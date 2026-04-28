Khách sạn, siêu thị, điểm vui chơi ở TP.HCM tung khuyến mãi lớn dịp 30/4

Các hệ thống bán lẻ tại TP.HCM đã trang hoàng rực rỡ chào đón khách mua sắm dịp nghỉ lễ dài Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5. Các chương trình khuyến mãi cũng sôi động với nhiều lựa chọn cho khách hàng, từ giảm sâu đến 50%, mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1, bán đồng giá...

Theo các hệ thống bán lẻ, năm nay, 2 dịp nghỉ lễ sát nhau và cùng rơi vào cuối tuần, thuận lợi thiết kế các chương trình ưu đãi sớm để “cộng hưởng” cả hai kỳ lễ lớn. Đây dịp giảm giá lớn nhất trong năm để kích nhu cầu tiêu dùng.

Các siêu thị đẩy mạnh khuyến mãi đón sức mua cộng hưởng từ 2 kỳ nghỉ lễ gần nhau. (Ảnh: Hà Linh)

Tại Tops Market An Phú, khách tấp nập mua sắm ngay ngày đầu nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Nơi đây đang có loạt chương trình giảm giá hóa mỹ phẩm như kem đánh răng Colgate mua 2 tặng 1; nhiều thương hiệu dầu gội, sữa tắm giảm mạnh đến 40%; hàng gia dụng cũng nhiều ưu đãi mức giảm sâu gần 50% với một số sản phẩm quen thuộc như nồi chảo, các dụng cụ nhà bếp...

Hệ thống này còn tổ chức nhiều chương trình cho khách mua sắm trải nghiệm trong ngày, kéo dài từ 10-22h như giá rẻ bất ngờ, vòng quay vui vẻ, mang đến không khí mua sắm sôi động.

Chị Thu Sương ở phường Bình Trưng, cho biết gia đình đi du lịch trong dịp lễ 30/4 nên chị đi "săn khuyến mãi" trong kỳ nghỉ Giỗ Tổ. Xe hàng của gia đình chị chất đầy các loại dầu gội, sữa tắm, bún mì khô và cả gạo, rau củ, vì món nào cũng được giảm giá, thêm quà tặng.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông tập đoàn Central Retail Việt Nam, cho biết dịp nghỉ lễ "kép" này, hệ thống tung chuỗi ưu đãi lớn cùng nhiều hoạt động trải nghiệm độc đáo, với chủ đề “Vì Việt Nam chất từng ngày” kéo dài liên tục từ 23/4 - 6/5/2026.

Các hoạt động này không chỉ để kích thích sức mua, chia sẻ áp lực giá với người tiêu dùng, mà còn để các gia đình có cơ hội tận hưởng trọn vẹn niềm vui đoàn viên, tiết kiệm và tự hào cùng hàng Việt.

Lễ 30/4 luôn là dịp các nhà bán lẻ tung khuyến mãi mạnh nhất năm để kích cầu. (Ảnh minh họa: Hà Linh)

Tại các siêu thị Co.opmart, hàng loạt chương trình ưu đãi, giảm giá sâu đến 50% cho các ngành hàng thực phẩm tươi sống, đồ gia dụng, hóa mỹ phẩm… cũng được tung ra đón khách mua sắm dịp lễ.

Siêu thị còn có quà tặng kèm là sữa dành cho khách hàng thành viên mua sắm sớm nhất mỗi ngày.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho biết dịp lễ 30/4 cũng là thời điểm doanh nghiệp khởi động tháng sinh nhật mừng 30 năm thành lập. Do vậy, các siêu thị thuộc hệ thống đồng loạt khuyến mãi với quy mô lớn và kéo dài đến ngày 13/5.

Hơn 10.000 nhu yếu phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu được áp dụng giảm giá đến 50%, kết hợp nhiều chương trình ưu đãi kép và combo tiết kiệm. Theo ông Thắng, đây chính là đợt khuyến mãi, giảm giá hấp dẫn nhất trong năm.

Các siêu thị Aeon cũng tung chương trình Mega Sale dành cho dịp lễ và kéo dài đến ngày 3/5. Siêu thị áp dụng bán đồng giá và giảm đến 50% với mặt hàng thời trang và đồ dùng hè. Khách được rút thăm với cơ hội trúng thưởng 100% cho các hóa đơn mua sắm kết hợp...

Theo đại diện Aeon, kỳ nghỉ lễ năm nay là một trong những kỳ nghỉ dài nhất so với các năm gần đây. Với quỹ thời gian thoải mái, siêu thị dự kiến nhu cầu mua sắm chuẩn bị cho các chuyến đi, dã ngoại và tụ họp gia đình của người dân sẽ tăng mạnh.

Với nhiều chương trình kích cầu, TP.HCM kỳ vọng đón lượng lớn khách nghỉ dưỡng, tham quan, giải trí trong dịp lễ dài 30/4 năm nay. (Ảnh minh họa)

Aeon ước lượng khách đến các trung tâm thương mại, trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị sẽ tăng 10-25% theo từng khu vực. Nhóm các mặt hàng như thời trang hè, đồ dùng cá nhân, các sản phẩm dành cho trẻ em chuẩn bị nghỉ hè, cùng với các mặt hàng làm mát sẽ được ưu tiên mua sắm.

Ngoài ra, nhóm thực phẩm tươi sống và thực phẩm chế biến sẵn cũng được dự báo sẽ có sức mua cao dịp nghỉ lễ dài này.

Doanh nghiệp lữ hành, nhà hàng khách sạn 'vào cuộc'

Không chỉ kích cầu mạnh với hàng hóa tiêu dùng, hàng loạt chương trình giảm giá tour du lịch, dịch vụ lưu trú, điểm đến... cũng được các doanh nghiệp du lịch TP.HCM tung ra dịp lễ dài này.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, loạt doanh nghiệp lớn như Saigontourist, Vietravel, Bến Thành Tourist, Vietluxtour, Đất Việt Tour, Vina Group, Tugo… đang đồng loạt triển khai gói ưu đãi đến 41% dành cho các tour tham quan Thành phố.

Loạt tour tham quan TP.HCM giá mềm với nhiều trải nghiệm ý nghĩa đang được các doanh nghiệp lữ hành đồng loạt triển khai. (Ảnh: Hà Linh)

Khách đến TP.HCM sẽ trải nghiệm du lịch "giá mềm" từ 599.000 đồng tham quan rừng ngập mặn Cần Giờ, khám phá đời sống đêm và ẩm thực Sài Gòn bằng xe máy, tour "Theo dấu chân Biệt động Sài Gòn", "Sài Gòn chạy - chèo - chill", "Sài Gòn áo dài vẻ đẹp Việt", du lịch đường sông Củ Chi - Bình Dương, trải nghiệm metro - Suối Tiên…

Ở mảng lưu trú, các cơ sở 3-5 sao trên địa bàn Thành phố cùng áp dụng mức ưu đãi từ 20 - 50%.

Nhiều doanh nghiệp còn hỗ trợ khách bay đêm như giảm giá đêm đầu, nhận phòng sớm, trả phòng trễ; chuyển hướng cạnh tranh sang các combo giá trị gia tăng như lưu trú kết hợp ẩm thực, spa, chăm sóc sức khỏe, khai thác không gian rooftop phục vụ ngắm pháo hoa.

Thành phố cũng phối hợp triển khai chương trình "Travel Pass" với gói ưu đãi 2,5 triệu đồng cho mỗi khách quốc tế, tích hợp dịch vụ di chuyển, ẩm thực và mua sắm, tạo trải nghiệm thuận tiện và liền mạch.

Các khu vui chơi như Thảo Cầm Viên, Suối Tiên, Đầm Sen cũng đồng loạt tung ưu đãi dịp này.

Trong đó, Suối Tiên tặng 10.000 phần quà dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 1.000 vé miễn phí cho du khách mặc áo đỏ sao vàng ngày 30/4... Đầm Sen giảm 50% giá vé; Dinh Độc Lập trưng bày chuyên đề về ngày 30/4/1975; Bảo tàng Y học Cổ truyền giảm 50% giá vé từ 15/4 đến 1/5...

Nhiều tour du lịch khám phá TP.HCM cũng đang được nâng cấp, làm mới hướng đến 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên TP.HCM. (Ảnh: Hà Linh)

Sở Du lịch TP.HCM cho biết các chương trình kích cầu được triển khai đồng loạt để người dân, du khách có nhiều trải nghiệm đặc biệt khi đến Thành phố trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và hè 2026. Đây cũng là hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên TP.HCM.

Ngành du lịch TP.HCM khẳng định quan điểm xuyên suốt là không cạnh tranh bằng giá rẻ, mà bằng chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khác biệt, hướng đến xây dựng hình ảnh điểm đến "an toàn - thân thiện - chuyên nghiệp", đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của du khách.