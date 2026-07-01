Khách Tây gọi chân gà Việt Nam là 'món ăn kinh dị nhưng ngon tuyệt vời'

(VTC News) -

Du khách Tây lần đầu thưởng thức món chân gà khi đến Việt Nam.

Chân gà từ lâu đã là món vặt ăn “quốc dân” trên các bàn nhậu và góc phố Việt Nam. Nhưng đối với nhiều du khách phương Tây, hình ảnh chiếc chân gà trên đĩa lại là một thử thách tâm lý cực đại. Không ít người lần đầu nhìn thấy đã rùng mình, xếp nó vào danh sách những món ăn kinh dị và thách thức.

Thế nhưng, nếu có gan thử, nhiều vị khách sẽ nhận ra đằng sau vẻ ngoài gây e ngại ấy lại là một thế giới hương vị bùng nổ, khiến họ phải xiêu lòng, lập tức bị chinh phục bởi kết cấu dai giòn sần sật cùng vị chua, cay, mặn, ngọt hài hòa của nước sốt tắc, hay vị béo ngậy của chân gà nướng than hoa.

Nhiều blogger du lịch quốc tế sau khi trải nghiệm đã không tiếc lời ca ngợi “chicken feet” - chân gà Việt Nam trên các diễn đàn du lịch quốc tế. Hành trình từ ánh nhìn e ngại cho đến sự say mê cuồng nhiệt của du khách Tây đủ minh chứng cho sức hút độc đáo của ẩm thực đường phố Việt Nam.

Khi được thử món chân gà rút xương ngâm sả tắc, Georgia, nữ du khách đến từ Mỹ, bình luận: “Món ăn không xương này trông khá nhăn nheo, sần sùi và kinh dị. Mọi người còn chấm nó với một bát tương ớt đầy”.

Sau khi thưởng thức, cô nhận xét: “Thật kinh ngạc, hương vị quá đỗi tuyệt vời. Giờ tôi đã hiểu tại sao người Việt Nam nào cũng bảo tôi nên thưởng thức chân gà. Nếu các bạn có đủ dũng cảm, chắc chắn lần sau tới Việt Nam phải ăn thử món này”.

Trong chuyến du lịch đến Hà Giang, Alex, du khách người Anh, được thưởng thức món chân gà luộc trong mâm cơm của người dân bản địa. Anh chàng nhâm nhi từng miếng da và vô cùng ấn tượng: “Tôi cảm giác mình có thể ăn được cả xương mất. Món này rất thơm, nước sốt (đồ chấm) cũng rất ngon. Mỗi tội con gà chỉ có hai cái chân, không thì tôi phải ăn thêm được nữa”.

Đa số du khách nước ngoài đều chia sẻ rằng món chân gà tại Việt Nam có hình thức không bắt mắt, nhưng hương vị thì khỏi phải bàn.

Nick, du khách đến từ Hà Lan, có dịp thưởng thức món chân gà lọc xương nướng tại Đà Nẵng. Nhìn thấy nó, anh hỏi “thịt đâu”, và nhận được nụ cười cùng lời giải thích xủa hướng dẫn viên du lịch rằng chân gà chỉ có da và gân.

Cầm miếng chân gà trên tay, anh chàng rùng mình, thậm chí còn ho vì sợ hãi. Lấy hết dũng khí, Nick mới dám nhắm mắt nhắm mũi cắn miếng chân gà.

“Lúc đầu, tôi nhìn món chân gà thật đáng sợ. Thế nhưng, hương vị nó lại rất ngon, ăn xong chỉ muốn uống liền thêm một ngụm bia vì tẩm ướp nhiều gia vị, hương liệu. Món này hợp chấm sốt hải sản hơn là tương ớt”, Nick kể lại về trải nghiệm của mình.

Đọc những bình luận của khách Tây về món chân gà, dân mạng Việt Nam vô cùng thích thú. Thanh Nga viết: “Đấy, lúc đầu cứ chê kinh dị, chê toàn da với xương không có thịt, thế mà ăn vào một cái là biết mặt nhau ngay! Cái món này nó có một ma lực thần kỳ lắm, kết cấu dai giòn sần sật cộng với vị cay xè của ớt, thơm nồng của sả nó đánh thức mọi giác quan luôn”.

Nhiều người chia sẻ kỷ niệm đưa bạn bè quốc tế đi ăn món này. Quang Dũng kể: “Nhìn mấy anh Tây cầm chiếc chân gà mà mặt mũi tái mét, run rẩy như sắp bước vào phòng thi đại học, tôi vừa thương vừa buồn cười chịu không nổi! Nhớ năm ngoái dắt ông sếp người Pháp đi ăn chân gà sả tắc ở vỉa hè Tạ Hiện. Tôi phải làm công tác tư tưởng, cổ vũ tinh thần mất 15 phút ổng mới dám nhắm mắt nhắm mũi cắn một miếng. Giờ thì ông sếp mê hơn điếu đổ”.

Thậm chí, Thu Uyên còn đùa rằng chân gà Việt Nam ngon hơn cả xúc xích Đức: “Tôi nhớ đến đứa bạn thân người Đức. Hôm đầu tiên dắt nó đi ăn chân gà nướng than hoa, nó nhìn móng vuốt gà rồi nhìn tôi với ánh mắt kinh hoàng như thể tôi đang đầu độc nó. Nó bảo bên nước nó cái này chỉ để vứt đi chứ ai lại ăn. Ấy thế mà sau khi bị tôi ép uổng ăn thử một miếng lườn gà kèm cái gân, thanh niên liền thay đổi thái độ 180 độ. Giờ mỗi lần gặp nhau là bạn mời tôi xúc xích Đức, còn tôi mời chân gà Việt Nam”.