Du lịch lễ 30/4: Khách tiết kiệm chi phí, ưu tiên tour gần

(VTC News) -

Tour gần, giá rẻ hút khách

Theo các doanh nghiệp lữ hành, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, thị trường phản ánh nhiều thay đổi rõ rệt trong chi tiêu của du khách. Thay vì đi chơi xa như những dịp nghỉ lễ dài trước đây, nhiều gia đình trẻ, các nhóm bạn ưu tiên điểm đến gần, ngắn ngày, nhằm giảm bớt chi phí.

Đại diện Công ty Du lịch Việt, cho biết giá vé máy bay dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay tăng trung bình khoảng 20% so với cùng kỳ 2025.

Nguyên nhân chủ yếu do các hãng hàng không quốc tế điều chỉnh phụ thu nhiên liệu từ tháng 3/2026, khiến mặt bằng giá chung tăng lên.

Các tour ngắn ngày gần TP.HCM, các điểm đến tại TP.HCM trở thành lựa chọn của nhiều du khách dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay. (Ảnh: Hà Linh)

Hiện giá vé máy bay nội địa dịp lễ có dấu hiệu hạ nhiệt, giảm phổ biến từ 200.000–500.000 đồng/vé so với giai đoạn cao điểm cuối tháng 3 và đầu tháng 4. Tuy nhiên, so với ngày thường và cùng kỳ năm ngoái, mặt bằng giá vé dịp 30/4 vẫn ở mức cao.

Không chỉ vé máy bay, giá phòng khách sạn và tour du lịch cũng tăng so với năm trước. Tại các điểm đến biển như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng hay Vũng Tàu, giá phòng tăng khoảng 10–30%. Riêng tại TP.HCM và Hà Nội, mức tăng phổ biến từ 20–30%.

Tính chung, giá tour nội địa dịp lễ 30/4/2026 tăng khoảng 10 - 15%.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Việt, cho biết tâm lý khách hàng đã thay đổi rõ rệt. Nếu trước đây họ có xu hướng đặt tour cảm hứng hơn, thì bây giờ cân nhắc kỹ từ giá cả, lịch trình và trải nghiệm.

Việc khách ngày càng thận trọng trong chi tiêu, buộc doanh nghiệp phải linh hoạt điều chỉnh sản phẩm để phù hợp hơn với nhu cầu thực tế.

Dù thay đổi cách chi tiêu, nhưng nhu cầu du lịch của khách vẫn ở mức cao. Theo đại diện Công ty Du lịch Việt, xu hướng du lịch ngắn ngày, điểm đến gần, di chuyển bằng đường bộ đang trở nên phổ biến trong dịp lễ 30/4, 1/5 này.

Các tuyến từ TP.HCM về miền Tây, Đông Nam Bộ, Vũng Tàu hay các tour nội đô TP.HCM đang thu hút lượng lớn du khách, nhờ chi phí hợp lý và thời gian linh hoạt.

Các điểm tham quan di tích lịch sử ở nội thành TP.HCM ngày càng thu hút đông khách đến tham quan, nhất là dịp lễ 30/4. (Ảnh: Hà Linh)

Tương tự, ông Cao Văn Tùng – Phó Tổng Giám đốc BenThanh Tourist – nhận định chi phí đi lại tăng cao đang khiến du khách có xu hướng lựa chọn các điểm đến gần để trải nghiệm, thay vì đi xa và di chuyển bằng máy bay.

Trong khi đó, bà Trần Thị Bảo Thu – Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông Vietluxtour – cho biết lượng khách chốt tour dịp lễ đến nay đã đạt hơn 80% kế hoạch. Đáng chú ý, các sản phẩm du lịch đặc trưng của TP.HCM do doanh nghiệp khai thác đang thu hút đông đảo du khách.

Trong đó, nhóm sản phẩm du lịch trong ngày, nửa ngày như Từ Mậu Thân đến Mùa Xuân đại thắng, Huyền thoại về những anh hùng đặc công rừng Sác - Đất thép thành đồng - TP.HCM, Biệt động Sài Gòn - Những căn hầm huyền thoại… rất được khách yêu thích, chọn đặt.

Khảo sát cho thấy thời điểm này, nhiều khách sạn tại trung tâm TP.HCM có công suất phòng trong 2 dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 khá cao. Trong đó, nhóm khách sạn với góc nhìn hướng trực tiếp ra bến Bạch Đằng, sông Sài Gòn có thể xem bắn pháo hoa... có tỷ lệ lấp đầy lên đến 90%.

Chị Ngọc Thanh ở Thủ Dầu Một, cho biết mọi năm dịp nghỉ dài 30/4, gia đình chị thường đi du lịch biển Phú Quốc, Nha Trang hay Côn Đảo với thời gian 2-3 ngày để trốn nóng. Nhưng năm nay, cả nhà chọn đi Vũng Tàu với lịch trình sáng đi sớm chiều về để tiết kiệm, do giá vé máy bay và khách sạn quá cao.

Chị cũng dự định dành một ngày để cùng con về nguồn với tour trải nghiệm du lịch Cần Giờ, thăm chiến khu Rừng Sác.

Doanh nghiệp lữ hành gồng gánh giữ giá

TS Dương Đức Minh - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế và Du lịch TP.HCM, nhận định giá nhiên liệu làm tăng chi phí vận chuyển và chi phí vận hành trong toàn bộ chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch, trong đó hàng không giữ vai trò then chốt.

Nhóm chi phí đi lại dẫn đầu tăng trong dịp lễ 30/4 này, do giá nhiên liệu tăng cao. (Ảnh minh họa: Hà Linh)

Khi chi phí nhiên liệu tăng, giá vé máy bay tăng theo và kéo theo sự gia tăng giá tour. Chính vì vậy, du khách chuyển sang tối ưu hóa chi phí, dẫn đến sự dịch chuyển rõ rệt từ điểm đến xa sang gần, từ du lịch quốc tế đường dài sang du lịch nội địa và khu vực. Đồng thời, gia tăng xu hướng thay thế phương tiện hàng không bằng các hình thức di chuyển chi phí thấp hơn.

Trước áp lực chi phí đầu vào gia tăng, nhiều doanh nghiệp lữ hành đã chủ động triển khai các giải pháp hạn chế đà tăng giá tour, giữ chân khách và duy trì sức cầu thị trường.

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Tiếp thị Truyền thông của Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel, cho rằng việc giữ giá ổn định trong mùa cao điểm là thách thức không nhỏ. Doanh nghiệp phải chuẩn bị rất sớm, làm việc với đối tác vận chuyển và lưu trú, để đảm bảo nguồn chỗ với mức giá tốt nhất.

Cần Giờ đang dần trở thành điểm đến thu hút khách trẻ TP.HCM với lợi thế giá mềm, gần trung tâm thành phố thuận tiện đi về trong ngày. (Ảnh: Hà Linh)

Còn ông Cao Văn Tùng cho rằng doanh nghiệp lữ hành đang chịu áp lực lớn khi chi phí đầu vào tăng nhưng không thể tăng giá tương ứng. Giá vé máy bay, giá vận chuyển đường bộ và nhiều dịch vụ liên quan đều tăng, nhưng tăng giá tour sẽ khó bán. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp phải gồng gánh, chấp nhận lãi thấp hoặc không có lãi.

Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM Phạm Huy Bình, cho biết trong bối cảnh chi phí biến động, việc doanh nghiệp chủ động tối ưu chi phí và đa dạng hóa sản phẩm đã giúp du khách có thêm nhiều lựa chọn phù hợp.

Sở đang phối hợp với các đơn vị vận tải, hàng không, đường sắt và doanh nghiệp lữ hành để xây dựng các gói kích cầu trọn gói, như kết hợp vé máy bay, khách sạn và dịch vụ tham quan với mức giá ưu đãi, giúp du khách tiết kiệm, tạo thuận lợi hơn trong quá trình di chuyển và trải nghiệm.

Ngành du lịch Thành phố cũng tiếp tục triển khai các chương trình kích cầu, phát triển sản phẩm mới và tăng cường liên kết với các địa phương trong dịp lễ 30/4 - 1/5, cũng như mùa hè 2026.