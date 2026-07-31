Iran dùng UAV báo thù cho Tướng không quân, bầu trời Bahrain cuồn cuộn khói đen

(VTC News) -

Iran tấn công căn cứ quân sự của Mỹ ở Bahrain. (Video: X)

Hãng thông tấn Tasnim đưa tin để trả thù cho Tướng Majid Kazemi - phi công lái Su-24 thiệt mạng khi tham gia cuộc tấn công căn cứ không quân Mỹ ở Qatar, Iran đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) nhắm mục tiêu vào máy phát điện, hệ thống định vị và tòa nhà hành chính của quân đội Mỹ tại căn cứ Sheikh Isa ở Bahrain.

“Chúng tôi đã triển khai máy bay không người lái nhằm vào máy phát điện, hệ thống dẫn đường và các tòa nhà hành chính, hậu cần của Mỹ tại căn cứ Isa ở Bahrain để báo thù cho Tướng Majid Kazemi, phi công dũng cảm cầm lái cường kích Su-24”, quân đội Iran thông báo.

Trong những ngày qua, Iran thực hiện loạt cuộc tấn công suốt ngày và đêm vào căn cứ của Mỹ trong khu vực, bất chấp hệ thống phòng thủ và trang thiết bị đồ sộ của những căn cứ này. Tính đến hiện tại, cuộc tấn công của Iran gây ra thiệt hại đáng kể cho trang thiết bị và trung tâm triển khai của lực lượng quân đội Mỹ.

Căn cứ không quân Sheikh Isa ở Bahrain là một trong những căn cứ quan trọng nhất của Mỹ tại khu vực Vịnh Ba Tư, nơi chứa nhiều máy bay trinh sát và là trung tâm quan trọng để sửa chữa, bảo dưỡng trực thăng cùng nhiều bộ phận máy bay không người lái.

Trong tuyên bố phát hành hôm 29/7, quân đội Iran cho biết cuộc kiểm tra chuyên môn và xét nghiệm ADN xác nhận danh tính của Tướng Majid Kazemi, người tử nạn khi lái máy bay chiến đấu tham gia vào chiến dịch tấn công căn cứ không quân Al Udeid của Mỹ ở Qatar. Thi thể của Tướng Kazemi sẽ được đưa về Iran sau nhiều tháng xa xứ.

Các nỗ lực của cơ quan chức năng liên quan nhằm xác định số phận của 3 thành viên phi hành đoàn còn lại trên tiêm kích Su-24 vẫn đang tiến hành và thông tin chi tiết hơn sẽ được công bố ngay khi có kết quả điều tra chuyên môn. Thông tin chi tiết về lễ tang và lễ an táng của Tướng Kazemi sẽ được công bố sau.

Trước đó, đài truyền hình Iran Press TV đưa tin vụ tấn công xảy ra “vài giờ trước”, nhắm mục tiêu vào căn cứ không quân Ahmad al-Jaber có sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Kuwait.

Theo tuyên bố, cuộc tấn công được Iran tiến hành nhằm đáp trả vụ Mỹ tấn công vào đảo Qeshm. Quân đội Iran cũng khẳng định căn cứ Ahmad al-Jaber tại Kuwait là một trung tâm quan trọng phục vụ hoạt động giám sát trên không và hỗ trợ tác chiến của quân đội Mỹ trong khu vực.

Tuy nhiên, quân đội Kuwait và các phương tiện truyền thông nhà nước vẫn chưa xác nhận vụ tấn công. Trước đây, Iran từng nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của Mỹ tại hệ thống căn cứ quân sự ở nhiều nước láng giềng để trả đũa cuộc tấn công của Washington vào lãnh thổ nước này.