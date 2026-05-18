Cứu thuyền trưởng tàu Quang Anh 69 bị suy hô hấp khi đang vào bờ

Khoảng 11h30 ngày 18/5, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Cửa Việt tiếp nhận thông tin ông Lê Thanh Nam (SN 1978, quê ở xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) là thuyền trưởng tàu Quang Anh 69 có dấu hiệu suy hô hấp. Thời điểm này, tàu vận tải chở hàng Quang Anh 69 đang có hành trình từ Ninh Bình vào bờ, cách Cửa Việt 15 hải lý.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị khẩn trương cấp cứu, đưa thuyền trưởng tàu Quang Anh 69 vào bờ điều trị. (Ảnh: BĐBP)

Ngay khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Cửa Việt triển khai lực lượng cùng quân y Hải đội Biên phòng 2, phối hợp sử dụng tàu Cảng vụ Cửa Việt tiếp cận, sơ cứu. Đến 12h45 cùng ngày, ông Nam được đưa vào bờ và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị để tiếp tục điều trị.

Vào đầu tháng 12/2025, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cũng phối hợp với các lực lượng, kịp thời cứu nạn 2 ngư dân bị chìm thuyền trong lúc thả lưới đánh bắt hải sản ở cửa Gianh.

Theo đó, lúc 18h20 ngày 5/12/2025, anh Nguyễn Quang Công là thuyền trưởng tàu vận tải Khánh Minh 09 báo tin tàu đang vào cảng Gianh, tỉnh Quảng Trị thì phát hiện 1 người trôi dạt và cứu vớt lên tàu an toàn. Nạn nhân là ngư dân Nguyễn Văn Nhân (45 tuổi, trú tại tổ dân phố Tân Mỹ, phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị).

Trước đó, anh Nhân cùng ngư dân Nguyễn Đức Thuận (44 tuổi, ở tổ dân phố Tân Mỹ, phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị) đi thuyền nhỏ ra biển thả lưới, sau đó thuyền bị vào nước và chìm dần. Anh Nhân được tàu hàng phát hiện cứu vớt, còn ngư dân Nguyễn Đức Thuận vẫn trôi dạt. Sau khi vớt được anh Nhân, tàu vận tải Khánh Minh 09 phát thông báo đề nghị Bộ đội Biên phòng hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn ngư dân Nguyễn Đức Thuận.

Tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Cảng Gianh thông báo tới chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan, đồng thời huy động tàu cá của ngư dân để tìm kiếm cứu nạn. Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cũng điều động Hải đội Biên phòng 1 triển khai tàu BP.07-15-01 cùng 8 cán bộ, chiến sĩ cơ động ứng cứu.

Đến 21h cùng ngày, các lực lượng phát hiện vị trí anh Nguyễn Đức Thuận bị trôi dạt, tiếp cận và đưa anh Thuận lên tàu an toàn, đồng thời kéo thuyền bị nạn vào cửa Gianh.