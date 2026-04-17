Kinh nghiệm chọn gạch ốp tường phòng khách không nên bỏ qua

Gạch ốp tường phòng khách có ưu điểm gì?

Tăng tính thẩm mỹ

Gạch ốp tường có ưu điểm đa dạng về màu sắc, họa tiết và chất liệu, từ vân đá, vân gỗ đến gạch 3D hiện đại. Nhờ đó, gia chủ có thể dễ dàng tạo điểm nhấn cho phòng khách, biến những bức tường đơn điệu thành không gian nghệ thuật đầy cá tính.

Bảo vệ tường nhà

Phòng khách là khu vực sử dụng thường xuyên, dễ bị bám bụi, trầy xước hoặc ẩm mốc (đặc biệt với nhà phố, nhà hướng ẩm). Gạch ốp giúp bảo vệ bề mặt tường khỏi các tác động này, tăng độ bền và giữ cho không gian luôn sạch sẽ.

Gạch ốp bảo vệ tường và dễ vệ sinh. (Ảnh: Happynest)

Dễ vệ sinh

So với tường sơn truyền thống, gạch ốp có bề mặt nhẵn, ít bám bẩn, chỉ cần lau nhẹ là sạch. Đây là ưu điểm lớn giúp gia chủ tiết kiệm thời gian và chi phí vệ sinh định kỳ.

Tăng khả năng chống ẩm, chống nóng

Một số loại gạch có khả năng chống thấm và cách nhiệt tốt, giúp phòng khách luôn khô ráo, mát mẻ. Điều này đặc biệt phù hợp với khí hậu nóng ẩm như ở Việt Nam.

Tuổi thọ cao

Gạch ốp chất lượng cao có tuổi thọ lên đến hàng chục năm mà không bị phai màu hay bong tróc như sơn. Nhờ đó, dù chi phí ban đầu có thể cao hơn, nhưng về lâu dài lại tiết kiệm đáng kể chi phí sửa chữa.

Kinh nghiệm chọn gạch ốp tường phòng khách

Chọn kích thước phù hợp với diện tích

Phòng khách rộng nên ưu tiên gạch khổ lớn (60x120 cm, 80x160 cm) nhằm tạo cảm giác sang trọng, liền mạch. Ngược lại, không gian nhỏ nên chọn gạch kích thước vừa phải để tránh cảm giác nặng nề.

Màu sắc hài hòa

Màu gạch cần đồng bộ với nội thất và phong cách thiết kế. Với không gian hiện đại, nên ưu tiên màu trung tính như trắng, xám, be. Trong khi đó, phong cách cổ điển hợp gạch vân đá hoặc họa tiết cầu kỳVới căn nhà nhỏ, nên chọn màu sáng để tạo cảm giác rộng rãi.

Ưu tiên bề mặt dễ vệ sinh

Gạch men bóng hoặc bán bóng là lựa chọn phổ biến vì dễ lau chùi. Tuy nhiên, nếu muốn tạo cảm giác sang trọng, nên chọn gạch vân đá mờ nhưng cần đảm bảo chất lượng tốt để tránh bám bẩn.

Nên ưu tiên bề mặt gạch dễ vệ sinh. (Ảnh:Weber)

Chất lượng và thương hiệu

Không nên ham rẻ mà chọn gạch kém chất lượng vì dễ bị nứt, ố màu theo thời gian. Hãy ưu tiên sản phẩm từ các thương hiệu uy tín, có độ cứng cao và khả năng chống thấm tốt.

Không lạm dụng ốp toàn bộ tường

Một sai lầm phổ biến là ốp toàn bộ phòng khách bằng gạch, khiến không gian trở nên lạnh và nặng nề. Thay vào đó, nên ốp một mảng tường chính (tường TV, tường sofa) để tạo điểm nhấn.

Tính toán chi phí hợp lý

Ngoài chi phí mua gạch, cần tính thêm chi phí thi công, keo dán, vật tư đi kèm. Việc lên kế hoạch từ đầu sẽ giúp tránh phát sinh không đáng có.