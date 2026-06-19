Khai mạc Triển lãm VHF 2026 và VSE Pavilion 2026

(VTC News) -

Triển lãm Quốc tế Dụng cụ và Ngũ kim Việt Nam 2026 (VHF 2026) và Khu Triển lãm Nhà máy Thông minh Quốc tế Việt Nam 2026 (VSE Pavilion 2026) sẽ khai mạc tại Trung tâm SECC, TP.HCM vào ngày 24/6.

Bà Nguyễn Thị Hương Lan, Giám đốc Công ty MICE EIMS Hàn Việt đại diện Ban tổ chức chuỗi sự kiện chia sẻ thông tin. (Ảnh: Đại Việt)

Được định vị là nền tảng giao thương B2B chuyên ngành, VHF 2026 & VSE Pavilion 2026 đóng vai trò kết nối chuỗi cung ứng ngũ kim toàn cầu với nhu cầu ngày càng tăng của khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực sản xuất tự động hóa và thông minh.

Sự kiện quy tụ hơn 200 doanh nghiệp đến từ hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm Hàn Quốc, Malaysia, Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam… trên tổng diện tích triển lãm 8.800 m², dự kiến thu hút hơn 14.000 khách tham quan chuyên ngành và nhà mua hàng chất lượng cao từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục trở thành điểm đến của dòng vốn đầu tư công nghiệp, triển lãm tập trung vào hai nhu cầu trọng tâm của thị trường: tối ưu hóa nguồn cung thiết bị, công cụ công nghiệp thế hệ mới và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang mô hình sản xuất thông minh thông qua tự động hóa, robot và các hệ thống sản xuất số.

Triển lãm được tổ chức bởi Uninet International Exhibition Group (Singapore), phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Busan (BEXCO) và Công ty TNHH Han Viet MICE EIMS (EIMS), và nhận được sự đồng hành của nhiều hiệp hội công nghiệp uy tín như VAMI, VASI, HASI, VCEA … cùng các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo trong nước.

Điểm nhấn nổi bật của triển lãm năm nay là VSE Pavilion 2026 – khu vực chuyên đề về nhà máy thông minh, giới thiệu các giải pháp công nghệ tiên tiến phục vụ nâng cấp sản xuất như robot công nghiệp, công nghệ điều khiển, logistics thông minh, hệ thống cảm biến, tự động hóa, năng lượng thông minh, giao diện người – máy (HMI), công nghệ in 3D và máy bay không người lái dân dụng.