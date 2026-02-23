Những mẫu gạch ốp tường phòng khách dẫn đầu xu hướng thiết kế 2026

(VTC News) -

Năm 2026, xu hướng gạch ốp tường phòng khách hiện đại hướng đến sự tối giản, tinh tế nhưng vẫn đảm bảo tính cá nhân hóa và bền vững trong sử dụng.

Dưới đây là những mẫu gạch ốp tường phòng khách hiện đại, dẫn đầu xu hướng 2026:

Gạch vân đá marble

Gạch vân đá marble là lựa chọn nổi bật trong thiết kế phòng khách năm 2026 nhờ vẻ đẹp sang trọng và tinh tế vượt thời gian.

(Ảnh: Cmctiles)

Với công nghệ in kỹ thuật số hiện đại, các đường vân được tái hiện mềm mại, tự nhiên, tạo cảm giác giống đá thật nhưng nhẹ hơn và dễ thi công. Những gam màu như trắng vân mây, kem sáng hoặc xám nhạt đặc biệt được ưa chuộng vì giúp không gian trở nên rộng rãi, sáng thoáng và phù hợp với nhiều phong cách nội thất hiện đại.

Khi kết hợp cùng hệ đèn chiếu sáng và đồ nội thất tối giản, gạch marble không chỉ đóng vai trò hoàn thiện bề mặt tường mà còn trở thành điểm nhấn thẩm mỹ, nâng tầm đẳng cấp cho phòng khách.

Gạch ốp tường giả bê tông

(Ảnh: Khogachlat)

Phong cách công nghiệp tiếp tục ảnh hưởng mạnh đến thiết kế nội thất năm 2026. Vì vậy, gạch giả bê tông trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều gia chủ trẻ.

Bề mặt gạch mang vẻ thô mộc, trung tính nhưng không lạnh lẽo như bê tông thật. Khi kết hợp cùng sofa da, bàn kim loại hoặc đèn trang trí ánh vàng, phòng khách tạo nên nét cá tính riêng, vừa hiện đại vừa ấm áp. Đây cũng là giải pháp phù hợp cho những ai muốn thay đổi phong cách mà không cần cải tạo kết cấu nhà.

Gạch ốp tường vân gỗ

(Ảnh: Cmctiles)

Song song với xu hướng sống xanh, gạch vân gỗ ngày càng được lựa chọn nhiều trong phòng khách. Công nghệ sản xuất mới giúp bề mặt gạch mô phỏng chân thực từng thớ gỗ, đồng thời khắc phục nhược điểm cong vênh, mối mọt của vật liệu tự nhiên.

Gạch vân gỗ đặc biệt phù hợp với phong cách Scandinavian hoặc Japandi – nơi sự ấm áp và tối giản được đặt lên hàng đầu. Tông màu gỗ sáng giúp không gian gần gũi, tạo cảm giác thư giãn cho các thành viên trong gia đình.

Gạch ốp terrazzo

(Ảnh: Gachviethuong)

Gạch ốp terrazzo đang trở lại mạnh mẽ trong xu hướng thiết kế phòng khách hiện đại nhờ vẻ đẹp trẻ trung và giàu tính nghệ thuật.

Bề mặt gạch với các hạt đá, sỏi hoặc mảnh màu được phối ngẫu nhiên tạo hiệu ứng sinh động nhưng vẫn hài hòa, phù hợp với những không gian theo phong cách tối giản hoặc contemporary.

Các tông màu trung tính như trắng, xám hoặc be terrazzo được ưa chuộng vì dễ kết hợp nội thất và giúp căn phòng trở nên sáng sủa, cá tính hơn.

Không chỉ mang giá trị thẩm mỹ, gạch terrazzo còn có độ bền cao, ít bám bẩn và dễ vệ sinh, phù hợp với nhu cầu sử dụng lâu dài trong phòng khách.

Gạch 3D

(Ảnh: Sbs house)

Nếu trước đây gạch ốp tường chủ yếu mang tính đồng đều thì hiện nay xu hướng tạo bức tường điểm nhấn – ngày càng phổ biến. Các mẫu gạch 3D với họa tiết nổi, hình học hoặc sóng uốn lượn giúp phòng khách trở nên sinh động hơn.

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến nghị chỉ nên sử dụng ở một mảng tường chính như sau sofa hoặc khu vực đặt tivi để tránh gây rối mắt. Khi phối hợp đúng cách, gạch 3D có thể thay thế tranh trang trí, giúp không gian vừa hiện đại vừa độc đáo.