Khởi công khu đô thị 5.000 tỷ ngay cửa ngõ kết nối Đà Nẵng - Hội An

(VTC News) -

Ngày 26/6, Royal Capital Group tổ chức lễ khởi công giai đoạn 2, 3, 4 dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Thanh Hà (tên thương mại Royal An Nam Living).

Royal An Nam Living được quy hoạch trên diện tích 66,2 ha (phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng), cung cấp khoảng 1.400 sản phẩm gồm đất nền, shophouse và biệt thự. Đến nay, giai đoạn 1 đã hoàn thiện hạ tầng trên diện tích 19,2 ha, với 349 sản phẩm, hệ thống giao thông nội khu, công viên, quảng trường, hồ cảnh quan cùng đầy đủ điều kiện pháp lý để đưa sản phẩm ra thị trường.

Phối cảnh dự án. (Ảnh: R.Y)

Việc khởi công giai đoạn 2, 3, 4 tiếp tục hiện thực hóa quy hoạch tổng thể của dự án, hướng tới hình thành một khu đô thị hiện đại, đồng bộ với đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, không gian công cộng và hệ thống tiện ích phục vụ cư dân.

Với tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng, giai đoạn 2, 3, 4 tập trung hoàn thiện toàn bộ hạ tầng kỹ thuật và các tiện ích trọng điểm của dự án.

Giai đoạn 2, 3, 4 đánh dấu bước phát triển bứt phá của dự án, tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và giao thông đồng bộ, tạo nên mạng lưới kết nối liên hoàn với các tuyến giao thông huyết mạch của khu vực như đường Nguyễn Tất Thành, đường 28/3 và đường Điện Biên Phủ. Đây không chỉ là lợi thế về khả năng di chuyển thuận tiện mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy giao thương, gia tăng giá trị bất động sản và nâng cao vị thế của toàn khu vực Nam Đà Nẵng trong tương lai.

Khởi công giai đoạn 2, 3, 4 của dự án.

Song hành cùng sự phát triển hạ tầng, dự án triển khai khu nhà ở xã hội, khẳng định định hướng phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội của chủ đầu tư.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Sven – Giám đốc Điều hành Tập đoàn Royal Capital Group, cho biết: "Lễ khởi công giai đoạn 2, 3, 4 không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng của Royal An Nam Living mà còn thể hiện cam kết lâu dài của Royal Capital Group trong việc kiến tạo một khu đô thị hiện đại, đồng bộ và bền vững. Chúng tôi tin rằng dự án sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực, đồng thời mang đến giá trị gia tăng bền vững cho cư dân, khách hàng và các nhà đầu tư".