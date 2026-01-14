Siêu thị ở TP.HCM tung khuyến mãi ồ ạt, người dân tranh thủ sắm Tết sớm

Chị Mỹ Dung, một khách hàng đang mua khá nhiều bột giặt và nước lau nhà, nước lau kính, cho biết không phải sắm Tết mà tranh thủ khuyến mãi nên chị mua để cả nhà sử dụng và gửi cho mẹ ở quê. Tết cũng là thời điểm sử dụng nhiều hơn các sản phẩm tẩy rửa, lau nhà nên chị mua sớm. Nhà chị có thói quen đầu tháng Chạp dọn dẹp nhà cửa nên thời điểm này mua là hợp lý.