” và workshop “Tư vấn dinh dưỡng” cũng ghi nhận lượng lớn phụ huynh quan tâm khi trực tiếp đưa con kiểm tra thể trạng, nhận tư vấn từ các chuyên gia về chế độ ăn uống và phát triển thể lực phù hợp.

Ngoài ra, khu vực “Học viện dinh dưỡng” – nơi giới thiệu hành trình phát triển, mô hình đào tạo cùng những thành tích nổi bật của Học viện Bóng đá Nutifood cũng thu hút sự chú ý của nhiều gia đình.

Một cầu thủ nhí hạnh phúc khi được chụp hình với Quốc Việt.

Sự xuất hiện của Quốc Việt - cầu thủ trẻ trưởng thành từ học viện cũng là lý do khiến nhiều phụ huynh và em nhỏ đến tham gia ngày hội. Không chỉ dừng lại ở việc giao lưu, Quốc Việt đã động viên và chia sẻ kinh nghiệm với các thí sinh nhí.

“Em cũng từng bắt đầu từ những sân chơi như thế này. Quan trọng là các em cứ tự tin, cố gắng hết mình và giữ niềm đam mê”, cầu thủ được mệnh danh là “ông vua các giải trẻ” chia sẻ.

Các chân sút nhí hào hứng tham gia lớp học của thầy Giôm.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ ngày hội, tất cả các em nhỏ còn có cơ hội tham gia lớp học bóng đá do HLV Guillaume Graechen trực tiếp hướng dẫn. Hoạt động này hướng tới việc xác lập kỷ lục lớp học bóng đá đông nhất, đồng thời mang đến trải nghiệm đặc biệt khi các em được tập luyện theo giáo án chuyên nghiệp trong một không gian tập thể quy mô lớn.

Có thể nói, Ngày hội bóng đá nhí Nutifood 2026 không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm tài năng, mà còn tạo ra một môi trường để trẻ em tiếp cận bóng đá theo cách gần gũi và thực tế hơn. Với nhiều gia đình, đây có thể chỉ là một ngày cuối tuần đáng nhớ nhưng biết đâu cũng chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn hơn của các ngôi sao sân cỏ mai sau.

Ngày hội bóng đá nhí Nutifood 2026 tại Hà Nội diễn ra liên tiếp trong hai ngày 9-10/5, trước khi hành trình được nối tiếp vào ngày 16-17/5 tại TP.HCM.