Lãi suất bắt đầu hạ nhiệt, nên đầu tư vào đâu trong quý II?

Chỉ 2 ngày sau cuộc họp định hướng của Ngân hàng Nhà nước, gần 10 ngân hàng thương mại đã đồng loạt hạ mặt bằng lãi suất huy động, với mức giảm cao nhất lên tới 1%/năm ở các kỳ hạn dài.

Theo biểu lãi suất hiện tại của các ngân hàng, với kỳ hạn 1 tháng, lãi suất huy động trực tuyến dao động trong khoảng 1,6% - 4,75%/năm. Ở kỳ hạn 3 tháng, biên độ lãi suất nằm trong khoảng 1,9% - 4,75%/năm.

Với kỳ hạn 6 tháng, lãi suất trải rộng từ 2,9% đến 7,2%/năm. Còn tại kỳ hạn 9 tháng, lãi suất dao động từ 2,9% đến 7,2%/năm.

Ở kỳ hạn 12 tháng, biên độ lãi suất tiết kiệm từ 3,7% đến 7,5%/năm. Kỳ hạn 18 tháng ghi nhận lãi suất tiền gửi nằm trong khoảng 3,9% - 7,5%/năm.

Quý II/2026, nên xuống tiền với kênh đầu tư nào?

Nêu quan điểm về việc nên đầu tư vào đâu trong quý II/2026, TS. Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, hiện vàng vẫn đang rất "nóng" nhưng giá đã đứng ở ngưỡng cao, lại biến động thất thường. Chứng khoán là kênh tiềm năng, có dư địa bứt phá trong 2026, nhất là sau khi được chính thức nâng hạng, song lại đòi hỏi nhà đầu tư phải có kiến thức cũng như khả năng chịu áp lực bởi thị trường vẫn tiềm ẩn không ít rủi ro.

Vị chuyên gia khuyên nhà đầu tư không nên "bỏ trứng vào 1 giỏ" mà nên phân bổ vào 3 kênh là vàng, chứng khoán, tiền gửi ngân hàng, tùy "khẩu vị" rủi ro. Ông cho rằng, với người chấp nhận rủi ro cao, kỳ vọng lợi nhuận lớn thì có thể dành khoảng 40% cho vàng, 30% cho chứng khoán và 30% gửi ngân hàng.

Người thiên về an toàn có thể đảo ngược lại, khoảng 60% gửi ngân hàng, 40% còn lại chia đều cho vàng và chứng khoán.

Với nhà đầu tư chuyên nghiệp, tỷ trọng dành cho chứng khoán có thể cao hơn.

Riêng với kênh bất động sản, ông Hiếu không khuyến khích đầu tư trong giai đoạn này. Lý do, giá bất động sản hiện rất cao, vượt xa khả năng của phần lớn người dân, trong khi rủi ro "bong bóng" là có thật.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, CEO AFA Capital lại cho rằng, nhà đầu tư nên phân bổ từ 30 - 50% tiền nhàn rỗi vào kênh tiết kiệm để tạo bộ đệm thanh khoản, đảm bảo nguồn lợi tức ổn định hàng tháng.

Đối với phần vốn còn lại, chiến lược phân bổ cần dựa trên sự am hiểu từng thị trường cụ thể của mỗi cá nhân.

Về kênh đầu tư vàng, dù giá đang cao và có rủi ro điều chỉnh ngắn hạn nhưng nhu cầu trú ẩn dài hạn trên toàn cầu vẫn rất lớn. Ngân hàng UOB dự báo giá vàng có thể đạt 6.000 USD/ounce vào đầu năm 2027. Tuy vậy, chuyên gia khuyên chỉ nên trích khoảng 10 - 20% danh mục cho vàng như một tài sản phòng vệ dài hạn, tránh đầu cơ lướt sóng ngắn hạn do rào cản pháp lý và chênh lệch tỷ giá.

Đối với thị trường chứng khoán, đây vẫn là kênh sinh lời hấp dẫn với kỳ vọng lợi nhuận 15-20%/năm. Tuy nhiên, nhà đầu tư nên tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30, các ngành thiết yếu và tuyệt đối hạn chế dùng đòn bẩy tài chính trong giai đoạn biến động.

Riêng với phân khúc bất động sản, cơ quan quản lý đang kiểm soát chặt tín dụng đổ vào lĩnh vực đầu cơ. Điểm sáng và cơ hội hiện nằm ở các dự án nhà ở thực được hưởng chính sách ưu đãi của Chính phủ. Dù vậy, người mua cần tính toán kỹ bài toán chi phí vay vốn khi lãi suất cho vay đang neo cao.

Còn theo các chuyên gia từ Công ty Chứng khoán SSI, trước sự dịch chuyển của lãi suất, điều quan trọng với người có tiền nhàn rỗi là phân bổ nguồn vốn hợp lý thay vì chỉ lựa chọn một kênh đầu tư duy nhất.

Nhiều người đang áp dụng cách chia số tiền thành nhiều phần để vừa có nguồn lãi ổn định từ ngân hàng, vừa duy trì cơ hội đầu tư vào các kênh khác. Một phần khoảng 30-50% tiền nhàn rỗi được giữ trong ngân hàng như một quỹ dự phòng để đảm bảo cuộc sống và luôn sẵn sàng nguồn tiền khi cần thiết. Phần còn lại có thể cân nhắc phân bổ vào vàng, bất động sản hoặc cổ phiếu với mức độ thận trọng.

Cũng theo vị chuyên gia, hiện giá một số cổ phiếu cơ bản tốt có nền tảng tài chính vững mạnh, khả năng sinh lời cao, tăng trưởng bền vững đang được định giá thấp hơn giá trị thực, mang lại lợi nhuận bền vững, nhà đầu tư có thể mua và nắm giữ dài hạn.

Đối với vàng, đây là kênh tích lũy lâu dài, chỉ nên mua khi có tiền nhàn rỗi thực sự và xác định giữ trong vài năm, tuyệt đối không nên mua đuổi khi giá đang lập đỉnh vì rất dễ bị lỗ khi giá điều chỉnh.

Với bất động sản, mặc dù lãi suất tăng khiến việc vay vốn mua đất trở nên đắt đỏ nhưng đây lại là cơ hội cho những người có tiền mặt sẵn. Nên ưu tiên những miếng đất có pháp lý rõ ràng, nhà ở có thể cho thuê ngay để tạo ra dòng tiền hàng tháng.