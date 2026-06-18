Chủ tịch Quốc hội: Phụ nữ phải trở thành chủ thể kiến tạo tương lai phát triển đất nước

(VTC News) -

Nội dung trên được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đưa ra khi phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, sáng 18/6.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: Lâm Hiển)

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng phụ nữ Việt Nam và các cấp Hội có nhiều nỗ lực, cố gắng, tích cực cùng cả hệ thống chính trị và toàn xã hội quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xây dựng Đảng, Nhà nước.

"Đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ tiếp tục được nâng lên; vai trò chủ thể và tầm ảnh hưởng của phụ nữ trong gia đình và xã hội tiếp tục được khẳng định. Nội dung, phương thức hoạt động tiếp tục được đổi mới. Vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong tập hợp đoàn kết và đồng hành cùng phụ nữ cả nước được thể hiện rõ nét", Chủ tịch Quốc hội nói.

Cùng đó, Phong trào thi đua "Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới" và cuộc vận động "xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" tiếp tục góp phần quan trọng vào việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Nhiều chương trình, đề án rất có ý nghĩa như "Mẹ đỡ đầu", "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", "hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp"... mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý một số hạn chế, khó khăn trong công tác Hội Phụ nữ như: chất lượng hoạt động ở một số cơ sở Hội chưa cao; việc tham gia bảo vệ và phòng ngừa bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em chưa kịp thời, hiệu quả; tỷ lệ phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý ở một số lĩnh vực chưa thật sự tương xứng với tiềm năng; khoảng cách phát triển của phụ nữ giữa các vùng còn lớn...

"Đây là những vấn đề Đại hội cần tập trung thảo luận, có biện pháp khắc phục trong thời gian tới", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về mọi mặt, đặt ra yêu cầu phụ nữ không chỉ là lực lượng tham gia mà phải thực sự trở thành một trong những chủ thể quan trọng kiến tạo tương lai phát triển của đất nước.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đã xác định: Chăm lo xây dựng phụ nữ Việt Nam thời đại mới, phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh, trí tuệ và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của phụ nữ, tích cực xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc.

Gợi mở một số vấn đề để Đại hội thảo luận kỹ, xem xét quyết định, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, hoạt động hiệu quả thiết thực hơn, đưa Nghị quyết Đại hội XIV Đảng, Nghị quyết Đại hội MTTQ lần thứ XI và Đại hội phụ nữ các cấp nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Hội cần quan tâm có các giải pháp nâng cao tri thức, kỹ năng số, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực ngoại ngữ và khả năng học tập suốt đời cho phụ nữ; thường xuyên quan tâm đến nhóm phụ nữ nông thôn, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ yếu thế.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý quan tâm hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc, nhất là trong bối cảnh xã hội biến đổi nhanh, tác động nhiều mặt của không gian mạng và áp lực đời sống hằng ngày. Hội cần tăng cường giáo dục và giữ gìn các giá trị tốt đẹp của gia đình, kỹ năng làm mẹ, chăm sóc sức khỏe, kỹ năng an toàn cho phụ nữ và trẻ em, nhất là an toàn trên môi trường mạng.

"Kết quả hoạt động của Hội phải được đo bằng sự hài lòng của phụ nữ và chất lượng sống của mỗi phụ nữ, trẻ em", Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Đi kèm đó, Hội chủ động hơn trong nắm bắt thực tiễn, tham gia xây dựng pháp luật, giám sát và phản biện các chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình và bình đẳng giới.

"Đặc biệt là phải gần gũi, lắng nghe và thấu hiểu phụ nữ, đảm bảo không có phụ nữ nào bị xâm hại, bạo lực, bỏ rơi mà tổ chức Hội không biết để bảo vệ. Mỗi cơ sở Hội, cán bộ Hội phải thực sự trở thành điểm tựa bình yên cho phụ nữ khi cần", Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự Đại hội. (Ảnh: Lâm Hiển)

Định hướng khác được Chủ tịch Quốc hội nêu là xây dựng thế hệ phụ nữ trẻ Việt Nam có bản lĩnh, sáng tạo và hội nhập.

Theo đó, Hội cần phát triển các nền tảng số, cộng đồng học tập, nhất là phong trào “Bình dân học vụ số”; mạng lưới hỗ trợ nghề nghiệp, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; tạo điều kiện để phụ nữ trẻ tham gia nhiều hơn vào quản lý xã hội, hoạt động cộng đồng, nhất là các lĩnh vực khoa học, công nghệ.

Đồng thời, mỗi phụ nữ chủ động trau dồi kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh, để hoàn thiện bản thân, vun đắp hạnh phúc gia đình, tham gia tích cực vào đời sống xã hội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động của Hội theo hướng chuyên nghiệp, thực chất, hướng mạnh về cơ sở; tiếp tục tinh gọn bộ máy, tránh hành chính hóa; tăng cường phối hợp, liên thông hoạt động trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) trong các hoạt động.

Khẳng định công tác phụ nữ là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các ngành, các cấp cần quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu về công tác phụ nữ trong tình hình mới, tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cấp Hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

"Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống tốt đẹp, tinh thần yêu nước, đức hy sinh, lòng nhân ái, sự sáng tạo và ý chí vươn lên mạnh mẽ, phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ kính yêu đã tặng phụ nữ Việt Nam: Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang", Chủ tịch Quốc hội phát biểu.